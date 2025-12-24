A gyomorrák kiújulásának okát azonosították

Az A*STAR Molekuláris és Sejtbiológiai Intézet tudósai felfedezték, hogy a gyomorrák kiújulását egy speciális markerrel, az AQP5-tel jelölt sejtek váltják ki.

„Az AQP5 nem csupán egy „címke” – közvetlenül fokozza a sejtek agresszív tulajdonságait, és segít nekik túlélni a kezelést” – jegyezték meg a tudósok

A gyomorrák gyakran kiújul: műtét vagy kemoterápia után a betegség eltűnhet, majd hónapokkal vagy évekkel később visszatér, gyakran máj- vagy tüdőáttéttel. Sokáig az úgynevezett rákos őssejteket – egy ritka, a standard terápiával szemben rezisztens populációt – tartották felelősnek ezért. Azonban eddig nem volt megbízható módja annak, hogy megkülönböztessék őket a közönséges tumorsejtektől.

Az A*STAR csapat felfedezte, hogy az ilyen sejtek egyik kulcsfontosságú markere az aquaporin-5 (AQP5), egy olyan fehérje, amely vízcsatornákat képez a sejtmembránokban. Laboratóriumi modellekben az AQP5-pozitív sejtek aktívan képeztek új tumorokat, míg az e fehérjét nem tartalmazó sejtek gyakorlatilag nem mutattak ilyen képességet.

Amikor a kutatók szelektíven elpusztították az AQP5-öt tartalmazó sejteket, a daganatok mérete drámaian összezsugorodott, vagy teljesen eltűnt. Ez a hatás még azután is fennállt, hogy a rák más szervekre is átterjedt.

„Az AQP5 nem csupán egy „címke” – közvetlenül fokozza a sejtek agresszív tulajdonságait, és segít nekik túlélni a kezelést” – jegyezték meg a tudósok.

Korábban próbálkoztak más markerek, például a CD44 vagy a CD133 használatával a gyomorrák őssejtjeinek azonosítására, de ezeket gyakran megtalálták egészséges szövetekben is. Ezzel szemben az AQP5-ről kimutatták, hogy szorosan összefügg a kiújulással.

A szerzők szerint az AQP5-öt expresszáló sejtek célzott terápiája csökkentheti a betegség kiújulásának kockázatát, és növelheti a betegek hosszú távú remissziójának esélyeit – írja a Sports.kz a Gazeta.ru-ra hivatkozva.