Bill Gates szerint öt évünk van, aztán jöhet az „új sötét kor”

Bill Gates arra figyelmeztetett, hogy a világ „visszafelé” halad, és a következő öt év kulcsfontosságú lesz, hogy elkerüljünk egy új „sötét kort” – írta a Fortune .

Gates az éves levelében azt állította: 2025-ben először nőtt ebben az évszázadban az öt év alatti gyermekek halálozása, 4,6 millióról (2024) 4,8 millióra, amit szerinte az magyaráz, hogy a gazdag országok kevesebb támogatást adnak a szegényebbeknek. A cikk felidézi: Gates bírálta a Trump-adminisztráció költségcsökkentését és a külföldi segélyek megnyirbálását, amelyek egy részét az Elon Musk nevével fémjelzett kormányzati hatékonysági programhoz kötik; Gates szerint a megszorítások gyerekek halálához is vezethetnek.

A Fortune szerint Gates ugyanakkor optimista maradt, és úgy véli, a mesterséges intelligencia által felgyorsított innováció érdemi áttöréseket hozhat, de „lábjegyzeteket” fűz az optimizmusához: szerinte a következő öt év nehéz lesz, amíg visszaállnak a programok és skálázzák az új életmentő eszközöket. Gates közben más tehetőseket is nagyobb szerepvállalásra ösztönöz, mert szerinte a kormányzati források kiesését részben pótolni kell. A cikk említi azt is, hogy Gates korábban egy 200 milliárd dolláros vállalást jelentett be: vagyonának jelentős részét alapítványán keresztül 20 éven belül elköltené, és felidézi a Giving Pledge kezdeményezést is.