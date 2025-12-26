Egészség
A Lassa-láz egy alattomos, de gyakori vérzéses lázas állapot
A betegség, amely évi több százezer embert fertőz meg és gyakran rejtve marad
A kórokozó: Lassa-vírus, amely az Arenaviridae családba tartozik és egyszálú RNS-vírus.
Terjedés és hordozó
- Természetes hordozó: a multimammátus patkány (Mastomys natalensis) – gyakori Nyugat-Afrikában
- A patkány vizeletével, ürülékével, nyálával fertőzi az élelmiszert, felületeket
- Ember szennyezett étel vagy belélegzett por útján fertőződik
- Ritkán emberről emberre is terjedhet:
- testnedvekkel, vérrel, vizelettel való érintkezés útján
- főként kórházi környezetben
Előfordulás
Endémiás Nyugat-Afrikában:
- Nigéria
- Sierra Leone
- Libéria
- Guinea
Évente 100 000–300 000 megbetegedés, becslések szerint
Halálozás: kb. 1% az összes eset közül, de súlyos formában 15–20%, kórházi környezetben akár 50%
A vírus tulajdonságai
|
Tulajdonság
|
Részlet
|
Kórokozó
|
Lassa-vírus
|
Család
|
Arenaviridae
|
Fertőzés útja
|
Szennyezett étel, levegő, testnedvek
|
Lappangási idő
|
6–21 nap
Tünetek
Lappangás:
6–21 nap (átlagosan 1–2 hét)
Enyhe / kezdeti tünetek (az esetek 80%-ában enyhe vagy tünetmentes!):
- Hőemelkedés, láz
- Fejfájás
- Torokfájás
- Izomfájdalom
- Hátfájás
- Köhögés
- Hasi fájdalom, hasmenés
- Gyengeség
Súlyos tünetek (~20%-nál):
- Vérzés: orrvérzés, ínyvérzés, véres vizelet, belső vérzések
- Légzési nehézség
- Alacsony vérnyomás
- Halláskárosodás (a túlélők akár 1/3-ánál)
- Agyödéma, eszméletzavar
- Többszervi elégtelenség
Lefolyás időrendben
|
Nap
|
Tünetek / Fázis
|
0–7
|
Láz, fejfájás, fáradtság, izomfájdalom
|
7–10
|
Hasi fájdalom, hányás, hasmenés, köhögés
|
10–14
|
Vérzéses tünetek, légzőszervi és keringési problémák
|
14–21
|
Javulás (enyhe esetek) vagy állapotromlás → halál
|
21+
|
Túlélők: gyakran hosszú lábadozás, halláskárosodás, fáradtság
Halálozási arány
- Összes eset: 1–2%
- Kórházi kezelt súlyos esetek: 15–20%
- Terhes nőknél, magzatnál: akár 80–90% halálozás a harmadik trimeszterben
- Halálos kimenetel gyakran: a tünetek 14. napja körül
Kezelés és gyógymód
Tüneti kezelés:
- Folyadékpótlás
- Lázcsillapítás
- Szervtámogatás
- Vérzéscsillapítás
Antivirális kezelés:
- Ribavirin: ha a tünetek kezdetétől számított 6 napon belül adják, csökkentheti a halálozást
- Hatékonysága nem 100%-os, de jelenleg az egyetlen ismert gyógyszeres opció
Nincs védőoltás (még)
- Kutatások folynak vakcina kifejlesztésére (pl. CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations)
- 2023-ban megkezdődtek az első humán klinikai vizsgálatok néhány kísérleti oltóanyaggal
Megelőzés
- Rágcsálóirtás, élelem biztonságos tárolása
- Étel elfedése, feldolgozás előtt alapos hőkezelés
- Egészségügyi dolgozóknál: védőöltözet, fertőtlenítés
- Betegek izolálása, testnedvek kerülése
Érdekességek
- A halláskárosodás olyan gyakori, hogy a „néma túlélő” kifejezés is elterjedt
- A WHO szerint a Lassa-láz „emelkedő járványkockázatú betegség”
- 2023-ban Nigériában rekordszámú esetet jelentettek
|
Tulajdonság
|
Érték
|
Kórokozó
|
Lassa-vírus (Arenaviridae)
|
Terjedés
|
Patkány ürüléke, testnedvek
|
Előfordulás
|
Nyugat-Afrika (endémiás)
|
Lappangás
|
6–21 nap
|
Fő tünetek
|
Láz, gyengeség, vérzés, hallásvesztés
|
Halálozás
|
1–20%, súlyos eseteknél több
|
Kezelés
|
Ribavirin, tüneti kezelés
|
Vakcina
|
Nincs (kísérleti szakaszban)