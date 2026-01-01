2026. január 1., csütörtök

Egészség

A rossz alvás a krónikus betegségek kockázati tényezőjének számít

Melyek ezek a betegségek, és melyik alvási típus különösen érintett?

 2026. január 1. csütörtök. 6:46
Szinte mindannyian ismerjük ezt: ha rosszul aludtunk, a következő napunk is tönkrement. Kevésbé vagyunk stressztűrőek, könnyebben irritálódunk, és egyáltalán nem tudunk vidáman és motiváltan végezni a munkánkat. A rossz alvás azonban nemcsak a hangulatot rontja, hanem valódi egészségügyi kockázatokat is rejt magában.

Ezt egy amerikai tanulmány is megerősítette, amelyet Soomi Lee tudós vezetett a Pennsylvania State University alvás, stressz és egészség laboratóriumában. Kutatásához 3700 résztvevő adatait értékelte ki.

Konkrétan a résztvevőket alvási egészségükről, azaz alvásuk rendszerességéről, időtartamáról, elégedettségükről, nappali éberségükről, valamint krónikus betegségeik számáról és típusáról kérdezték.

Amerikai kutatók négy alvási típust azonosítottak

A kutatók először az adatokat használták fel négy különböző alvási minta azonosítására:

  • jól alvók: optimális alvási szokásokkal rendelkeznek, azaz rendszeresen, elegendő mennyiségben és mélyen alszanak.
  • Insomnia-betegek: Rendszeresen alvási problémákkal küzdenek. Nem tudnak elaludni vagy átaludni, és reggel nem ébrednek kipihenten. Ha ez legalább háromszor fordul elő hetente egy hónapig, a szakemberek insomniáról (alvászavar) beszélnek.
  • Hétvégi pihenők: A hét folyamán túl kevés alszanak, és megpróbálják pótolni az alvást a hétvégén vagy a szabadnapokon.
  • Szundikálók: Jól alszanak, de napközben gyakran szundikálnak.

Ezek a alvási típusok fokozott betegségkockázattal járnak

Két csoportnak volt fokozott kockázata a krónikus betegségekre. A leginkább érintettek az insomnia-ban szenvedők, azaz az alvászavarokkal küzdő csoport voltak. Náluk a

  • szív- és érrendszeri betegségek (magas vérnyomás, szívroham, stroke),
  • cukorbetegség,
  • depresszió és
  • törékenység (a fizikai és mentális teljesítőképesség csökkenése)

kockázata 72–188 százalékkal emelkedett.

De a szundikálók is kissé megnövekedett cukorbetegség-, rák- és törékenységi kockázatnak voltak kitéve. A hétvégén pótlólag alvók esetében, csakúgy, mint a jól alvók esetében, nem állapítottak meg megnövekedett betegségkockázatot.

Kutató: Nem valószínű, hogy az alvási típus megváltozott

Bár az alvási szokások látszólag nem függtek az életkortól, a kutatók megállapították, hogy az idősebb felnőttek és a nyugdíjasok inkább szundítanak. Emellett az alacsonyabb iskolázottságú és munkanélküli emberek inkább hajlamosak alvási problémákra.

Az adatok azt is mutatták, hogy az emberek alvási szokásai a tízéves megfigyelési időszak alatt nem változtak. „Ezek az eredmények arra utalhatnak, hogy nagyon nehéz megváltoztatni alvási szokásainkat, mert az alvás egészségessége beágyazódik általános életmódunkba” – idézi Lee-t egy kísérő egyetemi közlemény, számol be a focus.de.

„Ugyanakkor azt is jelezheti, hogy az emberek még mindig nem tudják, mennyire fontos az alvásuk, és hogyan viselkedjenek egészségtudatosan.” Pedig az emberek sokat tehetnek alvásuk javítása érdekében.

