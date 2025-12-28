Egészség
Csendben terjed, gyorsan öl ez a fertőzés
A vírus állatról emberre és emberről emberre is terjedhet, jelenleg nincs jóváhagyott gyógyszer vagy vakcina
„Csendben terjed, gyorsan öl.”
Felfedezés
A Nipah-vírust először 1998–1999-ben azonosították Malajziában, a Nipah nevű falu közelében, ahol:
- Sertéstelepek dolgozói kezdtek el megbetegedni,
- légzőszervi és idegrendszeri tünetekkel,
- majd súlyos encephalitis (agyvelőgyulladás) következtében haltak meg.
- A járvány során több mint 100 ember meghalt, és 1 millió sertést leöltek a fertőzés megfékezése érdekében.
A vírust a Paramyxoviridae család, azon belül a Henipavirus nemzetség tagjaként azonosították.
Közeli rokona a Hendra-vírusnak (amely főként Ausztráliában jelent veszélyt).
Terjedés és természetes gazda
- Természetes hordozója: gyümölcsevő denevérek (Pteropus fajok repülő kutyák)
- A vírus állatról emberre és emberről emberre is terjedhet:
- fertőzött állatokkal való kontaktus,
- fertőzött gyümölcsök, denevérnyál, vizelet, ürülék által szennyezett táplálék,
- vagy cseppfertőzéssel emberről emberre
Előfordulás
|
Ország
|
Járvány(ok)
|
Megjegyzés
|
Malajzia
|
1998–1999
|
Első kitörés, főként sertésekről
|
Banglades
|
2001-től évről évre
|
Nyers datolyalé fogyasztása → denevérnyál
|
India (Bihar, Kerala)
|
2001, 2018, 2021, 2023
|
Emberről emberre terjedés, halálos kimenetel
|
Kambodzsa, Thaiföld
|
potenciális hordozóállatok kimutatása
Tünetek
Lappangási idő:
4–14 nap, de dokumentáltan akár 45 nap is lehet
Kezdeti tünetek (nem specifikus):
- Láz
- Fejfájás
- Hányinger, hányás
- Izomfájdalom
- Torokfájás
- Általános gyengeség
Súlyosabb fázisban (2–5. nap után):
- Súlyos neurológiai tünetek:
- Encephalitis (agyvelőgyulladás)
- Zavartság
- Eszméletvesztés
- Görcsök
- Kóma
- Légzőszervi elégtelenség: tüdőgyulladás, hypoxia
- Többszervi elégtelenség
Halálozás
- 40–75% között, a helyi ellátástól függően
- A 2018-as indiai járványban a halálozás 91% volt
- Nincs bizonyított gyógymód → kiemelt fontosságú a megelőzés
A betegség lefolyása
|
Időszak
|
Tünetek / Állapot
|
1–5. nap
|
Láz, fejfájás, gyengeség
|
5–10. nap
|
Encephalitis, eszméletzavar, görcsök
|
10+ nap
|
Kóma, halál vagy ritka esetben túlélés (maradványtünetekkel)
A túlélők közül sokan neurológiai szövődményeket szenvednek: pl. memóriazavar, izombénulás, viselkedésváltozások
Diagnózis
- Nehéz, mivel kezdeti tünetei nem specifikusak
- Szükséges vizsgálatok:
- RT-PCR (vérből, liquor mintából)
- ELISA (antitestek kimutatása)
- Vírusizolálás (biosafety 4 laborban)
Kezelés és gyógymód
Jelenleg nincs jóváhagyott gyógyszer vagy vakcina
Kezelés: tüneti és szervtámogató terápia
Kísérleti fejlesztések:
- Monoklonális antitestek
- Antivirális szerek: favipiravir, remdesivir (kísérleti fázisban)
- ChAdOx1 NiV vakcina – Oxford Egyetem fejlesztés alatt álló oltóanyaga (kísérleti)
Megelőzés
- Denevérekkel való kontaktus kerülése
- Nyers datolyalé kerülése (Bangladesben gyakori fertőzési út)
- Sertésfarmokon higiéniai előírások betartása
- Fertőzött betegekkel való szoros kontaktus kerülése
- Egészségügyi dolgozók: teljes védőfelszerelés alkalmazása
Érdekességek
- A WHO szerint a Nipah-vírus „prioritásos patogén” a jövő világjárvány-kockázatok között
- A fertőzések 25–30%-a tünetmentes, de ezeknél is kialakulhat később neurológiai probléma
- Egyes túlélők késői visszaesést szenvedtek el hónapokkal később (krónikus encephalitis)
Összegzés
|
Tulajdonság
|
Érték
|
Kórokozó
|
Nipah-vírus (NiV)
|
Víruscsalád
|
Henipavirus, Paramyxoviridae
|
Fertőzés útja
|
Állat (denevér, sertés) → ember, emberről emberre is
|
Lappangás
|
4–14 nap (ritkán 45 nap)
|
Fő tünetek
|
Láz, fejfájás, encephalitis, légzési elégtelenség
|
Halálozás
|
40–75%
|
Kezelés
|
Csak tüneti, antivirális szer nincs
|
Vakcina
|
Kísérleti szakaszban