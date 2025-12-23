2025. december 23., kedd

Előd

Az egerekkel érkező csendes fenyegetés

A vírus, amely tüdőt vagy veséket támad, és sokáig rejtve marad

Barna Dóra
 2025. december 23. kedd. 12:54
Nincs specifikus antivirális gyógyszer vagy jóváhagyott vakcina. A hantavírusokat először a Koreai háború idején (1950-es évek) figyelték meg, amikor amerikai katonák súlyos vesebetegségben betegedtek meg. A vírus nevét a Hantan folyóról kapta (Dél-Korea), ahol az első járványt tanulmányozták. A kórokozót csak 1976-ban izolálták, Karl M. Johnson virológus vezetésével.

A hantavírus felfedezése

A hantavírusokat először a Koreai háború idején (1950-es évek) figyelték meg, amikor amerikai katonák súlyos vesebetegségben betegedtek meg.

A vírus nevét a Hantan folyóról kapta (Dél-Korea), ahol az első járványt tanulmányozták.

A kórokozót csak 1976-ban izolálták, Karl M. Johnson virológus vezetésével.

A vírus jellemzői

  • A hantavírusok az Arenaviridae családba tartoznak (pontosabban: Bunyaviridae → Hantaviridae).
  • Többféle típusuk van, melyek különböző klinikai képeket okoznak, attól függően, melyik régióban terjednek.

Két fő klinikai forma:

1. HFRS – Hemorrhagiás láz vese szindrómával

Jellemző főleg Európában és Ázsiában
Okozói: Hantaan, Dobrava, Seoul, Puumala vírusok

2. HPS – Hantavírus pulmonális szindróma

Főként Észak- és Dél-Amerikában
Okozói: Sin Nombre, Andes, Laguna Negra vírusok

Terjesztés

  • Természetes hordozók: egerek, pockok, rágcsálók (vírust ürítenek a vizeletükben, székletükben, nyálukban)
  • Emberi fertőzés:
    • belélegzéssel (szennyezett por → aeroszol)
    • ritkábban harapással
    • Dél-Amerikában emberről emberre is terjedhet az Andes-vírus esetén

Lappangási idő

  • Átlagosan 1–5 hét (széles skála: 7–60 nap)

Tünetek

Kezdeti tünetek (mindkét típusnál hasonló):

  • Hirtelen magas láz
  • Hidegrázás
  • Fejfájás
  • Izomfájdalmak (derék, lábak)
  • Hányinger, hányás
  • Hasi fájdalom
  • Fáradtság

1. HFRS – Veseszövődményes forma (Európa, Ázsia)

5 szakasz:

Fázis

Jellemzők

1. Lappangás

7–30 nap, tünetmentes

2. Láz

3–7 nap, influenzaszerű tünetek

3. Hipotenzív

Vérnyomásesés, sokkveszély

4. Oliguriás

Veseműködés csökkenése, ödéma, veseelégtelenség

5. Diurézis

Hirtelen vizeletmennyiség-növekedés, felépülés kezdete

Halálozás: 0,1–10%
A Puumala-vírus enyhébb, Hantaan és Dobrava súlyosabb lefolyású

2. HPS – Tüdőszindrómás forma (Amerikák)

Időszak

Tünetek

1–5. nap

Láz, izomfájdalom, gyengeség

5–7. nap

Légzési nehézség, köhögés, hipoxia, tüdőödéma

7+ nap

Gyors állapotromlás, légzési elégtelenség, halál vagy intenzív terápia szükséges

Halálozás: akár 35–50%
Az Andes-vírus emberről emberre is terjedhet!

Halálozási arány (összefoglaló)

Típus

Halálozás

HFRS (Európa/Ázsia)

0,1–10%

HPS (Amerika)

35–50%

Kezelés

Nincs specifikus antivirális gyógyszer vagy jóváhagyott vakcina

  • Ribavirin: HFRS esetén csökkentheti a halálozást, ha nagyon korán alkalmazzák
  • Tüneti kezelés:
    • Folyadékpótlás
    • Szervtámogatás (dialízis, lélegeztetés)
    • Légzéstámogatás HPS esetén

Megelőzés

  • Rágcsálók elleni védekezés: irtás, élelem lezárása
  • Poros, zárt terek (pl. fészerek, alagsorok) szellőztetése takarítás előtt
  • Maszk viselése fertőzött területen végzett munka közben
  • Védőfelszerelés egészségügyben (Andes-vírusnál emberről emberre terjedés lehetséges!)

Érdekességek

  • Európában a Puumala-vírus okozta HFRS enyhébb lefolyású, de gyakran diagnosztizálatlan marad
  • Magyarországon is előfordulhat, főleg vadászok, túrázók, erdőgazdálkodók körében
  • A „Sin Nombre vírus” (USA, 1993) nevét azért kapta, mert a kutatók nem akarták stigmatizálni a területet

Tulajdonság

Érték

Kórokozó

Hantavírus (különböző típusok)

Terjedés

Rágcsálók váladékai, aeroszol

Lappangás

7–60 nap

Tünetek

Láz, izomfájdalom → vese- vagy tüdőkárosodás

Halálozás

HFRS: 0,1–10%, HPS: 35–50%

Kezelés

Ribavirin (korai), tüneti ellátás

Vakcina

❌ Jelenleg nincs (fejlesztés alatt)

