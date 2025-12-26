2025. december 26., péntek

Egészség

Gyorsan romló neurodegeneratív betegség a Multiszisztémás atrophia (MSA)

Parkinson-szerű tünetekkel jár, de súlyosabb lefolyású, több szervrendszert érint

Barna Dóra
 2025. december 26. péntek. 21:17
A tünetek a betegség típusától függően különbözőek, de idővel szinte minden szervrendszert érinthetnek. Jelenleg nincs oki kezelés vagy gyógymód.

Parkinson-szerű tünetekkel jár, de súlyosabb lefolyású, több szervrendszert érint a mozgás mellett az autonóm idegrendszer is károsodik.

A kór felfedezése

  • Az MSA-t viszonylag újként ismerik el az orvostudományban.
  • 1960-as évektől több, korábban különállónak hitt neurológiai betegségről (pl. striatonigralis degeneráció, Shy–Drager-szindróma, olivopontocerebelláris atrófia) kiderült, hogy valójában egyazon kórkép változatai.
  • Az egységes „multiszisztémás atrophia (MSA)” nevet 1989-ben vezették be.

Mi az MSA?

  • Az MSA egy ritka, progresszív, neurodegeneratív rendellenesség, amely az agy több területét is érinti:
    • Basalis ganglionok (mozgásirányítás),
    • kisagy (egyensúly, koordináció),
    • autonóm idegrendszer (vérnyomás, hólyagkontroll, emésztés).

A betegség gyorsabban romlik, mint a Parkinson-kór és kevésbé reagál a dopaminpótlásra.

Kit érint?

  • Előfordulása: kb. 3–5 ember / 100 000 lakos
  • Általában 50 és 60 éves kor között kezdődik
  • Férfiaknál kissé gyakoribb
  • Nincs ismert genetikai ok – az esetek túlnyomó többsége nem öröklődik

MSA típusai

Típus

Jellemzők

MSA-P („Parkinson-típus”)

Fő tünet: parkinsonizmus – izommerevség, lelassult mozgás, reszketés

MSA-C („Cerebelláris típus”)

Fő tünet: koordinációs zavar, egyensúlyvesztés, beszédzavar

(Van, akinél kevert típus jelentkezik.)

Tünetek

A tünetek a betegség típusától függően különbözőek, de idővel szinte minden szervrendszert érinthetnek.

Mozgási tünetek (főleg MSA-P esetén):

  • Izommerevség (rigiditás)
  • Lassú mozgás (bradikinézia)
  • Instabil járás
  • Rezgés (tremor) – ritkábban, mint Parkinsonban
  • Izomgyengeség, esések

Egyensúly és koordináció (MSA-C):

  • Ataxia (ügyetlenség)
  • Dőlések, billegés járáskor
  • Pontatlan kézmozgás
  • Elmosódott beszéd (dysarthria)

Autonóm idegrendszeri zavarok:

  • Ortostatikus hipotónia – hirtelen vérnyomásesés felálláskor → szédülés, ájulás
  • Vizelet-visszatartási zavar vagy inkontinencia
  • Székrekedés
  • Szexuális zavar
  • Hőszabályozási problémák, izzadás zavarai
  • Nyálfolyás, nyelési nehézségek

Későbbi stádiumok:

  • Beszéd- és nyelési képesség elvesztése
  • Ágyhoz kötöttség
  • Súlyos légzési problémák

A betegség lefolyása

  • A betegség gyorsan romlik, jellemzően 5–10 éven belül súlyos fogyatékossághoz vezet
  • A betegek mozgásképtelenné válnak, és az autonóm tünetek is fokozódnak
  • Gyakori halálok: légzőközpont érintettsége, aspirációs tüdőgyulladás, hirtelen szívmegállás autonóm zavar miatt

Diagnózis

Az MSA klinikai diagnózis, nincs egyértelmű teszt.

A diagnózis alapja:

  • Részletes neurológiai vizsgálat
  • MRI: kisagyi és agytörzsi sorvadás látható
  • Autonóm funkciók vizsgálata
  • Dopaminra adott gyenge válasz segíthet elkülöníteni Parkinson-kórtól
  • Végleges diagnózis csak boncolással igazolható (specifikus glia-inkluziók)

Kezelés

Jelenleg nincs oki kezelés vagy gyógymód.

Tüneti kezelés lehetséges:

  • Mozgási tünetek: dopaminpótló szerek (levodopa) – korlátozott hatás
  • Ortostatikus hipotónia: fludrokortizon, midodrin
  • Vizeleti tünetek: hólyagtréning, katéterezés
  • Fizioterápia, logopédia
  • Légzéstámogatás – gépi lélegeztetés lehet szükséges
  • Gyógyszeres szorongás és depressziókezelés

Prognózis

Tényező

Érték

Progresszió

Gyors (5–10 év alatt súlyos állapotromlás)

Válasz levodopára

Gyenge vagy ideiglenes

Teljes ápolási szükséglet

Általában 3–5 év után

Átlagos túlélés

6–9 év a diagnózistól számítva

Halál oka

Aspiráció, tüdőgyulladás, légzési elégtelenség

Összefoglalás

Kategória

Leírás

Betegség típusa

Neurodegeneratív, nem öröklődő

Érintett területek

Mozgás, egyensúly, autonóm idegrendszer

Típusok

MSA-P (parkinsonos), MSA-C (kisagyi)

Első tünetek

50 év felett, fokozatos indulás

Diagnózis

Klinikailag, MRI és vizsgálatok alapján

Kezelés

Csak tüneti

Gyógyítható?

❌ Nem

Lefolyás

Gyorsan súlyosbodó, halálos

