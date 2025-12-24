A testhőmérséklet hirtelen 35 Celsius-fok alá csökkenése halálos is lehet

A testhőmérséklet hirtelen 35°C alá csökkenése súlyos egészségügyi következményekkel, akár halállal is járhat. A hipotermia különösen veszélyes a szív- és érrendszerre, mivel növeli a szövődmények, többek között a miokardiális infarktus, a stroke és az aritmia kockázatát – mondta Elvira Khachirova , a Pirogov Egyetem 2. számú Belgyógyászati ​​Propedeutikai Tanszékének docense.

„A testhőmérséklet hirtelen 35°C alá csökkenése rendkívül veszélyes az egészségre. Ilyen hipotermia akkor fordul elő, amikor a test gyorsabban veszít hőt, mint amennyit termel. Ez hideg vízben való elmerülés, fagypont alatti hosszan tartó tartózkodás vagy szélnek való kitettség során következik be, ami fokozza a hőveszteséget. A fáradtság, a túlhajszoltság, az alkoholfogyasztás és a drogfogyasztás szintén olyan tényezők, amelyek hozzájárulnak a hipotermiához” – magyarázta az orvos.

A hipotermia szervezetre gyakorolt ​​negatív hatásának fő mechanizmusa az érrendszeri görcs és a vérkeringés csökkenése a test külső rétegeiben, a belső szervek megfelelő vérkeringésének fenntartása érdekében.

„A hipotermia különösen veszélyes a szívre, mivel a szív egy olyan izom, amely érzékeny a hőmérséklet-változásokra. Az elektromos jelek hirtelen változásai különféle aritmiákat okozhatnak, a megnövekedett érrendszeri ellenállás pedig növeli a szívizom terhelését. A krónikus szív- és érrendszeri betegségekben szenvedőknél fennáll a szívroham és a szélütés kockázata” – jegyezte meg az orvos.

De a szíven túl a hipotermia más szerveket és rendszereket is érint. Például csökken a szervezet fertőzésekkel szembeni ellenálló képessége, és nő a kórokozó mikroorganizmusok által okozott gyulladásos folyamatok kialakulásának kockázata.

Ha kihűlést érez, menjen meleg helyre, vegye le a ruháját, helyezzen melegítőpárnákat a legfontosabb testrészeire, kerülje a bőr dörzsölését, szükség esetén hívjon mentőt. A kihűlés megelőzése magában foglalja a meleg ruházat viselését, a hidegnek való hosszan tartó kitettség elkerülését, a fej és a kéz védelmét, valamint az alkoholfogyasztás kerülését hideg időben – írja a Sports.kz a Gazeta.ru-ra hivatkozva.