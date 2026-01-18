A „diéták halmozásának” trendje komolyan káros lehet az egészségre

Minden év elején sokan elhatározzák, hogy megváltoztatják étrendjüket, és néhányan kifejezetten úgy döntenek, hogy lefogyanak.

Az ausztrál kutatók új tanulmánya szerint azonban az új étrend túl szigorú betartása – és különösen a „diéták halmozása”, amikor egyszerre több diétás stratégiát alkalmaznak – komolyan károsíthatja egészségünket.

„Tudjuk, hogy önmagukban sok diéta előnyös” – mondta Dr. Caroline Tuck, a Swinburne Műszaki Egyetem táplálkozástudományi főelőadója és a tanulmány vezető szerzője egy nyilatkozatában, számol be az IFLScience.

Sok oka lehet annak, hogy valaki korlátozza étrendjét – valójában az új tanulmányban a fő ok a gyomor-bélrendszeri rendellenességek, például a gyulladásos bélbetegség (IBD) vagy a cöliákia kezelése. Ilyen helyzetekben, megfelelő orvosi útmutatással, egy adott étrend – vagy akár több egyidejűleg – betartása megfelelő, jegyezte meg Tuck.

„Más esetekben azonban az emberek további korlátozásokkal, például gluténmentes, alacsony zsírtartalmú vagy „tiszta étkezéssel” halmozhatják fel az étrendi stratégiákat, anélkül, hogy megfontolnák, hogy azok nekik megfelelőek-e, vagy abbahagynák a hatástalan étrendeket” – mondta. „Ez potenciálisan ronthatja a tüneteket, ronthatja az étrend minőségét, étkezési rendellenességeket okozhat, és fizikai és mentális kimerültséghez vezethet.”

„ Hosszú távon ez krónikus betegségekhez vezethet, mint például szívbetegségek, 2-es típusú cukorbetegség, bizonyos rákfajták, elhízás, gyengült immunrendszer, rossz mentális egészség, csontritkulás és fáradtság.”

A gyomor-bélrendszeri problémákkal küzdő emberek már eleve hajlamosak a táplálkozási hiányosságokra, rámutat a cikk, és nem csak azért, mert hajlamosak elkerülni a változatos étrendet, amikor annak fele extrém hasi fájdalmat okozhat. Az IBD például növelheti a test energia-termelését és fehérje-forgalmát; a cöliákia pedig megnehezíti a test számára a táplálékból származó tápanyagok felszívódását.

Tehát, bár a étrend megváltoztatása „gyógyító” hatással lehet, a túl sok korlátozás tovább ronthatja a már amúgy is nehéz táplálkozási helyzetet.

Ezek a gyomor-bélrendszeri betegségek kockázati tényezők az étkezési rendellenességek és az anorexia vagy ortorexia típusú étkezési zavarok kialakulásában és fenntartásában is, rámutat a tanulmány. Valójában a diétás kombinációk mögött álló tényezők közül sok hozzájárul az étkezési rendellenességek kialakulásához is. „A diéták halmozása, különösen ha önként vállalt és nem dietetikus közreműködésével történik, valószínűleg jelentős kockázati tényező az étkezési rendellenességek kialakulásában” – írják a szerzők. „Ennek fényében ajánlott az étkezési rendellenességek szűrése, ha az egyén diétákat halmoz.”

Még rosszabb az az eset, amikor valaki annyira meg van győződve diétái hatékonyságáról, hogy egyáltalán nem kezeli állapotát valódi gyógyszerekkel. „Az egészségügyi szakembereknek azzal a kihívással kell szembenézniük, hogy meggyőzzék a betegeket arról, hogy a diéta csak egy része a jobb egészség elérésének” – jegyzi meg a tanulmány –, és hogy „a diéta túlzott hangsúlyozása káros hatással lehet a gyógyulásukra”.

Mindezek ellenére Tuck szerint jó, hogy egyre több ember érdeklődik a diéta szerepe iránt az egészségük és jólétük kezelésében.

De óva int attól, hogy túlságosan megszállottá váljunk, és nem javasolja a felesleges étrendi korlátozásokat vagy étrend-kiegészítőket.

„Tekintettel az étrend terápiás célú használatának növekedésére, valamint a közösségi médiában megjelenő étrendkultúrával kapcsolatos üzenetekre, az étrend-kiegészítők használata egyre növekszik” – mondta Tuck. „A megfelelő oktatás és az akkreditált gyakorló dietetikusok által nyújtott tanácsadás biztosítja, hogy az étrend-stratégiákat biztonságos és hatékony módon alkalmazzák.”