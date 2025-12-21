Egészség
A rettegett agyi leépülés kórképe
A tünetek gyorsan romlanak és hetek–hónapok alatt halálhoz vezetnek
Prionbetegségek (pl. Creutzfeldt–Jakob-kór) – A rettegett agyi leépülés kórképe
Mi az a prionbetegség?
A prionbetegségek ritka, de végzetes neurodegeneratív betegségek, amelyek az agyat és az idegrendszert támadják meg. Legismertebb formájuk a Creutzfeldt–Jakob-kór (CJD).
A kórokozó nem baktérium, nem vírus, hanem:
prion, azaz hibásan feltekeredett fehérje, amely más fehérjéket is „megtéveszt” és hibás formába kényszerít.
Ez az önreplikáló kóros fehérje beindítja az agysejtek pusztulását, ami gyors szellemi és mozgási leépüléshez vezet.
A prionbetegség felfedezése
- 1920-as évek: Hans Gerhard Creutzfeldt és Alfons Maria Jakob német neurológusok írták le először a tüneteket (innen a név: Creutzfeldt–Jakob-kór).
- A betegséget sokáig vírusos eredetűnek hitték.
- 1982-ben Stanley B. Prusiner amerikai tudós felfedezte a prionok szerepét a betegségben – Nobel-díjat kapott érte 1997-ben.
Hogyan alakul ki?
A prionbetegségek három formában fordulhatnak elő:
- Sporadikus forma – ismeretlen eredetű (a CJD 85–90%-a)
- Öröklődő forma – genetikai mutáció miatt
- Fertőző forma – prionnal szennyezett agyszövet, eszköz vagy (ritkán) táplálék (pl. fertőzött marhahús → kergemarhakór emberben: vCJD)
Típusok – néhány példa
- sCJD (sporadikus Creutzfeldt–Jakob-kór)
- vCJD (variáns – marhahús eredetű)
- fCJD (familialis – öröklődő forma)
- Gerstmann–Sträussler–Scheinker-szindróma
- Fatal Familial Insomnia (FFI) – halálos családi álmatlanság
- Kuru – kannibalizmus útján terjedt Pápua Új-Guineában
Tünetek
A tünetek gyorsan romlanak, és hetek–hónapok alatt halálhoz vezetnek. Jellemzők:
Neurológiai tünetek:
- memóriazavar, zavartság
- személyiségváltozás, szorongás
- gyors szellemi leépülés (demencia)
- látászavar, kettőslátás
- egyensúlyproblémák
- izomrángások (mioklónus), merevség
- beszéd- és mozgáskoordináció zavara
Késői tünetek:
- teljes mozgásképtelenség
- némaság
- kóma
- halál (többnyire légzőszervi elégtelenség miatt)
A betegség időbeni lefolyása
|
Szakasz
|
Időtartam
|
Történések
|
Lappangási idő
|
hónapok – évtizedek (!)*
|
Tünetmentes, de a prion már jelen lehet
|
Kezdeti fázis
|
1–2 hét
|
Enyhe memóriazavar, személyiségváltozás
|
Középső fázis
|
1–2 hónap
|
Súlyosbodó demencia, izomrángás, egyensúlyproblémák
|
Végstádium
|
1–3 hónap
|
Teljes leépülés, mozdulatlanság, halál
*A variáns CJD esetén akár 10 év is lehet a lappangási idő.
Diagnózis
Nehezen diagnosztizálható, főként kizárásos alapon. Használható módszerek:
- EEG (agyi elektromos aktivitás)
- MRI (jellegzetes agyi elváltozások)
- Gerincvelői folyadék (CSF) vizsgálat
- Definitív: agyszövettani vizsgálat (halál után)
Kezelés, megelőzés
Jelenleg nincs gyógymód vagy vakcina.
A terápia tüneti, az életminőség megőrzésére irányul.
Egészségügyi eszközök sterilezése speciális módon szükséges, mivel a prion ellenáll a hőnek és a vegyszereknek is.
Prognózis
- A CJD-vel diagnosztizált betegek több mint 90%-a egy éven belül meghal.
- A variáns forma (vCJD) fiatalabbakat is érint, és hasonlóan végzetes.
- A betegségek gyors lefolyásúak, visszafordíthatatlanok.
A prionbetegségek az emberiség egyik legrejtélyesebb és legfélelmetesebb kórképei közé tartoznak:
- nem élő kórokozó okozza,
- ellenállnak a hagyományos fertőtlenítésnek,
- gyógyíthatatlanok,
- és gyakran teljes értelmi és testi összeomláshoz vezetnek.
„A prionbetegség nem csak pusztít eltörli az embert önmagából.”
— Ismeretlen orvosi leírásból
A prionbetegségek, különösen a Creutzfeldt–Jakob-kór (CJD) nagyon ritkák évente csak kb. 1–2 eset jut 1 millió emberre világszerte. Ennek ellenére előfordult, hogy ismert emberek is érintettek voltak. Azonban mivel a diagnózis gyakran csak halál után, boncolással igazolható, ritka, hogy nyilvánosan megerősített esetről tudunk.
Néhány ismert vagy gyanított eset:
1. George Balanchine – világhírű balettmester
- Halálozás: 1983
- Bár hivatalosan Alzheimer-kór szerepelt a halál okaként, több kutató szerint tünetei alapján sporadikus CJD is lehetséges volt.
- A betegsége gyors lefolyású volt, ami nem jellemző az Alzheimer-kórra.
2. Stephen Beckett – brit színész
- 2007-ben halt meg.
- A brit sajtóban megjelent hírek szerint valószínűsíthetően prionbetegségben (CJD-ben) szenvedett.
- Nem hivatalosan megerősített, de a lefolyás és tünetek erre utaltak.
3. Frankie Trull – amerikai orvosetikai aktivista
- A sajtóban 2015-ben jelent meg a neve a variáns Creutzfeldt–Jakob-kór áldozatai között.
- Az USA-ban akkoriban több, vCJD-re utaló eset is felmerült jellemzően marhahússal való fertőzés gyanújával.
4. Kuru áldozatai – Fore törzs, Pápua Új-Guinea
- A 20. század közepén több száz nő és gyermek halt meg a Kuru nevű prionbetegségben, ami rituális kannibalizmus útján terjedt.
- Bár ezek nem világszerte ismert személyek, orvostörténetileg nagyon fontosak.
- A kuru tanulmányozása vezette el a tudósokat a prionok felfedezéséhez.
Fontos megjegyzés:
- A CJD olyan gyors lefolyású és ritka, hogy kevés híresség éri meg a nyilvános diagnózist.
- A tünetek gyakran összetéveszthetők más idegrendszeri betegségekkel (pl. Alzheimer, Parkinson, demencia).
- A prionbetegség gyakran csak a halál után boncolás során derül ki biztosan.