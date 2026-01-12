2026. január 13., kedd

Egészség

Az erős érzelmek blokkolhatják a gondolkodást

A gyorsan változó információk áramlása megnehezíti a koncentrálást

 2026. január 12. hétfő. 6:53
A Pirogov Egyetem Klinikai Pszichológia és Szociális Munka Intézetének professzora és igazgatója, Vera Nikishina arról beszélt, hogy a külső információs környezet hogyan befolyásolja az ember gondolkodását.

Az erős érzelmek blokkolhatják a gondolkodást
A gondolkodás és az érzelmi reakció egyensúlyt képeznek
Fotó: AFP/Science Photo Library/AAT/Science Photo Libra/SAKKMESTERKE

A szakember szerint a gondolatok összetett mentális termékek, és a mentális normák vagy a patológia kritériumai közé tartoznak. Különböző rendellenességekben túlzottan gyorsak, inertek, tolakodóak vagy sztereotipikusak lehetnek, ami tükrözi a károsodott mentális munkát.

Nikishina megjegyezte, hogy normális állapotban egyensúlynak kell lennie a gondolkodás és az érzelmi reakció között. Az erős érzelmek azonban blokkolhatják a gondolkodást, vagy egy sztereotípián rögzíthetik. Ugyanakkor egy személy tudatosan szabályozhatja az állapotát - az érzelmek gondolkodással és fordítva.

A pszichológus különös figyelmet fordított a külső tényezők, elsősorban a nagy intenzitású információs zaj hatására. A hírcsatornák folyamatos görgetése és a gyorsan változó információk áramlása megnehezíti a koncentrálást, és megakadályozza, hogy egy adott gondolatot rögzítsen. A rendszeres expozícióval ez a mechanizmus szokásos gondolkodásmóddá válhat.

Ezenkívül az információs zaj tartalma közvetlenül befolyásolja egy személy érzelmi és mentális hátterét. Az agresszív vagy ismétlődő információk idővel rezisztens érzelmi reakciókat és gondolatmintákat alkotnak. A szakértő szerint a manipulatív technológiák ezen alapulnak – amikor ugyanezt az elképzelést különböző kontextusokban több ismétlésen keresztül vezetik be a tudatba.

„Fennáll annak a veszélye, hogy a számunkra az észrevétlen gondolatok megszűnnek a miénk lenni, és a célzott manipulatív befolyás eredményévé válnak” - mondta Nikishina.

A pszichológus megjegyezte, hogy az információs környezet ellenőrzése és az elfogyasztott tartalomhoz való tudatos hozzáállás fontos része a mentális higiéniának és a mentális egészség fenntartásának személyes felelősségének – írta meg a Sports.kz.

