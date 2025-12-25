Az ALS (Amyotrophiás lateralsclerosis) egy progresszív, neurodegeneratív betegség, amely elsősorban a mozgatóidegsejteket (motoros neuronokat) támadja meg az agyban és a gerincvelőben.

A tudat végig tiszta marad, ami a betegség egyik legnehezebb része az ALS betegsében szenvedőknél

ALS (Amyotrophiás lateralsclerosis) – A mozgatóidegek halálos, máig gyógyíthatatlan betegsége

Mi az ALS?

Az ALS (Amyotrophiás lateralsclerosis) egy progresszív, neurodegeneratív betegség, amely elsősorban a mozgatóidegsejteket (motoros neuronokat) támadja meg az agyban és a gerincvelőben.

Ahogy ezek a sejtek elpusztulnak:

az izmok elsorvadnak,

a mozgásképesség fokozatosan megszűnik,

végül a légzés is leáll.

Nincs ismert gyógymód, és a betegség évek alatt halálhoz vezet.

A kór felfedezése

1874-ben Jean-Martin Charcot, a modern neurológia atyja írta le először részletesen a betegséget.

Tőle ered a név: amyotrophia = izomsorvadás lateralsclerosis = a gerincvelő oldalsó kötegeinek hegesedése

Charcot munkássága tette egyértelművé, hogy a tüneteket az idegsejtek pusztulása okozza, nem pedig izomeredetű probléma.

Mi okozza?

Az ok még ma sem teljesen ismert, de több tényező szerepet játszhat:

Genetikai okok

Az esetek 5–10%-a örökletes (familiáris ALS).

A legismertebb mutációk: SOD1, C9orf72, TARDBP, FUS.

Sporadikus forma

Az esetek 90–95%-a nem örökletes.

Valószínűleg több tényező együttese (környezeti, immunológiai, sejtkárosodások).

Lehetséges rizikófaktorok

toxikus anyagok,

vírusfertőzések,

intenzív sportpálya (pl. amerikai futballisták körében magasabb előfordulás),

korábbi fejsérülések.

De egyik sem bizonyított teljesen.

Tünetek

Az ALS többféleképpen indulhat, attól függően, melyik mozgásterület érintett először.

Kezdeti tünetek

kézgyengeség (gombolás, írás, tárgyfogás nehéz)

lábgyengeség, botladozás

izomrángások (fasciculatio)

izommerevség (spaszticitás)

görcsök

beszédromlás kezdete

A tünetek fokozatosan, de gyorsan súlyosbodnak.

Középső fázis tünetei

Ahogy egyre több motoros neuron pusztul:

kéz- és lábmozgások súlyos romlása

izomfogyás, izomsorvadás

artikulációs nehézségek, beszéd érthetetlenné válhat

nyelési nehézség

gyakori fulladásérzés

görcsök, izommerevség

légzőizmok gyengülése

A betegek ekkor már segítségre szorulnak mindennapi tevékenységekben.

Végstádium tünetei

teljes mozgásképtelenség (tetraplegia)

súlyos légzési elégtelenség

beszédképtelenség

táplálkozás csak szondával

végül a légzőizmok bénulása okozza a halált

A tudat végig tiszta marad, ami a betegség egyik legnehezebb része.

A betegség időbeni lefolyása

Fázis Időtartam Jellemzők Lappangási idő hónapok–évek Tünetmentes idegkárosodás Kezdeti szakasz 1–2 év Enyhe izomgyengeség, rángás Középső szakasz 2–4 év Izomsorvadás, beszéd- és nyelési zavarok, mozgáskorlátozottság Végstádium 3–5. év között Légzési elégtelenség, teljes bénulás Átlagos túlélési idő 3–5 év, ritkán 10+ év Ritka kivételek: pl. Stephen Hawking 50+ évig élt ALS-sel

Diagnózis

Nincs egyetlen konkrét teszt, a diagnózis kizárásos alapon történik:

EMG (elektromiográfia)

ENG

MRI (más betegségek kizárására)

Vér- és liquorvizsgálatok

Genetikai teszt (fiatal vagy öröklődő eseteknél)

Kezelés és életkilátások

Jelenleg nincs gyógymód, de léteznek lassító kezelések:

Riluzol – meghosszabbítja a túlélést néhány hónappal

Edaravone – lassíthatja a romlást

légzéstámogatás (BiPAP)

táplálási szondák

fizioterápia, logopédia

kommunikációs eszközök (pl. szemkövető rendszerek)

Az ellátás célja: az életminőség fenntartása és a tünetek enyhítése.

Összegzés

Az ALS az egyik legpusztítóbb, gyorsan romló idegrendszeri betegség:

okát nem ismerjük teljesen,

nem gyógyítható,

az izmok fokozatos lebomlásához és légzésleálláshoz vezet,

miközben az értelem érintetlen marad.

A kutatás intenzíven zajlik génterápiák, őssejtkezelések és új gyógyszerek vannak kísérleti stádiumban, de áttörés még nem született.

néhány ismert ember, akinél ALS-t (Amyotrophiás lateralsclerosis) diagnosztizáltak közülük többen nyilvánosan is vállalták a betegséget, és sokat tettek az ALS ismertségéért:

1. Stephen Hawking – elméleti fizikus, kozmológus

Diagnózis: 1963, 21 évesen

Orvosai 2–5 évet jósoltak neki, de több mint 50 évig élt ALS-sel

Ez példátlan túlélés az ALS történetében

Kommunikációs eszközökkel dolgozott, írt, előadott

A „The Theory of Everything” (2014) című film az életét mutatja be

2. Jason Becker – amerikai gitáros, zeneszerző

Diagnózis: 1990-ben, 20 évesen, karrierje csúcsán

Elvesztette beszéd- és mozgásképességét, de szemmozgással komponál zenét

Az ő története példája az ALS-sel élő kreatív életnek

Film: „Jason Becker: Not Dead Yet”

3. Steve Gleason – amerikai futballjátékos (NFL, New Orleans Saints)

Diagnózis: 2011-ben

ALS után megalapította a Team Gleason Foundation-t

Kampányolt a betegek életminőségének javításáért és kommunikációs technológiákért

Róla készült dokumentumfilm: „Gleason” (2016)

4. Lou Gehrig – amerikai baseball-legenda

Diagnózis: 1939-ben, miatta vált az ALS köznyelvi neve:

„Lou Gehrig’s disease” (főleg az USA-ban)

„Lou Gehrig’s disease” (főleg az USA-ban) Visszavonulása után mondta el híres beszédét:

„Today, I consider myself the luckiest man on the face of the Earth.”

2 évvel később meghalt

5. O.J. Brigance – amerikai futballista (NFL, Baltimore Ravens)

Diagnózis: 2007-ben

Azóta is aktív, kerekesszékből dolgozik a csapatnál

Brigance Brigade Foundation – ALS-támogatási alapítvány

6. Charles Mingus – világhírű dzsesszbőgős, zeneszerző

Az 1970-es években diagnosztizálták ALS-sel

Életének utolsó éveiben már nem tudott játszani, de még komponált

1979-ben halt meg

7. David Niven – brit színész, Oscar-díjas

Ismerős lehet a Rózsaszín Párduc filmekből vagy a Kleopátra című filmből

ALS-ben halt meg 1983-ban

Utolsó éveiben a beszédét is elvesztette

8. Mao Kobayashi – japán híradós, színésznő

Bár nem ALS-t diagnosztizáltak nála (hanem rákot), sokan összehasonlították az ő harcát a leépüléssel az ALS-sel élők küzdelmével – blogja világszerte inspirációt adott

Összegzés

Az ALS nem válogat: tudósokat, művészeket, sportolókat, színészeket egyaránt érinthet.

Sokan közülük nemcsak hogy szembenéztek a betegséggel, hanem aktívan küzdöttek is az ALS-tudatosságért, és támogatták a kutatást.