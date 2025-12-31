Orvos figyelmeztet: ha ezt hallja, forduljon orvoshoz

A fülzúgás nem önálló betegség, hanem tünet, és brit szakértők szerint az egyik leggyakoribb kiváltó oka a fülzsír felhalmozódása..

Egy brit orvos, aki TikTokon vált híressé orvosi tanácsadásaival, sokakat meglepett, amikor arra buzdította mindenkit, aki fülfájást, csengő hangot hall vagy általában halláscsökkenést tapasztal, hogy keresse fel orvosát.

„Lehet, hogy fülvizsgálatra és esetleg mikroszívásra van szükséged” – mondta Dr. Ahmed, hozzátéve, hogy az embereknek gyakran problémát okoz a fülzsír felhalmozódása, ami fájdalmas lehet.

Bár a fülzsír általában magától kijön a fülből, ha ez nem történik meg, szakember segítségét kell kérni. Valójában a viasz felhalmozódása általában nem okoz semmilyen tünetet, hacsak nem halmozódik fel jelentősen.



Egy kellemetlen élmény

A fülzsír felhalmozódása fülzúgást, más néven tinnitust okozhat. Az ebből eredő hangok lehetnek halkak vagy hangosak, mélyek vagy magasak, és lehetnek időszakosak vagy állandóak.

Ezeket az egyik vagy mindkét fülben, vagy a fejben is hallhatja. A fülzúgás mellett a hang lehet zümmögés, sziszegés, lüktetés (a pulzusával egyidejűleg), dübörgés, kattogás vagy nyögés is. A fülviasz felhalmozódásának egyéb tünetei: halláscsökkenés, fülfájás, teltségérzet a fülben, fülviszketés, szédülés, köhögés, szag vagy váladék a fülből, valamint fülfájás vagy fertőzés.

A brit egészségügyi szolgálat szerint a fülviasz felhalmozódása több okból is bekövetkezhet, például: szűk vagy sérült hallójáratok, sok szőr a hallójáratokban, a fejbőrt vagy a fül környékét érintő bőrbetegség, vagy a hallójárat gyulladása.

Ezt szakembernek kell elvégeznie

Dr. Ahmed szerint a fülviasz eltávolítása nagyon egyszerű eljárás, de azt szakembernek kell elvégeznie.



Ha a probléma valóban a fülviasz volt, ez a folyamat általában „azonnali javulást” eredményez a betegeknél – mondja Dr. Ahmed, hozzátéve, hogy ezután gyakran megszűnik a fülzúgás és eltűnik a fájdalom. A viasz eltávolítása lehetővé teszi az orvosok számára, hogy jobban megvizsgálják a dobhártyát, és más problémákat, például fertőzéseket is azonosítsanak - írja a dnevno.

