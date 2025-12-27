Egészség
A Marburg-vírus az Ebola testvére
Jelenleg nincs specifikus gyógyszer vagy engedélyezett védőoltás
A majmokat Ugandából importálták (Cercopithecus aethiops) és az emberekre laborfertőzés útján terjedt át.
Ez volt az első dokumentált emberi megbetegedés a Filovírusok családjából évekkel az Ebola felfedezése előtt.
A vírus jellemzői
- A Marburg-vírus az Ebolavírus közeli rokona, szintén a Filoviridae családba tartozik.
- Kórokozója: Marburg marburgvirus
- Rendkívül fertőző, testnedveken keresztül terjed.
- Természetes gazdája feltehetően: Rousettus aegyptiacus (egyiptomi gyümölcsevő denevér)
Lappangási idő:
2–21 nap (általában 5–9 nap)
Korai tünetek:
- Hirtelen fellépő láz (39–40°C)
- Súlyos fejfájás
- Hidegrázás
- Fájdalmas izomfájdalom
- Fáradtság, levertség
Későbbi tünetek (3–5. nap után):
- Súlyos hasmenés, hányás, hasi fájdalom
- Vérzéses tünetek: bőr alatti vérzések, ínyvérzés, vérhányás, véres széklet
- Kötőhártya-vérzés, kiütések
- Májkárosodás
- Zavartság, ingerlékenység, neurológiai tünetek
Súlyos esetekben:
- Többszervi elégtelenség
- Sokk
- Halál
Lefolyás – időbeli menet
|
Időszak
|
Tünetek
|
1–5. nap
|
Láz, hidegrázás, fejfájás, izomfájdalmak
|
5–8. nap
|
Súlyos hasmenés, hányás, vérzéses tünetek
|
8–12. nap
|
Állapotromlás: szervkárosodás, sokk, eszméletvesztés
|
10. nap körül
|
Túlélés vagy halál bekövetkezése – a halálos esetek gyakran ebben az időszakban történnek
Halálozási arány
A Marburg-vírusbetegség halálozása igen magas:
- 23–90% a kitörés súlyosságától, ellátástól és törzstől függően
- Átlagosan: 50% körüli halálozás
- Nincs jelenleg 100%-osan hatásos kezelés
Diagnózis
Mivel a tünetek hasonlóak más lázas betegségekhez (pl. malária, tífusz, Ebola), laboratóriumi vizsgálat szükséges:
- RT-PCR (vírus RNS kimutatása)
- ELISA (antitestek kimutatása)
- Immunhisztokémia
- Vírusizolálás (speciális biobiztonsági laboratóriumban)
Kezelés és gyógyítás
Jelenleg nincs specifikus gyógyszer vagy engedélyezett védőoltás
Kísérleti vakcinák és antivirális szerek fejlesztés alatt állnak (pl. VSV-MARV)
Tüneti és támogató kezelés:
- Folyadék- és elektrolitpótlás
- Oxigénterápia
- Vérnyomás stabilizálása
- Antibiotikumok a bakteriális fertőzések ellen
- Vérkészítmények súlyos vérzés esetén
Fontosabb járványkitörések
|
Év
|
Helyszín
|
Esetek
|
Halálozás
|
1967
|
Németország, Jugoszlávia
|
31
|
7 (23%)
|
1998–2000
|
DRC (Kongó)
|
154
|
128 (83%)
|
2004–2005
|
Angola
|
252
|
227 (90%)
|
2021
|
Guinea
|
1
|
1 (100%)
|
2022
|
Ghána
|
3
|
3 (100%)
|
2023
|
Tanzánia, Egyenlítői-Guinea
|
15+
|
10+ (adatok változóak)
Hasonlóság az Ebola-vírussal
|
Tulajdonság
|
Ebola
|
Marburg
|
Felfedezés éve
|
1976
|
1967
|
Halálozás
|
25–90%
|
23–90%
|
Tünetek
|
Hasonlóak
|
Hasonlóak
|
Gazdaszervezet
|
Denevér
|
Denevér
|
Vakcina
|
Létezik (Zaire Ebola)
|
Kísérleti szakaszban
|
Előfordulás
|
Gyakoribb
|
Ritkább, de súlyos
Összegzés
|
Jellemző
|
Érték
|
Kórokozó
|
Marburg marburgvirus
|
Típus
|
RNS-vírus, hemorrhagiás láz
|
Lappangás
|
2–21 nap
|
Fő tünetek
|
Láz, vérzés, hasmenés, sokk
|
Halálozási arány
|
23–90%
|
Kezelés
|
Tüneti
|
Vakcina
|
Nincs engedélyezett (kísérleti van)
|
Fertőzés útja
|
Testnedvekkel, szoros kontaktussal