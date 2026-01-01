Csak egy banán reggelire? Miért nem jó ötlet ez?

A banánt sokan szeretik gyors reggeliként fogyasztani. De ahogy egy egészségügyi tanácsadó elmagyarázza, ez nem optimális.

A banán káliumot, B6-vitamint, C-vitamint és rostokat tartalmaz. De bizonyos körülmények között a szervezet nem tudja felvenni ezeket a tápanyagokat – mégpedig akkor, ha nincs zsír. Ezt Daryl Gioffre táplálkozási tanácsadó magyarázta a brit Byrdie blogon, számol be a focus.de. A gyümölcs elfogyasztása után megemelkedik a vércukorszint, és az aciditás szintje is az egekbe szökik.

Az energia-löketet éhségroham követi

A banán tehát gyors energia-löketet biztosít, de ez csak rövid ideig tart. Ezt gyorsan fáradtság és éhség követi. A banán ugyanis körülbelül 25 százalék cukrot tartalmaz. Ez gyorsan megemeli az inzulinszintet, de rövid idő után újra csökken. Ez elősegíti az éhségrohamokat.

De nem kell kitiltania a sárga gyümölcsöt a reggeliből: ha banánt cukormentes joghurttal vagy mandulával eszik, a szervezet fel tudja venni a fontos tápanyagokat.