Egészség
Sclerosis multiplex (SM) – A központi idegrendszer kiszámíthatatlan támadása
A sclerosis multiplexet a 19. század közepén ismerte fel az orvostudomány
Krónikus, autoimmun betegség, ami idegrostokat céloz – sokszor fiatal felnőtteknél jelentkezik
A kór felfedezése
- A sclerosis multiplexet a 19. század közepén ismerte fel az orvostudomány.
- Jean-Martin Charcot, francia neurológus volt az első, aki 1868-ban pontosan leírta a betegséget ezért gyakran nevezik „az SM atyjának”.
Mi az SM?
- A sclerosis multiplex egy autoimmun eredetű betegség, amely során a szervezet saját immunrendszere megtámadja a központi idegrendszer (agy és gerincvelő) idegrostjainak burkolatát (a mielint).
- Ennek következménye:
- a mielin elvesztése (demyelinisatio),
- idegrostok károsodása,
- az információáramlás zavara az idegpályákban.
Hol hat?
- Agy
- Gerincvelő
- Látóideg
Az SM multifokális: egyszerre több területet is érinthet
Kit érint?
- Leggyakrabban 20–40 év közötti fiatal felnőtteknél jelentkezik
- Nők kétszer-háromszor gyakrabban érintettek, mint férfiak
- Világszerte kb. 2,8 millió ember él SM-mel
- Magyarországon több mint 10 000 beteget tartanak nyilván
Lefolyás típusai
Az SM nem egyformán zajlik le mindenkinél. A főbb típusok:
|
Típus
|
Jellemző
|
Relapszáló-remittáló SM (RRMS)
|
A leggyakoribb forma (~85%) – rohamok (relapszusok) után részleges/teljes javulás
|
Másodlagosan progresszív SM (SPMS)
|
RRMS után alakul ki, fokozatos állapotromlással
|
Elsődlegesen progresszív SM (PPMS)
|
Folyamatos rosszabbodás relapszusok nélkül
|
Progresszív-relapszáló SM (PRMS)
|
Ritka – folyamatos romlás relapszusokkal
Tünetek
A tünetek változatosak – attól függnek, hogy mely idegterületek érintettek.
Gyakori kezdeti tünetek:
- Látászavar (pl. homályos látás, kettős látás, látásvesztés – gyakran egyik szemen)
- Zsibbadás, bizsergés a végtagokban
- Izomgyengeség, főként egyik oldalon
- Egyensúlyzavar, szédülés
- Fáradékonyság
- Koordinációs problémák
- Vizelettartási nehézségek
Súlyosabb / előrehaladott tünetek:
- Járási nehézségek, bénulás
- Beszédzavar
- Memóriazavar, kognitív hanyatlás
- Depresszió, hangulati ingadozások
- Krónikus fájdalom
- Spaszticitás (izommerevség)
Időbeni lefutás
|
Fázis
|
Jellemző
|
1. Első esemény (CIS)
|
Klinikai izolált szindróma – egyetlen idegrendszeri epizód
|
2. RRMS
|
Relapszusok (tünetes fellángolások) és remissziók (tünetmentes időszakok)
|
3. SPMS vagy PPMS
|
Progresszió: romlás relapszusokkal vagy anélkül
|
4. Előrehaladott szakasz
|
Súlyos mozgáskorlátozottság, gondolkodási nehézségek (nem mindenkinél alakul ki)
Diagnózis
- MRI: agyi/gerincvelői gócok
- Lumbálpunkció: liquorban oligoklonális IgG jelenléte
- Neurológiai vizsgálatok
- Kizárásos diagnózis – más betegségeket is ki kell zárni
Kezelés
Típus szerint
1. Relapszusok kezelése
- Szteroidok (pl. metilprednizolon) – gyorsítják a gyógyulást
2. Betegségmódosító terápiák (DMT-k)
Lassítják a betegség előrehaladását
- Interferon-béta
- Glatiramer-acetát
- Dimetil-fumarát
- Fingolimod
- Natalizumab
- Ocrelizumab
- Alemtuzumab
- Cladribin
(stb.)
3. Tüneti kezelés
- Fájdalomcsillapítás
- Izomlazítók
- Gyógyszerek depresszióra, fáradtságra, hólyagproblémákra
4. Rehabilitáció, gyógytorna, pszichés támogatás
Prognózis
- Az SM nem gyógyítható, de ma már egyénre szabott terápiákkal jól kontrollálható
- Sok beteg teljes életet élhet, de a betegség előrehaladása egyénenként nagyon eltérő
Érdekességek
- Az SM-et néha „a 100 arcú betegségnek” is nevezik – mert annyira változatos tünetekkel jár
- Kutatják a bélflóra, D-vitamin és Epstein-Barr vírus szerepét a kiváltásban
- Egyes SM-típusokra 2020 óta már Magyarországon is elérhetők korszerű, célzott terápiák
Összegzés
|
Tulajdonság
|
Részlet
|
Típus
|
Autoimmun, gyulladásos idegrendszeri betegség
|
Érintett terület
|
Agy, gerincvelő, látóideg
|
Fő tünetek
|
Zsibbadás, gyengeség, látászavar, koordinációs problémák
|
Lefolyás
|
Hullámzó vagy fokozatos romlás
|
Diagnózis
|
MRI, liquor, neurológiai vizsgálatok
|
Kezelés
|
Szteroid, DMT, tüneti terápia
|
Gyógyítható?
|
❌ Nem, de kezelhető
|
Túlélés, életminőség
|
Jó eséllyel kontrollálható, de változó lefolyás
Több ismert ember is nyíltan vállalta, hogy sclerosis multiplexben (SM) szenved. A betegség gyakran fiatal felnőtt korban jelentkezik, és bár krónikus, sokan hosszú éveken át aktív életet élnek vele. Íme néhány közismert személy:
1. Selma Blair – amerikai színésznő
- 2018-ban jelentette be, hogy SM-et diagnosztizáltak nála.
- Ismert filmjei: Doktor Szöszi, Hellboy, Cruel Intentions
- Azóta nyíltan beszél a betegségéről, és részt vesz SM-tudatossági kampányokban.
- 2021-ben egy dokumentumfilm is készült róla: Introducing, Selma Blair
2. Christina Applegate – amerikai színésznő
- 2021-ben közölte, hogy sclerosis multiplexet diagnosztizáltak nála.
- Leghíresebb szerepe: Al Bundy lánya, Kelly a „Rém rendes család”-ban.
- Az utolsó évadot (Dead to Me – Netflix) már járókerettel forgatta.
- Az Emmy-díjas színésznő azóta visszavonult a rendszeres színészkedéstől.
3. Jack Osbourne – brit-amerikai médiaszemélyiség
- Ozzy Osbourne fia.
- 2012-ben, 26 évesen diagnosztizálták relapszáló-remittáló SM-mel.
- Azóta aktív kampányoló az SM-tudatosság mellett, és egészségtudatos életmódot folytat.
4. Clay Walker – amerikai countryénekes
- 1996-ban diagnosztizálták SM-mel.
- Azt mondták, 4 évnél tovább nem élhet aktív életet, de több évtizede koncertezik.
- Alapítványt hozott létre az SM-kutatás támogatására.
5. Teri Garr – amerikai színésznő
- Filmjei: Tootsie, Young Frankenstein
- 1980-as évektől kezdődően voltak tünetei, de hivatalosan 1999-ben diagnosztizálták.
- Azóta több jótékonysági szervezet szóvivője.
Egyéb, nyilvánosság elé álló személyek
|
Név
|
Foglalkozás
|
Diagnózis éve
|
Montel Williams
|
TV-műsorvezető
|
1999
|
Jamie-Lynn Sigler
|
Színésznő (Maffiózók)
|
2002
|
Jonathan Katz
|
Komikus, szinkronszínész (Dr. Katz)
|
1996
|
David „Squiggy” Lander
|
Színész
|
1984 (meghalt 2020-ban)
Miért vállalják nyilvánosan?
- Példát mutatnak, hogy SM-mel is lehet teljes életet élni
- Társadalmi tudatosságot növelnek
- Támogatják a kutatásokat, kampányokat, adománygyűjtéseket
- Inspirációt nyújtanak a hasonló betegségben szenvedőknek