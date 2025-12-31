A hús megnehezíti a fogyást – vagy éppen megkönnyíti?

Sokan úgy vélik, hogy a fogyáshoz kevesebb húst kell enni. A táplálkozási tanácsadó elmagyarázza, hogy ez csak mítosz-e.

Amikor az emberek Denise Bianchini egészségügyi tanácsadóhoz fordulnak, akik szeretnének néhány kilót fogyni, mindig felmerül a kérdés, hogy a sikeres fogyáshoz feltétlenül kevesebb húst kell-e enniük. Erre egyértelmű a válasz.

Kiváló minőségű fehérje a lemondás helyett

„Nem – a hús nem az ellensége a fogyásnak.” A döntő az, hogy összesen mennyi energiát veszünk fel, és mennyire jóllakunk. Pontosan ebben tud a hús pontot szerezni: kiváló minőségű fehérjét biztosít, amely hosszú ideig jóllakik, és egyúttal megőrzi az izomzatot. Több izom hatékonyabb anyagcserét jelent – és ez megkönnyíti a fogyást.

Zsíros csapdák és az elkészítés szerepe

A csirkemellfilé könnyen beilleszthető egy fogyókúrás étrendbe, és a szaftos steakről sem kell lemondania. Nehézséget azonban a erősen feldolgozott és zsíros húsok, például a kolbászok vagy a szalonna jelentenek, mert ezek esetében sokkal nehezebb megszabadulni a felesleges kilóktól. Ezenkívül az elkészítés is jelentős különbséget jelent: Egy rántott szelet, amelyet olajban sütnek, nem ugyanaz, mint egy grillezett pulykamell.

Hús, környezet és egészség

A fogyás kérdése mellett a környezet, a társadalmi szempontok és az egészségügyi tényezők is szerepet játszanak. Különösen a vörös és erősen feldolgozott húsok esetében tudományosan bizonyítottak az egészségügyi kockázatok. Ennek ellenére nem szabad a témát kizárólag a fogyásra redukálni.

A tudatos húsfogyasztás segít

Következtetésem: „Általánosságban kevesebb húst enni a fogyás érdekében? Nem.” De a tudatos választás megéri – nemcsak az alakod, hanem a környezet és az egészség szempontjából is.