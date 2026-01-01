Hirtelen állkapocsfájdalom?

A fájdalom hirtelen jelentkezik: először az állkapocsban érezhető, majd felkúszik a halántékig. Az ilyen tünetek számos különböző betegségre utalhatnak, magyarázza Howard LeWine a neves Harvard Egyetem weboldalán. „Több betegség is szóba jöhet, amelyek közül néhány azonnali kezelést igényel” – hangsúlyozza.

1. Irritált idegek

Az állkapocs fájdalmának gyakori oka az irritált ideg, más néven neuralgia. Ez például akkor jelentkezik, ha valaki korábban övsömörben szenvedett. Ilyenkor úgynevezett postherpetikus neuralgia alakulhat ki: a hólyagok és a bőrléziók ugyan meggyógyultak, de égő, szúró fájdalom marad. Ez a fájdalom nagyon erős lehet, és jelentősen ronthatja az életminőséget.

Körülbelül minden második 60 év feletti zosterbetegnek számolnia kell ezzel a szövődménnyel, az idősebbeknél ez a kockázat akár 70 százalékra is emelkedhet.

A fájdalomcsillapítók mellett bizonyos antidepresszánsok is hasznosak lehetnek. Ezek részben csillapítják a fájdalom továbbítását. Antikonvulzív szerek, azaz epilepsziás betegségek kezelésére szolgáló hatóanyagok is hasznosak lehetnek bizonyos körülmények között. Beszéljen orvosával a lehetséges kezelésről.

A cukorbetegek is kialakulhatnak arcidegfájdalom, magyarázza LeWine.

2. Szívbetegségek

„Az állkapocs fájdalma koronária szívbetegség jele is lehet” – folytatja az orvos. Még akkor is, ha ez általában más tüneteket is kivált, mint mellkasi fájdalom vagy nyomásérzés és légszomj fizikai megterhelés vagy érzelmi stressz esetén.

3. Érrendszeri gyulladások

Egy másik lehetőség: a vérerek gyulladása, az arteriitis temporalis. Ez az egyik leggyakoribb reumatikus betegség. Hosszabb rágás után fej- és állkapocs fájdalom jelentkezhet. „Fontos, hogy legalább figyelembe vegyük ezt a betegséget, mivel azonnali kezelést igényel, hogy elkerüljük a szövődményeket, például a látásvesztést” – hangsúlyozza LeWine.

4. Cluster fejfájás

„A cluster fejfájás esetén rövid időn belül nagyon erős, fúró, szúró vagy égő fájdalom alakul ki az egyik szem környékén” – írja a „Gesundheitsinformation.de” portál. A halánték és a szomszédos homlokrész is nagyon fájhat – vagy éppen az állkapocs.

Sokan úgy írják le a fájdalmat, mintha egy szög szúrná át a szemüket. LeWine szerint a fájdalom mindig körülbelül ugyanabban az időben jelentkezik a nap folyamán, és néhány óráig tart.

5. Állkapocs ízületi betegségek

LeWine szerint az állkapocs nyomásérzékenysége, különösen az alsó állkapocs és a felső állkapocs összekötő pontján, állkapocs ízületi betegségre utalhat. Ide tartoznak például bizonyos gyulladások. Ilyen esetekben gyakran az ízület körüli terület is duzzadt, és tályogok is előfordulhatnak - írja a focus.de.

Az orvos így összegzi: „Mivel több lehetőség is fennáll, keresse fel orvosát, hogy megbeszéljék a tüneteit és a kezelési lehetőségeket.”