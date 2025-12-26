Egészség
Gyorsan romló neurodegeneratív betegség a Multiszisztémás atrophia (MSA)
Parkinson-szerű tünetekkel jár, de súlyosabb lefolyású, több szervrendszert érint a mozgás mellett az autonóm idegrendszer is károsodik.
A kór felfedezése
- Az MSA-t viszonylag újként ismerik el az orvostudományban.
- 1960-as évektől több, korábban különállónak hitt neurológiai betegségről (pl. striatonigralis degeneráció, Shy–Drager-szindróma, olivopontocerebelláris atrófia) kiderült, hogy valójában egyazon kórkép változatai.
- Az egységes „multiszisztémás atrophia (MSA)” nevet 1989-ben vezették be.
Mi az MSA?
- Az MSA egy ritka, progresszív, neurodegeneratív rendellenesség, amely az agy több területét is érinti:
- Basalis ganglionok (mozgásirányítás),
- kisagy (egyensúly, koordináció),
- autonóm idegrendszer (vérnyomás, hólyagkontroll, emésztés).
A betegség gyorsabban romlik, mint a Parkinson-kór és kevésbé reagál a dopaminpótlásra.
Kit érint?
- Előfordulása: kb. 3–5 ember / 100 000 lakos
- Általában 50 és 60 éves kor között kezdődik
- Férfiaknál kissé gyakoribb
- Nincs ismert genetikai ok – az esetek túlnyomó többsége nem öröklődik
MSA típusai
|
Típus
|
Jellemzők
|
MSA-P („Parkinson-típus”)
|
Fő tünet: parkinsonizmus – izommerevség, lelassult mozgás, reszketés
|
MSA-C („Cerebelláris típus”)
|
Fő tünet: koordinációs zavar, egyensúlyvesztés, beszédzavar
|
(Van, akinél kevert típus jelentkezik.)
Tünetek
A tünetek a betegség típusától függően különbözőek, de idővel szinte minden szervrendszert érinthetnek.
Mozgási tünetek (főleg MSA-P esetén):
- Izommerevség (rigiditás)
- Lassú mozgás (bradikinézia)
- Instabil járás
- Rezgés (tremor) – ritkábban, mint Parkinsonban
- Izomgyengeség, esések
Egyensúly és koordináció (MSA-C):
- Ataxia (ügyetlenség)
- Dőlések, billegés járáskor
- Pontatlan kézmozgás
- Elmosódott beszéd (dysarthria)
Autonóm idegrendszeri zavarok:
- Ortostatikus hipotónia – hirtelen vérnyomásesés felálláskor → szédülés, ájulás
- Vizelet-visszatartási zavar vagy inkontinencia
- Székrekedés
- Szexuális zavar
- Hőszabályozási problémák, izzadás zavarai
- Nyálfolyás, nyelési nehézségek
Későbbi stádiumok:
- Beszéd- és nyelési képesség elvesztése
- Ágyhoz kötöttség
- Súlyos légzési problémák
A betegség lefolyása
- A betegség gyorsan romlik, jellemzően 5–10 éven belül súlyos fogyatékossághoz vezet
- A betegek mozgásképtelenné válnak, és az autonóm tünetek is fokozódnak
- Gyakori halálok: légzőközpont érintettsége, aspirációs tüdőgyulladás, hirtelen szívmegállás autonóm zavar miatt
Diagnózis
Az MSA klinikai diagnózis, nincs egyértelmű teszt.
A diagnózis alapja:
- Részletes neurológiai vizsgálat
- MRI: kisagyi és agytörzsi sorvadás látható
- Autonóm funkciók vizsgálata
- Dopaminra adott gyenge válasz segíthet elkülöníteni Parkinson-kórtól
- Végleges diagnózis csak boncolással igazolható (specifikus glia-inkluziók)
Kezelés
Jelenleg nincs oki kezelés vagy gyógymód.
Tüneti kezelés lehetséges:
- Mozgási tünetek: dopaminpótló szerek (levodopa) – korlátozott hatás
- Ortostatikus hipotónia: fludrokortizon, midodrin
- Vizeleti tünetek: hólyagtréning, katéterezés
- Fizioterápia, logopédia
- Légzéstámogatás – gépi lélegeztetés lehet szükséges
- Gyógyszeres szorongás és depressziókezelés
Prognózis
|
Tényező
|
Érték
|
Progresszió
|
Gyors (5–10 év alatt súlyos állapotromlás)
|
Válasz levodopára
|
Gyenge vagy ideiglenes
|
Teljes ápolási szükséglet
|
Általában 3–5 év után
|
Átlagos túlélés
|
6–9 év a diagnózistól számítva
|
Halál oka
|
Aspiráció, tüdőgyulladás, légzési elégtelenség
Összefoglalás
|
Kategória
|
Leírás
|
Betegség típusa
|
Neurodegeneratív, nem öröklődő
|
Érintett területek
|
Mozgás, egyensúly, autonóm idegrendszer
|
Típusok
|
MSA-P (parkinsonos), MSA-C (kisagyi)
|
Első tünetek
|
50 év felett, fokozatos indulás
|
Diagnózis
|
Klinikailag, MRI és vizsgálatok alapján
|
Kezelés
|
Csak tüneti
|
Gyógyítható?
|
❌ Nem
|
Lefolyás
|
Gyorsan súlyosbodó, halálos