Csendben terjed, gyorsan öl ez a fertőzés

Nipah-vírus (NiV) fertőzés az egyik legveszélyesebb zoonózis a világon. A túlélők közül sokan neurológiai szövődményeket szenvednek: pl. memóriazavar, izombénulás, viselkedésváltozások.

„Csendben terjed, gyorsan öl.”

Felfedezés

A Nipah-vírust először 1998–1999-ben azonosították Malajziában, a Nipah nevű falu közelében, ahol:

Sertéstelepek dolgozói kezdtek el megbetegedni,

légzőszervi és idegrendszeri tünetekkel,

majd súlyos encephalitis (agyvelőgyulladás) következtében haltak meg.

A járvány során több mint 100 ember meghalt, és 1 millió sertést leöltek a fertőzés megfékezése érdekében.

A vírust a Paramyxoviridae család, azon belül a Henipavirus nemzetség tagjaként azonosították.

Közeli rokona a Hendra-vírusnak (amely főként Ausztráliában jelent veszélyt).

Terjedés és természetes gazda

Természetes hordozója: gyümölcsevő denevérek (Pteropus fajok repülő kutyák)

A vírus állatról emberre és emberről emberre is terjedhet: fertőzött állatokkal való kontaktus, fertőzött gyümölcsök, denevérnyál, vizelet, ürülék által szennyezett táplálék, vagy cseppfertőzéssel emberről emberre



Előfordulás

Ország Járvány(ok) Megjegyzés Malajzia 1998–1999 Első kitörés, főként sertésekről Banglades 2001-től évről évre Nyers datolyalé fogyasztása → denevérnyál India (Bihar, Kerala) 2001, 2018, 2021, 2023 Emberről emberre terjedés, halálos kimenetel Kambodzsa, Thaiföld potenciális hordozóállatok kimutatása

Tünetek

Lappangási idő:

4–14 nap, de dokumentáltan akár 45 nap is lehet

Kezdeti tünetek (nem specifikus):

Láz

Fejfájás

Hányinger, hányás

Izomfájdalom

Torokfájás

Általános gyengeség

Súlyosabb fázisban (2–5. nap után):

Súlyos neurológiai tünetek: Encephalitis (agyvelőgyulladás) Zavartság Eszméletvesztés Görcsök Kóma

Légzőszervi elégtelenség: tüdőgyulladás, hypoxia

Többszervi elégtelenség

Halálozás

40–75% között, a helyi ellátástól függően

A 2018-as indiai járványban a halálozás 91% volt

Nincs bizonyított gyógymód → kiemelt fontosságú a megelőzés

A betegség lefolyása

Időszak Tünetek / Állapot 1–5. nap Láz, fejfájás, gyengeség 5–10. nap Encephalitis, eszméletzavar, görcsök 10+ nap Kóma, halál vagy ritka esetben túlélés (maradványtünetekkel)

Diagnózis

Nehéz, mivel kezdeti tünetei nem specifikusak

Szükséges vizsgálatok: RT-PCR (vérből, liquor mintából) ELISA (antitestek kimutatása) Vírusizolálás (biosafety 4 laborban)



Kezelés és gyógymód

Jelenleg nincs jóváhagyott gyógyszer vagy vakcina

Kezelés: tüneti és szervtámogató terápia

Kísérleti fejlesztések:

Monoklonális antitestek

Antivirális szerek: favipiravir, remdesivir (kísérleti fázisban)

ChAdOx1 NiV vakcina – Oxford Egyetem fejlesztés alatt álló oltóanyaga (kísérleti)

Megelőzés

Denevérekkel való kontaktus kerülése

Nyers datolyalé kerülése (Bangladesben gyakori fertőzési út)

Sertésfarmokon higiéniai előírások betartása

Fertőzött betegekkel való szoros kontaktus kerülése

Egészségügyi dolgozók: teljes védőfelszerelés alkalmazása

Érdekességek

A WHO szerint a Nipah-vírus „prioritásos patogén” a jövő világjárvány-kockázatok között

A fertőzések 25–30%-a tünetmentes, de ezeknél is kialakulhat később neurológiai probléma

Egyes túlélők késői visszaesést szenvedtek el hónapokkal később (krónikus encephalitis)

Összegzés