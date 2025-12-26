2025. december 26., péntek

Előd

Egészség

A Lassa-láz egy alattomos, de gyakori vérzéses lázas állapot

A betegség, amely évi több százezer embert fertőz meg és gyakran rejtve marad

Barna Dóra
 2025. december 26. péntek. 3:26
A Lassa-lázat először 1969-ben azonosították Nigériában, egy Lassa nevű faluban, ahol három ápolónő megbetegedett. Közülük ketten meghaltak, egyikük túlélte tőle izolálták a vírust. Innen ered a betegség neve.

A Lassa-láz egy alattomos, de gyakori vérzéses lázas állapot
A WHO szerint a Lassa-láz „emelkedő járványkockázatú betegség”
Fotó: NorthFoto

A kórokozó: Lassa-vírus, amely az Arenaviridae családba tartozik és egyszálú RNS-vírus.

Terjedés és hordozó

  • Természetes hordozó: a multimammátus patkány (Mastomys natalensis) – gyakori Nyugat-Afrikában
  • A patkány vizeletével, ürülékével, nyálával fertőzi az élelmiszert, felületeket
  • Ember szennyezett étel vagy belélegzett por útján fertőződik
  • Ritkán emberről emberre is terjedhet:
    • testnedvekkel, vérrel, vizelettel való érintkezés útján
    • főként kórházi környezetben

Előfordulás

Endémiás Nyugat-Afrikában:

  • Nigéria
  • Sierra Leone
  • Libéria
  • Guinea

Évente 100 000–300 000 megbetegedés, becslések szerint
Halálozás: kb. 1% az összes eset közül, de súlyos formában 15–20%, kórházi környezetben akár 50%

A vírus tulajdonságai

Tulajdonság

Részlet

Kórokozó

Lassa-vírus

Család

Arenaviridae

Fertőzés útja

Szennyezett étel, levegő, testnedvek

Lappangási idő

6–21 nap

Tünetek

Lappangás:

6–21 nap (átlagosan 1–2 hét)

Enyhe / kezdeti tünetek (az esetek 80%-ában enyhe vagy tünetmentes!):

  • Hőemelkedés, láz
  • Fejfájás
  • Torokfájás
  • Izomfájdalom
  • Hátfájás
  • Köhögés
  • Hasi fájdalom, hasmenés
  • Gyengeség

Súlyos tünetek (~20%-nál):

  • Vérzés: orrvérzés, ínyvérzés, véres vizelet, belső vérzések
  • Légzési nehézség
  • Alacsony vérnyomás
  • Halláskárosodás (a túlélők akár 1/3-ánál)
  • Agyödéma, eszméletzavar
  • Többszervi elégtelenség

Lefolyás időrendben

Nap

Tünetek / Fázis

0–7

Láz, fejfájás, fáradtság, izomfájdalom

7–10

Hasi fájdalom, hányás, hasmenés, köhögés

10–14

Vérzéses tünetek, légzőszervi és keringési problémák

14–21

Javulás (enyhe esetek) vagy állapotromlás → halál

21+

Túlélők: gyakran hosszú lábadozás, halláskárosodás, fáradtság

Halálozási arány

  • Összes eset: 1–2%
  • Kórházi kezelt súlyos esetek: 15–20%
  • Terhes nőknél, magzatnál: akár 80–90% halálozás a harmadik trimeszterben
  • Halálos kimenetel gyakran: a tünetek 14. napja körül

Kezelés és gyógymód

Tüneti kezelés:

  • Folyadékpótlás
  • Lázcsillapítás
  • Szervtámogatás
  • Vérzéscsillapítás

Antivirális kezelés:

  • Ribavirin: ha a tünetek kezdetétől számított 6 napon belül adják, csökkentheti a halálozást
  • Hatékonysága nem 100%-os, de jelenleg az egyetlen ismert gyógyszeres opció

Nincs védőoltás (még)

  • Kutatások folynak vakcina kifejlesztésére (pl. CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations)
  • 2023-ban megkezdődtek az első humán klinikai vizsgálatok néhány kísérleti oltóanyaggal

Megelőzés

  • Rágcsálóirtás, élelem biztonságos tárolása
  • Étel elfedése, feldolgozás előtt alapos hőkezelés
  • Egészségügyi dolgozóknál: védőöltözet, fertőtlenítés
  • Betegek izolálása, testnedvek kerülése

Érdekességek

  • A halláskárosodás olyan gyakori, hogy a „néma túlélő” kifejezés is elterjedt
  • A WHO szerint a Lassa-láz „emelkedő járványkockázatú betegség”
  • 2023-ban Nigériában rekordszámú esetet jelentettek

Tulajdonság

Érték

Kórokozó

Lassa-vírus (Arenaviridae)

Terjedés

Patkány ürüléke, testnedvek

Előfordulás

Nyugat-Afrika (endémiás)

Lappangás

6–21 nap

Fő tünetek

Láz, gyengeség, vérzés, hallásvesztés

Halálozás

1–20%, súlyos eseteknél több

Kezelés

Ribavirin, tüneti kezelés

Vakcina

Nincs (kísérleti szakaszban)

