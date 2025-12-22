2025. december 22., hétfő

Előd

Egészség

Fibromyalgia – A „láthatatlan fájdalom” szindróma

A központi idegrendszer fájdalomfeldolgozásának zavarával függ össze

Barna Dóra
 2025. december 22. hétfő. 8:48
Mivel nincs gyulladásos eltérés vagy laboratóriumi eltérés, a betegséget sokáig pszichoszomatikus zavarnak tekintették, de mára ez megdőlt.

Kezeléssel sok beteg teljes életet élhet, de a tünetek hullámzóan visszatérhetnek
Fotó: NorthFoto

Egy krónikus, nem gyulladásos, de fájdalmas állapot, amely az egész testet érinti, mégis sokáig aluldiagnosztizálták.

A kór felfedezése

  • Bár a fibromyalgia tüneteit már az 1800-as évek végén is leírták (pl. „izomreuma” vagy „reumás neurózis” néven),
  • hivatalosan csak 1976-ban használták először a „fibromyalgia” elnevezést ami a latin fibro- (kötőszövet), myo- (izom) és algia (fájdalom) szavakból ered.
  • A 1990-es években az Amerikai Reumatológiai Kollégium (ACR) kidolgozta az első diagnosztikus kritériumokat.

Mivel nincs gyulladásos eltérés vagy laboratóriumi eltérés, a betegséget sokáig pszichoszomatikus zavarnak tekintették mára ez megdőlt.

Mi is a fibromyalgia?

  • Krónikus, nem autoimmun és nem gyulladásos fájdalomszindróma, amely a központi idegrendszer fájdalomfeldolgozásának zavarával függ össze.
  • Az agy és gerincvelő túlérzékenyen reagál az ingerekre, így normális érintés vagy nyomás is fájdalmat válthat ki.

Kit érint?

  • Világszerte kb. 2–4%-át érinti a lakosságnak.
  • Nők körében 7-8-szor gyakoribb, mint férfiaknál.
  • Leggyakrabban 30–50 éves korban kezdődik, de előfordulhat gyermekeknél és időseknél is.

A betegség lényege

Jellemző

Leírás

Típus

Központi fájdalomszindróma

Érintett terület

Egész test, különösen izmok, inak, ízületek környéke

Kiváltó ok

Nem ismert pontosan, de szerepet játszhat stressz, trauma, fertőzés, genetika

Krónikus?

Igen

Tünetek

Fő tünetek:

  • Generalizált izom- és testszerte jelentkező fájdalom
  • Krónikus fáradtság, energiahiány
  • Alvászavar (nem pihentető alvás, gyakori éjszakai ébredés)
  • Kognitív zavarok – „fibro köd” (memóriazavar, figyelemhiány, lassabb gondolkodás)
  • Fejfájás, migrén
  • Zsibbadás, bizsergés (kéz, láb)
  • Izomfeszülés, izommerevség

Társuló tünetek:

  • Hangulatingadozás, szorongás, depresszió
  • Irritábilis bél szindróma (IBS)
  • Fokozott érzékenység zajra, fényre, szagokra
  • Menstruációs fájdalmak
  • Hőérzékenység (hideg vagy meleg túlérzékelése)

A betegség lefutása

  • Nincs tipikus „lefolyási minta”, de:
    • A betegség hullámzó jellegű: fellángolások és tünetmentes időszakok váltják egymást
    • Gyakran évekbe telik, mire pontos diagnózist kap a beteg
    • A tünetek nem javulnak maguktól, de kezeléssel enyhíthetők és életminőség javítható

Diagnózis

  • Nincs specifikus laborvizsgálat vagy képalkotó, ami igazolná a betegséget
  • A diagnózis a tünetek alapján történik (általában legalább 3 hónapja fennálló, egész testre kiterjedő fájdalom)
  • Az orvos más betegségeket kizár (pl. pajzsmirigy-alulműködés, RA, lupus)
  • Az ACR új kritériumai szerint nem kell már csak az ún. „fájdalompontokat” tesztelni a teljes tüneti kép számít

Kezelés

Nincs oki gyógymód, de tüneti kezelés lehetséges

Többféle megközelítés segíthet:

1. Gyógyszeres kezelés

  • Antidepresszánsok (pl. duloxetin, amitriptilin)
  • Antiepileptikumok (pl. pregabalin, gabapentin)
  • Alvást segítő szerek
  • Fájdalomcsillapítók (korlátozottan hatásosak)

2. Nem gyógyszeres terápia

  • Fizioterápia, gyógytorna
  • Kíméletes testmozgás: jóga, úszás, nordic walking
  • Kognitív viselkedésterápia (CBT)
  • Stresszkezelés: relaxáció, meditáció
  • Diéta, gluténmentes vagy gyulladáscsökkentő étrend próbája

Prognózis

  • A fibromyalgia nem életveszélyes, de életminőséget jelentősen rontó betegség
  • Kezeletlenül súlyos depresszióhoz, munkaképtelenséghez vezethet
  • Kezeléssel sok beteg teljes életet élhet, de a tünetek hullámzóan visszatérhetnek

Tényező

Leírás

Eredet

Nem teljesen ismert, valószínűleg multifaktoriális

Első tünetek

Általában 30–50 éves korban

Érintettek

Leggyakrabban nők (80–90%)

Tünetek

Krónikus fájdalom, fáradtság, alvászavar, memóriazavar

Lehet gyógyítani?

❌ Nem, de kezelhető

Lefolyás

Krónikus, de hullámzó

Kezelés

Gyógyszeres + életmód + pszichés támogatás kombinációja

Prognózis

Nem romlik végzetesen, de hosszú távon fennállhat

