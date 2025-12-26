Egyre több embert érint a sokarcú autoimmun betegség

Az SLE (szisztémás lupus erythematosus) krónikus, autoimmun betegség, amely során az immunrendszer tévesen a saját sejteket, szöveteket, szerveket támadja meg. A gyulladás több szervrendszerre is kiterjedhet: bőr, ízületek, vese, szív, tüdő, idegrendszer stb.

A Lupus egy autoimmun, szisztémás gyulladásos betegség

A lupus felfedezése

A lupus erythematosus betegséget már a 13. században leírták, főként a bőrön megjelenő, „farkasharapásra” emlékeztető kiütések alapján innen ered a neve is: „Lupus” = farkas (latinul) „Erythematosus” = vörös, bőrpíros

Az 1900-as évek elején derült ki, hogy nemcsak bőrt, hanem belső szerveket is érinthet.

A modern szisztémás lupus erythematosus (SLE) fogalma a 20. század közepétől vált ismertté, főleg a laboratóriumi vizsgálatok fejlődése révén (pl. ANA – antinukleáris antitest teszt).

A betegség hullámzó lefolyású: tünetmentes időszakok (remisszió) és fellángolások (flare) váltják egymást.

Kit érint?

Főleg nőket: az esetek kb. 90%-a nő, gyakran termékeny korban (15–45 év között) jelentkezik.

Előfordulása: kb. 100 000 emberből 20–70 fő (függ a földrajzi régiótól és etnikumtól).

Afrikai, ázsiai, latin-amerikai származású nők körében gyakoribb és súlyosabb.

Tünetek

A tünetek sokfélék ezért nevezik a lupust „a nagy utánzónak”.

Gyakori kezdeti tünetek:

Krónikus fáradtság

Ízületi fájdalom és duzzanat (gyakran kéz- és lábízületek)

Láz ismeretlen eredettel

Hajhullás

Fogyás

Bőrtünetek: különösen a jellegzetes „pillangó alakú kiütés” az orcákon és orrnyergen

Napfényérzékenység (fény hatására erősödő kiütések)

Szervi tünetek:

Szerv Tünet Bőr Vörös, hámló kiütések, seborrhoeás foltok Ízületek Nem károsító, de fájdalmas ízületi gyulladások Vese Lupus-nephritis (fehérjevizelés, ödéma, veseelégtelenség) Tüdő Mellhártyagyulladás, nehézlégzés Szív Szívburokgyulladás, ritkán szívbillentyű-gyulladás Központi idegrendszer Depresszió, epilepszia, memóriazavarok Vér Vérszegénység, leukopénia, trombocitopénia

Diagnózis

Diagnózisa komplex, mivel nincs egyetlen „lupus-teszt”.

Diagnosztikai lépések:

ANA (antinukleáris antitest) – pozitív az esetek 95%-ában

Anti-dsDNA, Anti-Sm antitestek – lupusra specifikusak

Komplement szintek (C3, C4) – gyulladás esetén csökkennek

Vér- és vizeletvizsgálatok (veseérintettség kimutatására)

Klinikai tünetek értékelése (legalább 4 kritérium szükséges a diagnózishoz)

Időbeni lefutás

Fázis Leírás Kezdő szakasz Általános tünetek: fáradtság, láz, ízületi fájdalom Aktív fellángolás (flare) Szervi érintettség, bőrkiütések, súlyos gyulladás Remisszió Tünetek enyhülése vagy megszűnése Visszatérő epizódok Váltakozó súlyosságú fellángolások évekig

A betegség egészen enyhe vagy súlyos, életveszélyes is lehet, attól függően, mely szervek érintettek.

Kezelés

A lupus nem gyógyítható, de jól kezelhető és kontrollálható. A cél a fellángolások megelőzése, a szervkárosodás csökkentése és a tünetmentes időszakok meghosszabbítása.

Főbb gyógyszerek:

Kortikoszteroidok (pl. prednizolon): gyulladáscsökkentők

Immunszuppresszánsok (pl. azatioprin, mikofenolát, ciklofoszfamid)

Antimaláriás szerek (pl. hidroxiklorokin – alapszer)

Biológiai terápiák (pl. belimumab – célzott immunmodulátor)

NSAID-ok (nem szteroid gyulladáscsökkentők ízületi fájdalomra)

Kiegészítő kezelés

Napfény elleni védekezés (napszűrő krém, hosszú ruházat)

Egészséges táplálkozás

Stresszkezelés

Rendszeres ellenőrzés, laborvizsgálatok

Szív- és vesefunkció monitorozása

Prognózis

A lupus korábban gyakran halálos volt, ma már a legtöbb beteg teljes életet élhet megfelelő kezeléssel.

A túlélés jelentősen javult: 5 éves túlélés > 90% 10 éves túlélés ~80–85%

Leginkább a vese-, szív-, tüdőérintettség befolyásolja az életkilátásokat.

Tényező Leírás Típus Autoimmun, szisztémás gyulladásos betegség Érintett szervek Szinte bármelyik – bőr, ízület, vese, tüdő, szív, KIR Tünetek Hullámzó, változatos – fájdalom, kiütés, szervi érintettség Diagnózis Klinikai + labor (ANA, anti-dsDNA, stb.) Kezelés Kortikoszteroid, immunszuppresszáns, hidroxiklorokin Gyógyítható? ❌ Nem, de kontrollálható Lefutás Krónikus, hullámzó Kiket érint? Elsősorban fiatal nők

Több híresség is nyíltan vállalta, hogy szisztémás lupus erythematosusban (SLE) szenved vagy szenvedett. Néhányan közülük aktívan részt vesznek az autoimmun betegségek ismertségének növelésében, és fontos szerepet játszanak a betegségről alkotott közvélemény formálásában.

Ismert emberek, akiknél lupus-t diagnosztizáltak

1. Selena Gomez – amerikai énekesnő, színésznő

2015-ben hozta nyilvánosságra, hogy lupusban szenved.

A betegség súlyosan megtámadta a veséjét, ezért 2017-ben veseátültetésre volt szüksége – donorja barátnője, Francia Raisa volt.

Rendszeresen beszél a mentális és testi egészséggel kapcsolatos küzdelmeiről.

2. Toni Braxton – Grammy-díjas énekesnő

2008-ban diagnosztizálták SLE-vel.

A betegség több koncertleállásához és kórházi kezeléshez vezetett.

Nyíltan beszél a fájdalomról és a fáradtságról, amit lupus okoz.

Több jótékonysági kampány arca lett, amely a lupus kutatására gyűjt forrást.

3. Nick Cannon – amerikai színész, műsorvezető, rapper

2012-ben jelentette be, hogy autoimmun betegségben szenved, amely az orvosok szerint lupus nephritis (lupus okozta vesegyulladás).

Veseproblémák, súlyosabb kórházi kezelések is érintették.

Rendszeresen oszt meg információkat a betegségről, és aktív egészségtudatos életet él.

4. Seal – brit énekes

Bár Seal nem SLE-ben szenvedett, hanem diszkoid lupus erythematosusban (DLE), ami a lupus egy csak bőrt érintő formája, ő is megemlítendő.

A jellegzetes hegek az arcán a lupus következményei.

5. Paula Abdul – énekesnő, táncos, tévés személyiség

Bár nem hozta teljesen nyilvánosságra, milyen típusú lupusban szenved, több forrás is lupushoz köthető autoimmun panaszokat említ.

További hírességek, akiknél valószínűsített vagy megerősített lupus áll fenn:

Név Hivatás Megjegyzés Michael Jackson Énekes Több forrás szerint diszkoid lupusban szenvedett, de hivatalos megerősítés nincs J Dilla Amerikai producer Halála előtt lupusban és veseelégtelenségben szenvedett Shannon Boxx Olimpiai aranyérmes labdarúgó Lupus ellenére világszinten versenyzett Maurissa Tancharoen Író, producer (Agents of S.H.I.E.L.D.) Lupusban szenved, erről rendszeresen beszél nyíltan

Miért fontos, hogy hírességek beszélnek róla?