Sclerosis multiplex (SM) – A központi idegrendszer kiszámíthatatlan támadása

A kór felfedezése

A sclerosis multiplexet a 19. század közepén ismerte fel az orvostudomány.

Jean-Martin Charcot, francia neurológus volt az első, aki 1868-ban pontosan leírta a betegséget ezért gyakran nevezik „az SM atyjának”.

Mi az SM?

A sclerosis multiplex egy autoimmun eredetű betegség, amely során a szervezet saját immunrendszere megtámadja a központi idegrendszer (agy és gerincvelő) idegrostjainak burkolatát (a mielint).

Ennek következménye: a mielin elvesztése (demyelinisatio), idegrostok károsodása, az információáramlás zavara az idegpályákban.



Hol hat?

Agy

Gerincvelő

Látóideg

Az SM multifokális: egyszerre több területet is érinthet

Kit érint?

Leggyakrabban 20–40 év közötti fiatal felnőtteknél jelentkezik

Nők kétszer-háromszor gyakrabban érintettek, mint férfiak

Világszerte kb. 2,8 millió ember él SM-mel

Magyarországon több mint 10 000 beteget tartanak nyilván

Lefolyás típusai

Az SM nem egyformán zajlik le mindenkinél. A főbb típusok:

Típus Jellemző Relapszáló-remittáló SM (RRMS) A leggyakoribb forma (~85%) – rohamok (relapszusok) után részleges/teljes javulás Másodlagosan progresszív SM (SPMS) RRMS után alakul ki, fokozatos állapotromlással Elsődlegesen progresszív SM (PPMS) Folyamatos rosszabbodás relapszusok nélkül Progresszív-relapszáló SM (PRMS) Ritka – folyamatos romlás relapszusokkal

Tünetek

A tünetek változatosak – attól függnek, hogy mely idegterületek érintettek.

Gyakori kezdeti tünetek:

Látászavar (pl. homályos látás, kettős látás, látásvesztés – gyakran egyik szemen)

Zsibbadás, bizsergés a végtagokban

Izomgyengeség, főként egyik oldalon

Egyensúlyzavar, szédülés

Fáradékonyság

Koordinációs problémák

Vizelettartási nehézségek

Súlyosabb / előrehaladott tünetek:

Járási nehézségek, bénulás

Beszédzavar

Memóriazavar, kognitív hanyatlás

Depresszió, hangulati ingadozások

Krónikus fájdalom

Spaszticitás (izommerevség)

Időbeni lefutás

Fázis Jellemző 1. Első esemény (CIS) Klinikai izolált szindróma – egyetlen idegrendszeri epizód 2. RRMS Relapszusok (tünetes fellángolások) és remissziók (tünetmentes időszakok) 3. SPMS vagy PPMS Progresszió: romlás relapszusokkal vagy anélkül 4. Előrehaladott szakasz Súlyos mozgáskorlátozottság, gondolkodási nehézségek (nem mindenkinél alakul ki)

Diagnózis

MRI: agyi/gerincvelői gócok

Lumbálpunkció: liquorban oligoklonális IgG jelenléte

Neurológiai vizsgálatok

Kizárásos diagnózis – más betegségeket is ki kell zárni

Kezelés

Típus szerint

1. Relapszusok kezelése

Szteroidok (pl. metilprednizolon) – gyorsítják a gyógyulást

2. Betegségmódosító terápiák (DMT-k)

Lassítják a betegség előrehaladását

Interferon-béta

Glatiramer-acetát

Dimetil-fumarát

Fingolimod

Natalizumab

Ocrelizumab

Alemtuzumab

Cladribin

(stb.)

3. Tüneti kezelés

Fájdalomcsillapítás

Izomlazítók

Gyógyszerek depresszióra, fáradtságra, hólyagproblémákra

4. Rehabilitáció, gyógytorna, pszichés támogatás

Prognózis

Az SM nem gyógyítható, de ma már egyénre szabott terápiákkal jól kontrollálható

Sok beteg teljes életet élhet, de a betegség előrehaladása egyénenként nagyon eltérő

Érdekességek

Az SM-et néha „a 100 arcú betegségnek” is nevezik – mert annyira változatos tünetekkel jár

Kutatják a bélflóra, D-vitamin és Epstein-Barr vírus szerepét a kiváltásban

Egyes SM-típusokra 2020 óta már Magyarországon is elérhetők korszerű, célzott terápiák

Összegzés

Tulajdonság Részlet Típus Autoimmun, gyulladásos idegrendszeri betegség Érintett terület Agy, gerincvelő, látóideg Fő tünetek Zsibbadás, gyengeség, látászavar, koordinációs problémák Lefolyás Hullámzó vagy fokozatos romlás Diagnózis MRI, liquor, neurológiai vizsgálatok Kezelés Szteroid, DMT, tüneti terápia Gyógyítható? ❌ Nem, de kezelhető Túlélés, életminőség Jó eséllyel kontrollálható, de változó lefolyás

Több ismert ember is nyíltan vállalta, hogy sclerosis multiplexben (SM) szenved. A betegség gyakran fiatal felnőtt korban jelentkezik, és bár krónikus, sokan hosszú éveken át aktív életet élnek vele. Íme néhány közismert személy:

1. Selma Blair – amerikai színésznő

2018-ban jelentette be, hogy SM-et diagnosztizáltak nála.

Ismert filmjei: Doktor Szöszi, Hellboy, Cruel Intentions

Azóta nyíltan beszél a betegségéről, és részt vesz SM-tudatossági kampányokban.

2021-ben egy dokumentumfilm is készült róla: Introducing, Selma Blair

2. Christina Applegate – amerikai színésznő

2021-ben közölte, hogy sclerosis multiplexet diagnosztizáltak nála.

Leghíresebb szerepe: Al Bundy lánya, Kelly a „Rém rendes család”-ban.

Az utolsó évadot (Dead to Me – Netflix) már járókerettel forgatta.

Az Emmy-díjas színésznő azóta visszavonult a rendszeres színészkedéstől.

3. Jack Osbourne – brit-amerikai médiaszemélyiség

Ozzy Osbourne fia.

2012-ben, 26 évesen diagnosztizálták relapszáló-remittáló SM-mel.

Azóta aktív kampányoló az SM-tudatosság mellett, és egészségtudatos életmódot folytat.

4. Clay Walker – amerikai countryénekes

1996-ban diagnosztizálták SM-mel.

Azt mondták, 4 évnél tovább nem élhet aktív életet, de több évtizede koncertezik.

Alapítványt hozott létre az SM-kutatás támogatására.

5. Teri Garr – amerikai színésznő

Filmjei: Tootsie, Young Frankenstein

1980-as évektől kezdődően voltak tünetei, de hivatalosan 1999-ben diagnosztizálták.

Azóta több jótékonysági szervezet szóvivője.

Egyéb, nyilvánosság elé álló személyek

Név Foglalkozás Diagnózis éve Montel Williams TV-műsorvezető 1999 Jamie-Lynn Sigler Színésznő (Maffiózók) 2002 Jonathan Katz Komikus, szinkronszínész (Dr. Katz) 1996 David „Squiggy” Lander Színész 1984 (meghalt 2020-ban)

Miért vállalják nyilvánosan?