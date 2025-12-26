Egészség
Bruce Willis által lett ismertebb a frontotemporális demencia
A személyiség, viselkedés és nyelv pusztító betegsége
Frontotemporális demencia (FTD)
Mi az a Frontotemporális demencia?
A Frontotemporális demencia (FTD) az agy homlok- (frontális) és halántéklebenyének (temporális) fokozatos sorvadásával járó, progresszív idegrendszeri betegség. Ezek az agyterületek felelősek:
- a viselkedésért,
- az érzelmek szabályozásáért,
- a nyelvért,
- a társas viselkedésért
- és a rövid távú emlékezetért.
Főként fiatalabb korban (45–65 év között) jelentkezik, sokszor korai Alzheimernek vagy pszichiátriai zavarnak nézik.
A betegség felfedezése
- Az FTD-t már a 19. században Arnold Pick (cseh neurológus) írta le – ezért az egyik típusa: Pick-kór.
- Hosszú ideig nem különítették el az Alzheimer-kórtól, mivel a tünetek átfedést mutatnak, ám más agyterületet érint.
- A 20–21. század fordulóján képalkotó eljárások és genetikai kutatások tették lehetővé a pontosabb diagnózist.
Okok és kockázati tényezők
- A sejtekben kóros fehérjék halmozódnak fel (tau, TDP-43, FUS), amelyek károsítják az idegsejteket.
- Az esetek 30–40%-a öröklődő, főként ha 60 éves kor előtt kezdődik.
- Genetikai mutációk: pl. MAPT, GRN, C9orf72
Főbb tünetek
Az FTD főbb típusai szerint különböző tünetek dominálnak:
1. Viselkedéses változat (bvFTD – behavioral variant)
A leggyakoribb forma, elsősorban a személyiség és társas viselkedés változik meg:
- közöny, érzelemmentesség
- gátlástalan viselkedés (pl. obszcén megjegyzések, lopás)
- impulzivitás, agresszió
- étkezési zavarok (kényszeres evés, édesség utáni sóvárgás)
- empátia csökkenése
- szociális szabályok figyelmen kívül hagyása
- munkaképesség gyors romlása
2. Nyelvi variánsok (Primer progresszív afáziák – PPA)
a) Nem folyékony/agrammatikus forma
- akadozó beszéd
- nyelvtani hibák
- mondatszerkesztési nehézség
b) Szemantikus demencia
- a szavak jelentésének elvesztése
- „üres”, körülíró beszéd
- tárgyak, emberek felismerésének zavara
3. Mozgásos formák
- Ritkábban motoros tünetekkel is jár (pl. ALS-szerű tünetek, izomgyengeség, mozgászavar).
Lefolyás, idővonal
|
Fázis
|
Időtartam (átlagosan)
|
Jellemzők
|
Korai
|
1–2 év
|
Enyhe viselkedés- vagy nyelvi változások
|
Középső
|
2–4 év
|
Növekvő zavartság, személyiségváltozás, önállóság elvesztése
|
Késői
|
2–3 év
|
Teljes gondozási igény, beszédképesség elvesztése, szociális visszahúzódás, mozdulatlanság
|
Halál
|
Átlagos túlélési idő: 6–8 év a tünetek kezdete után (de lehet 2 vagy 15 év is)
Gyakori halálok: tüdőgyulladás, fertőzések, fizikai állapotromlás.
Diagnózis
Mivel kevesen ismerik, gyakran tévesen diagnosztizálják:
- depresszióként, bipoláris zavarként, ADHD-ként, vagy Alzheimerként.
Vizsgálatok:
- MRI / CT: a fronto- és temporális lebenyek sorvadása
- Neuropszichológiai tesztek: viselkedési és nyelvi tesztelés
- PET vagy SPECT: agyi aktivitás vizsgálata
- Genetikai vizsgálat: családi eseteknél
- Liquorvizsgálat: Alzheimer kizárására
Kezelés
Gyógymód nincs, de:
- antidepresszánsok segíthetnek a viselkedés szabályozásában
- beszédterápia, kognitív terápia
- szociális támogatás, családgondozás
- kommunikációs eszközök nyelvi formák esetén
- strukturált napirend és környezet sokat segíthet
Összefoglalás
|
Jellemző
|
Alzheimer
|
FTD
|
Életkor
|
65+
|
45–65 év
|
Fő tünet
|
memóriazavar
|
viselkedés/nyelvi zavar
|
Kezdet
|
fokozatos feledékenység
|
személyiségváltozás
|
Progresszió
|
lassú
|
gyorsabb
|
Öntudat
|
sokáig megmarad
|
gyakran gyorsan elveszik
|
Gyakoriság
|
leggyakoribb demencia
|
ritkább, de aluldiagnosztizált
Híres személy FTD-vel:
Bruce Willis (színész)
- 2023-ban a családja bejelentette: frontotemporális demenciában szenved.
- Először beszédzavart (afáziát) észleltek nála.
- Az FTD miatt visszavonult a színészettől, de családja folyamatosan tájékoztat a betegségéről.
- Az ő esete nagy figyelmet irányított a FTD-re világszerte.