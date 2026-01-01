Egy új tanulmány szerint a sajt fogyasztása csökkenti a demencia kockázatát

Egy új japán megfigyeléses tanulmány szerint azoknak, akik rendszeresen sajtot ettek, valamivel alacsonyabb volt a demencia kialakulásának kockázata.

A kockázatcsökkenés nem volt jelentős, de a kutatók szerint statisztikailag szignifikáns volt, ami aláhúzza az étrend hosszú távú kognitív egészségre gyakorolt potenciális hatását.

A tanulmányban részt vevő 7914 ember közül csak 134, akik saját bevallásuk szerint sajtot fogyasztottak, mutattak demencia tüneteket 3 év után, szemben a 176 emberrel, akik azt állították, hogy nem fogyasztanak rendszeresen sajtot.

A sajtot fogyasztók demencia kialakulásának kockázata így 1,06 százalékponttal alacsonyabb volt. A tanulmány szerzői megjegyzik, hogy ez a kockázatcsökkenés összhangban áll más kutatásokkal, amelyek szerint a tejtermékek neuroprotektív hatással bírhatnak.

Egy megfigyeléses tanulmány keretein túlmutat annak megállapítása, hogy közvetlen ok-okozati összefüggés van-e ebben az esetben a sajtfogyasztás és a demencia kialakulásának csökkent kockázata között. A tanulmány csupán a kettő közötti összefüggésről számol be - írja a Medical News Today.

Miért kell óvatosan kezelni a tanulmány eredményeit?

A sajtfogyasztás demencia kockázatára gyakorolt hatása valójában összefüggésben lehet azzal, hogy a japánok az Egyesült Államokhoz és más nyugati kultúrákhoz képest nagyon kevés sajtot fogyasztanak – mondta a tanulmány első szerzője, Seungwon Jeong, PhD, a japán Okayama városában található Niimi Egyetem Egészségtudományi Karának Közösségi Jóléti Tanszékéről.

„Japánban nagyon alacsony a sajtfogyasztás alapszintje, ezért a gyakoriság kis különbsége statisztikailag jelentősebbnek tűnhet ebben a kontextusban” – mondta Jeong. „Nem értékeltük a dózis-válasz kapcsolatokat, és a sajtfogyasztás Japánban lényegesen alacsonyabb, mint a nyugati országokban.”

„Ezért még a viszonylag kis fogyasztásnövekedés is jelentősen eltérő eredményeket hozhat” – mondta.

„Korábbi tanulmányok” – jegyezte meg Jeong – „szintén arra utalnak, hogy a hatás mértéke a regionális kontextustól és az alapszintű fogyasztástól függően változhat. Azokban az országokban, ahol a sajtfogyasztás már eleve magas, a hasonló növekedés statisztikailag nem feltétlenül jelent jelentős eltérést.”

Tényleg a sajt felelős a kockázat csökkenéséért?

Tekintettel a nyugati országokban sokkal magasabb sajtfogyasztásra, „ez a tanulmány érdekes, de óvatosan kell kezelni” – figyelmeztetett Michelle Routhenstein dietetikus.

„A tanulmányban hetente egyszer elfogyasztott kis mennyiségű sajt enyhén alacsonyabb demencia kockázattal járt, de ez csak egy hároméves megfigyelésen alapul, és nem bizonyítja, hogy a sajtnak van ilyen hatása. Az „előny” könnyen más tényezőknek is köszönhető lehet, például az általánosan egészségesebb étrendnek, életmódnak vagy társadalmi-gazdasági előnyöknek.”

„Mégis, ha szereti a sajtot, ez arra utal, hogy beilleszthető az agy egészségét elősegítő étrendbe, de nem szabad azt sugallni, hogy a sajt önmagában védi az agyat” – mondta.

Jeong rámutatott, hogy „az általános táplálkozási irányelvek szerint egyetlen élelmiszer túlzott fogyasztása sem ajánlatos”.

„A sajt történelmileg aggodalmakat keltett, mert jellemzően magas a nátrium- és telített zsír tartalma, ami ronthatja a vérnyomást vagy a lipidszintet, amelyek mind jól ismert demencia kockázati tényezők” – mondta Routhenstein.

Mindazonáltal „a nagy kohort tanulmányok általában azt mutatják, hogy a kis mennyiségű sajt fogyasztása nem jár kardiovaszkuláris károsodással vagy demencia kockázattal, és egyesek szerint a fermentált tejtermékek fogyasztása potenciálisan kedvező hatással lehet” – ismerte el.

Hogyan segíthet a sajt az agy egészségének megőrzésében

„Bár tanulmányunk inkább epidemiológiai, mint mechanisztikus volt” – mondta Jeong –, „a korábbi szakirodalom szerint a sajt K2-vitamint, antioxidáns összetevőket – például szelént és E-vitamint –, fehérjét és aminosavakat tartalmaz.”

Ezek „segítenek az erek egészségének megőrzésében, támogatják a kalciumegyensúlyt és csökkentik a gyulladásokat, amelyek olyan tényezők, amelyek védhetik az agyat és csökkenthetik a demencia kockázatát.”

Bár a tanulmány résztvevői által fogyasztott sajtok több mint 80%-a feldolgozott volt, Jeong hozzátette, hogy a kevésbé feldolgozott, vagy fermentált sajtok „általában több bioaktív peptidet vagy probiotikumot tartalmaznak, ezért lehetséges, hogy a fermentált sajtok nagyobb arányú fogyasztása erősebb összefüggést mutathat a kognitív egészségi állapottal”.

„Egyes epidemiológiai tanulmányok” – mondta Jeong – „kedvező összefüggést mutattak ki a tejsavbaktériumokat tartalmazó fermentált élelmiszerek fogyasztása és a kognitív funkciók között.”

Nem minden sajt egyforma

„Nem minden sajt egyforma” – magyarázta Routhenstein – „és az is ugyanolyan fontos, hogy hogyan fogyasztjuk őket, mint az, hogy milyen típusúak.”

„A fermentált sajtok kedvezőbbek, különösen ha 30–60 grammos adagokban fogyasztjuk őket, zöldségekkel, hüvelyesekkel vagy teljes kiőrlésű gabonákkal kiegészített, kiegyensúlyozott étrend részeként, nem pedig nehéz, zsíros ételek mellé.”

„A magas feldolgozottságú, magas nátriumtartalmú sajtok vagy a finomított szénhidrátokat, tejszínt vagy mélysütést tartalmazó ételek kevésbé ideálisak” – figyelmeztetett Routhenstein.

„A nagy mennyiségű sajt olyan ételekben, mint a rakott ételek, a telített zsír és a nátrium mennyiségét a javasolt határértékek fölé emelheti, csökkentve ezzel a potenciális előnyöket” – mondta.

„Röviden összefoglalva” – zárta Routhenstein – „a sajt beilleszthető az agy egészségét elősegítő étrendbe, de nem csak a sajt maga számít, hanem az adag, az elkészítés módja és az étkezés általános kontextusa is.”