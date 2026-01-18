Ez történik a testében, ha rendszeresen szaunázik

Akár wellnessközpontokban, edzőtermekben vagy otthon: egyre több ember esküszik a rendszeres szaunázás jótékony hatására. Nem csoda, hiszen a szaunázás igazi gyógykezelésnek számít a test és a lélek számára.

A rendszeres szaunázás csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás, az Alzheimer-kór és a demencia kockázatát. Ezenkívül erősítik az immunrendszert, elősegítik a vérkeringést és segítenek a szervezetnek a méreganyagok kiválasztásában. A légúti panaszok, a fejfájás és az alvási problémák is enyhülhetnek az izzadás hatására.

Gőzfürdő vagy szauna – melyik a jobb?

De mi a helyzet a gőzfürdővel a klasszikus finn szaunához képest?

Míg a szaunában 70 és 90 Celsius fok közötti hőmérséklet uralkodik, a gőzfürdőben lényegesen hűvösebb van – általában 40 és 60 fok között. Ezért a gőzfürdőben a páratartalom rendkívül magas, akár 100 százalékos is lehet, ami különösen jótékony hatással van a légutakra és a bőrre.

A szauna viszont a száraz hővel nyer pontokat, amely jobban serkenti a keringést és felpörgeti az anyagcserét. Mindkét változat elősegíti a relaxációt és erősíti az immunrendszert – tehát elsősorban a személyes preferenciák számítanak.

Aki rendszeresen izzad, az mindenképpen jót tesz a testének – függetlenül attól, hogy forró szaunában vagy enyhe gőzfürdőben teszi-e - írja a focus.de.

Kiknek kell óvatosnak lenniük a szaunában

Ugyanakkor nem mindenki mehet gond nélkül szaunázni. A szív- és érrendszeri problémákkal, vénás betegségekkel, alacsony vérnyomással vagy akut fertőzésekkel küzdő embereknek feltétlenül konzultálniuk kell orvosukkal, mielőtt szaunába mennek. Láz, gyulladás vagy nyílt sebek esetén is tabu a szaunázás. A kezdőknek azt is javasoljuk, hogy inkább rövid, mérsékelt hőmérsékletű ülésekkkel kezdjék, és lassan szoktassák a testüket a hőséghez. Így a szaunázás egészséges és jótékony hatással bír.