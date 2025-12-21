Hat korai jel, ami prosztatarákra utalhat

A prosztatarák az egyik leggyakoribb daganattípus férfiaknál, korai szakaszban azonban sokszor alig okoz panaszt – írta a People magazin, amely a hat leggyakoribb tünetre is felhívta a figyelmet.

Fotó: SAMUNELLA / SCIENCE PHOTO LIBRARY / SPD / Science Photo Library via AFP

Színes mágneses rezonancia képalkotás (MRI) a páciens medencéjéről, amely felülről nézve daganatot (vörös) mutat a prosztatán, a combcsontok felső része látható bal és jobb oldalon. A páciensnek 4. stádiumú prosztatarákja van, ami azt jelenti, hogy a test más részeire is átterjedt (metasztázis), és megnehezíti a kezelést

A prosztata a húgyhólyag alatt, a húgycső körül helyezkedik el, ezért a mirigyben kialakuló elváltozások elsősorban a vizelést és a kismedencei területet érinthetik.

Vizelési nehézség

Jel lehet, ha nehezen indul a vizelet, erőlködni kell, vagy úgy érzi az érintett, hogy nem ürült ki teljesen a hólyag.

Gyakori, főleg éjszakai vizelés

Ha valaki a szokásosnál gyakrabban, különösen éjjel többször kel fel vizelni, az a prosztata megnagyobbodására, esetleg daganatára is utalhat.

Gyenge vagy akadozó vizeletsugár

Lassú, vékony, időnként el-elakadó vizeletsugár szintén arra utalhat, hogy a prosztata nyomja a húgycsövet.

Vér a vizeletben vagy az ondóban

Már egyszeri, akár halvány elszíneződés is figyelmeztető jel: a vérzés származhat prosztatából, húgyhólyagból vagy a húgyutak más részéből, és mindenképpen kivizsgálást igényel.

Szexuális zavarok

Merevedési nehézség, fájdalmas ejakuláció vagy az ondó mennyiségének csökkenése is összefügghet prosztatabetegséggel, bár sok más ok is állhat a hátterében.

Kismedencei vagy csontfájdalom

Tartós, tompa fájdalom a derékban, csípőben, medencében, illetve előrehaladott esetben mély csontfájdalom a hátban, bordákban, lábakban már áttét jele is lehet.

A People cikke szerint ezek a tünetek nem csak prosztatarák miatt jelentkezhetnek, de mindegyik esetén fontos mielőbb háziorvossal vagy urológussal konzultálni, és megbeszélni, mikor indokolt a PSA-vizsgálat és a további szűrés.