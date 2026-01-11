Az immunrendszer és az idegrendszer finom támogatója

Bár a csirke az egyik leggyakrabban fogyasztott húsféle, a máját nem hasznosítják olyan nagymértékben. A csirkemáj valóban nagy mennyiségű koleszterint tartalmaz, de számos alapvető vitamin és ásványi anyag egészséges adagját is biztosítja.

A zsírban, különösen telített zsírban szegény étrend segíthet az egészséges testsúly megőrzésében, és csökkentheti az olyan krónikus betegségek kialakulásának esélyét, mint a rák és a szívbetegségek. Egy csirkemáj 2,86 gramm összes zsírt tartalmaz, ebből 0,9 gramm telített zsír. Ugyanez a csirkemáj 248 milligramm koleszterint tartalmaz. Az egészséges, normális LDL-koleszterin értékekkel rendelkező felnőtteknek naponta kevesebb mint 300 milligramm koleszterint kellene fogyasztaniuk.

A csirkemáj egészséges adag vasat és cinket biztosít. A vas lehetővé teszi a szervezet számára az oxigén hatékony felhasználását és az új vörösvértestek képződését. Ez az ásványi anyag a sejtosztódásban és az immunrendszer egészségében is szerepet játszik. A vashiány fáradtságot, csökkent oxigénellátást és legyengült immunrendszert okozhat. Az egészséges férfiaknak naponta 8 milligramm vasra van szükségük, az egészséges nőknek pedig 18 milligrammra. Egy csirkemáj 5,12 milligramm vasat biztosít. A cink szerepet játszik a sebgyógyulásban, az immunrendszer működésében és a sejtosztódásban. A felnőtt férfiaknak naponta 11 milligramm cinkre, a nőknek pedig 8 milligrammra van szükségük. Egy csirkemáj 1,75 milligrammot tartalmaz.

A csirkemáj a B-vitaminok tápláló forrása. Egy csirkemáj 7,41 mikrogramm B12-vitamint tartalmaz, amely jelentősen több, mint a napi 2,4 milligramm, amennyire szükség van. A B12-vitaminra az agy és az idegrendszer egészséges működéséhez, valamint a vérellátás pótlásához van szükség. Egy csirkemáj 254 mikrogrammot biztosít a naponta szükséges, 400 mikrogramm folsavból. A folsav csökkenti bizonyos születési rendellenességek kockázatát. Ugyanez a csirkemáj 5864 nemzetközi egységnyi A-vitamint tartalmaz, egy olyan tápanyagot, amely elengedhetetlen a szemei és a fehérvérsejtek egészségéhez. Ez több mint a nőknek ajánlott, 2300 nemzetközi egység, illetve a férfiaknak ajánlott, 3000 nemzetközi egység. Fogyasszon alkalmanként csirkemájat, hogy elkerülje a túl sok A-vitamin bevitelét, amely gátolhatja a D-vitamin megfelelő felszívódását.