Bruce Willis által lett ismertebb a frontotemporális demencia

Frontotemporális demencia (FTD)

A személyiség, viselkedés és nyelv pusztító betegsége

Mi az a Frontotemporális demencia?

A Frontotemporális demencia (FTD) az agy homlok- (frontális) és halántéklebenyének (temporális) fokozatos sorvadásával járó, progresszív idegrendszeri betegség. Ezek az agyterületek felelősek:

a viselkedésért,

az érzelmek szabályozásáért,

a nyelvért,

a társas viselkedésért

és a rövid távú emlékezetért.

Főként fiatalabb korban (45–65 év között) jelentkezik, sokszor korai Alzheimernek vagy pszichiátriai zavarnak nézik.

A betegség felfedezése

Az FTD-t már a 19. században Arnold Pick (cseh neurológus) írta le – ezért az egyik típusa: Pick-kór.

Hosszú ideig nem különítették el az Alzheimer-kórtól, mivel a tünetek átfedést mutatnak, ám más agyterületet érint.

A 20–21. század fordulóján képalkotó eljárások és genetikai kutatások tették lehetővé a pontosabb diagnózist.

Okok és kockázati tényezők

A sejtekben kóros fehérjék halmozódnak fel (tau, TDP-43, FUS), amelyek károsítják az idegsejteket.

Az esetek 30–40%-a öröklődő, főként ha 60 éves kor előtt kezdődik.

Genetikai mutációk: pl. MAPT, GRN, C9orf72

Főbb tünetek

Az FTD főbb típusai szerint különböző tünetek dominálnak:

1. Viselkedéses változat (bvFTD – behavioral variant)

A leggyakoribb forma, elsősorban a személyiség és társas viselkedés változik meg:

közöny, érzelemmentesség

gátlástalan viselkedés (pl. obszcén megjegyzések, lopás)

impulzivitás, agresszió

étkezési zavarok (kényszeres evés, édesség utáni sóvárgás)

empátia csökkenése

szociális szabályok figyelmen kívül hagyása

munkaképesség gyors romlása

2. Nyelvi variánsok (Primer progresszív afáziák – PPA)

a) Nem folyékony/agrammatikus forma

akadozó beszéd

nyelvtani hibák

mondatszerkesztési nehézség

b) Szemantikus demencia

a szavak jelentésének elvesztése

„üres”, körülíró beszéd

tárgyak, emberek felismerésének zavara

3. Mozgásos formák

Ritkábban motoros tünetekkel is jár (pl. ALS-szerű tünetek, izomgyengeség, mozgászavar).

Lefolyás, idővonal

Fázis Időtartam (átlagosan) Jellemzők Korai 1–2 év Enyhe viselkedés- vagy nyelvi változások Középső 2–4 év Növekvő zavartság, személyiségváltozás, önállóság elvesztése Késői 2–3 év Teljes gondozási igény, beszédképesség elvesztése, szociális visszahúzódás, mozdulatlanság Halál Átlagos túlélési idő: 6–8 év a tünetek kezdete után (de lehet 2 vagy 15 év is)

Gyakori halálok: tüdőgyulladás, fertőzések, fizikai állapotromlás.

Diagnózis

Mivel kevesen ismerik, gyakran tévesen diagnosztizálják:

depresszióként, bipoláris zavarként, ADHD-ként, vagy Alzheimerként.

Vizsgálatok:

MRI / CT: a fronto- és temporális lebenyek sorvadása

Neuropszichológiai tesztek: viselkedési és nyelvi tesztelés

PET vagy SPECT: agyi aktivitás vizsgálata

Genetikai vizsgálat: családi eseteknél

Liquorvizsgálat: Alzheimer kizárására

Kezelés

Gyógymód nincs, de:

antidepresszánsok segíthetnek a viselkedés szabályozásában

beszédterápia, kognitív terápia

szociális támogatás, családgondozás

kommunikációs eszközök nyelvi formák esetén

strukturált napirend és környezet sokat segíthet

Összefoglalás

Jellemző Alzheimer FTD Életkor 65+ 45–65 év Fő tünet memóriazavar viselkedés/nyelvi zavar Kezdet fokozatos feledékenység személyiségváltozás Progresszió lassú gyorsabb Öntudat sokáig megmarad gyakran gyorsan elveszik Gyakoriság leggyakoribb demencia ritkább, de aluldiagnosztizált

Híres személy FTD-vel:

Bruce Willis (színész)