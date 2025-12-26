2025. december 26., péntek

Egészség

Mi az a Huntington-kór?

Egy öröklődő, gyógyíthatatlan idegrendszeri betegség, amely testet és elmét egyaránt leépít

Barna Dóra
 2025. december 26. péntek. 1:41
A tünetek általában 30–50 éves kor között jelentkeznek, de előfordulhatnak gyermekkorban (juvenilis forma) vagy idősebb korban is.

Mi az a Huntington-kór?
MRI/CT: agyi sorvadás jelei (elsősorban a basalis ganglionokban)
Fotó: NorthFoto

Huntington-kór (Huntington chorea)
Egy öröklődő, gyógyíthatatlan idegrendszeri betegség, amely testet és elmét egyaránt leépít.

Mi az a Huntington-kór?

A Huntington-kór egy ritka, genetikai eredetű, progresszív idegrendszeri betegség, amely:

  • mozgászavarokat,
  • kognitív hanyatlást
  • és pszichiátriai tüneteket okoz.

A betegség öröklődik és szinte minden esetben halálos kimenetelű.

A betegség felfedezése

  • Először 1872-ben írta le George Huntington, amerikai orvos.
  • Észrevette, hogy egyes családokban generációról generációra öröklődő betegség fordul elő:
    • akaratlan mozgások (chorea),
    • elbutulás,
    • és érzelmi zavarok kíséretében.

„Ez a betegség szinte mindig öröklődik. [...] Egy családtag után a másik következik, mint egy kegyetlen sors láncolat.”— George Huntington, 1872

Mi okozza?

A Huntington-kórt egyetlen gén hibája okozza:
a HTT gén mutációja a 4-es kromoszómán.

Részletek:

  • A hibás génben egy CAG nevű DNS-szekvencia túl sokszor ismétlődik.
  • Minél több ismétlődés van, annál súlyosabb és korábban kezdődő a betegség.

Öröklődés:

  • Autoszomális domináns: ha az egyik szülő hordozó, az utódnak 50% esélye van az öröklésre.
  • Nemhez nem kötött, férfiakat és nőket egyaránt érint.

Tünetek

A tünetek általában 30–50 éves kor között jelentkeznek, de előfordulhatnak gyermekkorban (juvenilis forma) vagy idősebb korban is.

1. Mozgászavarok

  • Chorea: akaratlan, rángásszerű mozgások
  • Izommerevség vagy -gyengeség
  • Koordinációs problémák
  • Nyelési és beszédzavar
  • Járási nehézség, egyensúlyvesztés

2. Kognitív hanyatlás

  • Rövid távú memóriazavar
  • Döntési nehézségek
  • Figyelemzavar
  • Később: súlyos demencia

3. Pszichiátriai tünetek

  • Depresszió
  • Szorongás
  • Dühkitörések, impulzivitás
  • Társas visszahúzódás
  • Öngyilkossági hajlam
  • Hallucinációk vagy paranoia (súlyos esetekben)

Lefolyás – időbeli alakulás

Fázis

Időtartam

Tünetek

Lappangó időszak

évek (tünetmentes)

Genetikai mutáció már jelen van

Kezdődő fázis

1–3 év

Enyhe mozgászavar, viselkedésváltozás, hangulatzavar

Középső szakasz

3–8 év

Romló mozgás, kognitív hanyatlás, ápolási igény kezdete

Előrehaladott szakasz

5–10 év

Teljes mozgás- és beszédképtelenség, demencia, ágyhoz kötöttség

Halál

Általában 15–20 évvel a tünetek kezdete után

Légzőszervi szövődmények, fertőzések

Diagnózis

Genetikai vizsgálat:

  • Egyértelmű diagnózis vérmintából kimutatható a CAG ismétlődés száma alapján.
  • 20–35 ismétlés = normális
  • 36–39 = bizonytalan (esetleg tünetes lesz)
  • 40 felett = biztosan kialakul a betegség

Egyéb vizsgálatok:

  • Neurológiai vizsgálat
  • MRI / CT: agyi sorvadás jelei (elsősorban a basalis ganglionokban)
  • Pszichológiai tesztek a kognitív és érzelmi állapot felmérésére

Kezelés

A Huntington-kór nem gyógyítható, de a tünetek enyhíthetők:

Mozgászavarok:

  • Tetrabenazin, deutetrabenazin – chorea csökkentésére
  • Izomlazítók, nyugtatók

Pszichiátriai tünetek:

  • Antidepresszánsok
  • Antipszichotikumok
  • Pszichoterápia

Támogató terápia:

  • Fizioterápia
  • Logopédia
  • Étrendi tanácsadás
  • Családi tanácsadás, genetikai konzultáció

Híres emberek, akiket érintett a Huntington-kór

Woody Guthrie – amerikai népénekes

  • A 20. század egyik legismertebb Huntington-kóros személye
  • A betegséget édesanyjától örökölte
  • 1967-ben halt meg, miután évtizedekig szenvedett

Példák a popkultúrában:

  • A Huntington-kór fontos szerepet kapott a „House M.D.” sorozatban:
    Thirteen (Dr. Remy Hadley) karaktere hordozó.

Összefoglalás

Tulajdonság

Huntington-kór

Eredet

Genetikai, öröklött

Első tünetek

30–50 éves korban

Fő tünetek

Mozgászavar, demencia, pszichiátriai zavarok

Lefolyás

Progresszív, 15–20 év alatt halálos

Gyógyítható?

❌ Nem

Öröklődés

50% esély, ha egyik szülő hordozó

Diagnózis

Genetikai teszttel biztosan kimutatható

