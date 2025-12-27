A Marburg-vírus az Ebola testvére

A Marburg-vírust először 1967-ben azonosították Németországban (Marburg és Frankfurt városában), valamint Jugoszláviában (Belgrádban), miután laboratóriumi dolgozók zöld majmokkal való munkavégzés során megbetegedtek.

A Marburg-vírus az Ebolavírus közeli rokona, szintén a Filoviridae családba tartozik

A majmokat Ugandából importálták (Cercopithecus aethiops) és az emberekre laborfertőzés útján terjedt át.

Ez volt az első dokumentált emberi megbetegedés a Filovírusok családjából évekkel az Ebola felfedezése előtt.

A vírus jellemzői

Kórokozója: Marburg marburgvirus

Rendkívül fertőző, testnedveken keresztül terjed.

Természetes gazdája feltehetően: Rousettus aegyptiacus (egyiptomi gyümölcsevő denevér)

Lappangási idő:

2–21 nap (általában 5–9 nap)

Korai tünetek:

Hirtelen fellépő láz (39–40°C)

Súlyos fejfájás

Hidegrázás

Fájdalmas izomfájdalom

Fáradtság, levertség

Későbbi tünetek (3–5. nap után):

Súlyos hasmenés, hányás, hasi fájdalom

Vérzéses tünetek: bőr alatti vérzések, ínyvérzés, vérhányás, véres széklet

Kötőhártya-vérzés, kiütések

Májkárosodás

Zavartság, ingerlékenység, neurológiai tünetek

Súlyos esetekben:

Többszervi elégtelenség

Sokk

Halál

Lefolyás – időbeli menet

Időszak Tünetek 1–5. nap Láz, hidegrázás, fejfájás, izomfájdalmak 5–8. nap Súlyos hasmenés, hányás, vérzéses tünetek 8–12. nap Állapotromlás: szervkárosodás, sokk, eszméletvesztés 10. nap körül Túlélés vagy halál bekövetkezése – a halálos esetek gyakran ebben az időszakban történnek

Halálozási arány

A Marburg-vírusbetegség halálozása igen magas:

23–90% a kitörés súlyosságától, ellátástól és törzstől függően

Átlagosan: 50% körüli halálozás

Nincs jelenleg 100%-osan hatásos kezelés

Diagnózis

Mivel a tünetek hasonlóak más lázas betegségekhez (pl. malária, tífusz, Ebola), laboratóriumi vizsgálat szükséges:

RT-PCR (vírus RNS kimutatása)

ELISA (antitestek kimutatása)

Immunhisztokémia

Vírusizolálás (speciális biobiztonsági laboratóriumban)

Kezelés és gyógyítás

Jelenleg nincs specifikus gyógyszer vagy engedélyezett védőoltás

Kísérleti vakcinák és antivirális szerek fejlesztés alatt állnak (pl. VSV-MARV)

Tüneti és támogató kezelés:

Folyadék- és elektrolitpótlás

Oxigénterápia

Vérnyomás stabilizálása

Antibiotikumok a bakteriális fertőzések ellen

Vérkészítmények súlyos vérzés esetén

Fontosabb járványkitörések

Év Helyszín Esetek Halálozás 1967 Németország, Jugoszlávia 31 7 (23%) 1998–2000 DRC (Kongó) 154 128 (83%) 2004–2005 Angola 252 227 (90%) 2021 Guinea 1 1 (100%) 2022 Ghána 3 3 (100%) 2023 Tanzánia, Egyenlítői-Guinea 15+ 10+ (adatok változóak)

Hasonlóság az Ebola-vírussal

Tulajdonság Ebola Marburg Felfedezés éve 1976 1967 Halálozás 25–90% 23–90% Tünetek Hasonlóak Hasonlóak Gazdaszervezet Denevér Denevér Vakcina Létezik (Zaire Ebola) Kísérleti szakaszban Előfordulás Gyakoribb Ritkább, de súlyos

Összegzés