Miért fáj a fogunk pezsgőivás után?

A szilveszteri lakomák után sokan tapasztalnak fogfájást vagy fokozott érzékenységet a hideg és édes ételekre. Magomadi Halilbekov fogorvos elmagyarázta az okot.

A fő ok a savnak való kitettség. A pezsgő és a citrusfélék fokozzák a szájüregi savasságot, aminek következtében a zománc átmenetileg elveszíti ásványi anyagait és sebezhetőbbé válik. A savak gyorsabban elérik a dentint, ahol az idegvégződések találhatók, így a fájdalom éles lehet, de rövid ideig tart.

A majonézes és savanyúságos saláták súlyosbítják a problémát: a szénhidrátok táptalajt biztosítanak a baktériumoknak, amelyek étkezés után még órákkal tovább termelnek savakat. Az alkohol tovább csökkenti a nyáltermelést, gyengítve a fogak természetes védekezőképességét.

Egészséges fogzománc esetén a nyál gyorsan semlegesíti a savakat, de az érzékenység kifejezettebb üregek, ínyvisszahúzódás, mikrorepedések vagy fogfehérítés esetén. Az orvos szerint az ilyen reakció a szájüreg problémáinak jele.

A fájdalom kockázatának csökkentése érdekében a szakember azt javasolja, hogy savas ételek fogyasztásánál igyunk vizet, kerüljük a citrusfélék és az alkohol kombinációját, használjunk fluoridos vagy hidroxiapatit tartalmú fogkrémeket, valamint használjunk fogselymet és szájöblítőt. Kerüljük az étkezés utáni közvetlen fogmosást; jobb, ha kiöblítjük a szánkat, és várunk 30-40 percet.

Az ismétlődő kellemetlenség ok arra, hogy fogorvoshoz forduljunk diagnózis és kezelés céljából – írja a Sports.kz a Vm.ru-ra hivatkozva.