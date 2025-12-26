A tünetek általában 30–50 éves kor között jelentkeznek, de előfordulhatnak gyermekkorban (juvenilis forma) vagy idősebb korban is.

Huntington-kór (Huntington chorea)

Egy öröklődő, gyógyíthatatlan idegrendszeri betegség, amely testet és elmét egyaránt leépít.

Mi az a Huntington-kór?

A Huntington-kór egy ritka, genetikai eredetű, progresszív idegrendszeri betegség, amely:

mozgászavarokat,

kognitív hanyatlást

és pszichiátriai tüneteket okoz.

A betegség öröklődik és szinte minden esetben halálos kimenetelű.

A betegség felfedezése

Először 1872-ben írta le George Huntington, amerikai orvos.

Észrevette, hogy egyes családokban generációról generációra öröklődő betegség fordul elő: akaratlan mozgások (chorea), elbutulás, és érzelmi zavarok kíséretében.



„Ez a betegség szinte mindig öröklődik. [...] Egy családtag után a másik következik, mint egy kegyetlen sors láncolat.”— George Huntington, 1872

Mi okozza?

A Huntington-kórt egyetlen gén hibája okozza:

a HTT gén mutációja a 4-es kromoszómán.

Részletek:

A hibás génben egy CAG nevű DNS-szekvencia túl sokszor ismétlődik.

Minél több ismétlődés van, annál súlyosabb és korábban kezdődő a betegség.

Öröklődés:

Autoszomális domináns: ha az egyik szülő hordozó, az utódnak 50% esélye van az öröklésre.

Nemhez nem kötött, férfiakat és nőket egyaránt érint.

Tünetek

A tünetek általában 30–50 éves kor között jelentkeznek, de előfordulhatnak gyermekkorban (juvenilis forma) vagy idősebb korban is.

1. Mozgászavarok

Chorea: akaratlan, rángásszerű mozgások

Izommerevség vagy -gyengeség

Koordinációs problémák

Nyelési és beszédzavar

Járási nehézség, egyensúlyvesztés

2. Kognitív hanyatlás

Rövid távú memóriazavar

Döntési nehézségek

Figyelemzavar

Később: súlyos demencia

3. Pszichiátriai tünetek

Depresszió

Szorongás

Dühkitörések, impulzivitás

Társas visszahúzódás

Öngyilkossági hajlam

Hallucinációk vagy paranoia (súlyos esetekben)

Lefolyás – időbeli alakulás

Fázis Időtartam Tünetek Lappangó időszak évek (tünetmentes) Genetikai mutáció már jelen van Kezdődő fázis 1–3 év Enyhe mozgászavar, viselkedésváltozás, hangulatzavar Középső szakasz 3–8 év Romló mozgás, kognitív hanyatlás, ápolási igény kezdete Előrehaladott szakasz 5–10 év Teljes mozgás- és beszédképtelenség, demencia, ágyhoz kötöttség Halál Általában 15–20 évvel a tünetek kezdete után Légzőszervi szövődmények, fertőzések

Diagnózis

Genetikai vizsgálat:

Egyértelmű diagnózis vérmintából kimutatható a CAG ismétlődés száma alapján.

20–35 ismétlés = normális

36–39 = bizonytalan (esetleg tünetes lesz)

40 felett = biztosan kialakul a betegség

Egyéb vizsgálatok:

Neurológiai vizsgálat

MRI / CT: agyi sorvadás jelei (elsősorban a basalis ganglionokban)

Pszichológiai tesztek a kognitív és érzelmi állapot felmérésére

Kezelés

A Huntington-kór nem gyógyítható, de a tünetek enyhíthetők:

Mozgászavarok:

Tetrabenazin, deutetrabenazin – chorea csökkentésére

Izomlazítók, nyugtatók

Pszichiátriai tünetek:

Antidepresszánsok

Antipszichotikumok

Pszichoterápia

Támogató terápia:

Fizioterápia

Logopédia

Étrendi tanácsadás

Családi tanácsadás, genetikai konzultáció

Híres emberek, akiket érintett a Huntington-kór

Woody Guthrie – amerikai népénekes

A 20. század egyik legismertebb Huntington-kóros személye

A betegséget édesanyjától örökölte

1967-ben halt meg, miután évtizedekig szenvedett

Példák a popkultúrában:

A Huntington-kór fontos szerepet kapott a „House M.D.” sorozatban:

Thirteen (Dr. Remy Hadley) karaktere hordozó.

