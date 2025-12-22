Egészség
A halálos vírus, ha már tüneteket okoz
A veszettség (rabies) szinte mindig állatoktól ered
Rabies (veszettség)
„Ha a tünetek elkezdődnek, nincs visszaút.”
Tudományos áttörés:
- Louis Pasteur és Émile Roux fejlesztette ki az első veszettség elleni vakcinát 1885-ben, amikor egy megharapott fiú (Joseph Meister) életét sikeresen megmentették.
- Ez volt az első hatékony vírusellenes vakcina az orvostudomány történetében.
A kórokozó
- Rabies vírus, a Lyssavirus nemzetségből (RNS-vírus)
- Leggyakoribb terjesztők: kutyák, denevérek, rókák, prérifarkasok, mosómedvék
- Az ember főként harapással, ritkábban nyál vagy karcolás révén fertőződik
Lappangási idő
- Általában 20–90 nap, de lehet 5 naptól több évig is
- Függ:
- a harapás helyétől (közelebb van-e az agyhoz),
- a vírus mennyiségétől,
- az immunrendszer állapotától
Ez az ablak az utolsó esély a megelőző védőoltásra!
Amint tünetek megjelennek, a betegség szinte mindig halálos.
A veszettség tünetei – ha a betegség tünetes fázisba lép
A vírus a központi idegrendszerbe jut, és ott gyulladást, pusztulást okoz.
Korai tünetek (1–3 nap):
- Láz, fejfájás
- Helyi bizsergés, fájdalom, égő érzés a harapás helyén
- Fáradtság, ingerlékenység
- Étvágytalanság, hányinger
Neurológiai szakasz (4–7. nap):
Két formája létezik:
1. Dühöngő (klasszikus) veszettség (~80%):
- Hidrofóbia (víziszony): görcsös nyelési reflex, víz látványára is roham
- Aero(fóbia) – légáramlatra is izomgörcs
- Zavarodottság, hallucinációk
- Dührohamok, erőszakos viselkedés, majd letargia
- Nyálfolyás (nyelési nehézség miatt)
- Görcsök, bénulás, kóma
- Szívmegállás, légzésleállás – halál
2. Bénulásos veszettség (~20%):
- Csendesebb lefolyás, fokozatos izombénulás
- Légzőizmok érintettsége → légzésleállás
- Gyakran félrediagnosztizálják (pl. Guillain–Barré-szindrómaként)
- Ugyanúgy halálos, de később alakul ki
Lefolyás – idővonal tünetes fázisban
|
Nap
|
Jellemző
|
0. nap
|
Vírus bejut (harapás, karmolás, nyál)
|
20–90. nap
|
Lappangási idő – tünetmentes
|
1–3. nap
|
Nem specifikus tünetek: láz, fájdalom
|
4–7. nap
|
Neurológiai szakasz: hidrofóbia, görcsök, bénulás
|
7–10. nap
|
Kóma, légzési elégtelenség, halál
Túlélés tünetes fázisban: rendkívül ritka (eddig csak néhány eset világszerte – pl. „Milwaukee-protokoll”, lásd lentebb)
Halálozás
- A tünetes veszettség gyakorlatilag 100%-ban halálos
- Az egyik leghalálosabb fertőző betegség, ha nem kezelik a lappangási idő alatt
Kezelés
Ha még nincsenek tünetek:
- Oltássorozat (PEP – posztexpozíciós profilaxis)
- Humán veszettség immunglobulin (HRIG)
- Teljes védelmet nyújthat, ha időben alkalmazzák
Ha már tünetek vannak:
- Jelenleg nincs biztos hatású kezelés
- Milwaukee-protokoll: kísérleti kezelés, mesterséges kóma, antivirális terápia → kevés (és vitatott) túlélő
- Csak 1–3 dokumentált túlélő volt világszerte
Megelőzés
- Oltás állatoknak (főként kutyák)
- Előzetes vakcina magas kockázatú személyeknek (pl. állatorvosok, barlangászok)
- Harapás után azonnali orvosi ellátás
Terjedés ma
- A világ legtöbb részén ellenőrzés alatt, de:
- Afrika és Ázsia egyes területein évente több tízezer ember hal meg veszettségben
- Leggyakoribb forrás: kóbor kutyák
Érdekesség – Túlélő
Jeanna Giese – az első ismert túlélő tünetes veszettséggel (2004, USA)
- A Milwaukee-protokoll keretében mesterséges kómába helyezték
- Azóta felnőtt, és veszettségmegelőzési aktivista
- Egyedi eset – a protokoll másoknál nem vált be rutinszerűen
|
Jellemző
|
Érték
|
Kórokozó
|
Rabies vírus (Lyssavirus)
|
Fertőzés útja
|
Állatharapás, testnedv
|
Lappangás
|
20–90 nap
|
Tünetes szakasz
|
Görcsök, dühroham, víziszony, bénulás
|
Halálozás
|
~100%, ha tünetes
|
Kezelés
|
Csak tünetmentes fázisban hatásos (PEP)
|
Vakcina
|
Elérhető, megelőzésre és kezelésre is
A veszettség (rabies) szinte mindig állatoktól ered és nagyon ritkán fordul elő híres embereknél, főleg mivel a legtöbb országban oltással megelőzhető. Ennek ellenére történelmileg és modern korban is előfordultak esetek, amelyek ismertté váltak, de nem hírességek, inkább a körülmények miatt váltak ismertté.
1. Joseph Meister – az első ember, akit megmentettek veszettségtől
- 1885-ben, 9 évesen megharapta egy veszett kutya.
- Louis Pasteur és csapata kísérleti oltással kezelte – túlélte.
- Ő lett a világtörténelem első veszettségtúlélője, és Pasteur hősként emlegette.
2. Jeanna Giese – első ember, aki tünetes fázisból élte túl (2004, USA)
- 15 éves amerikai lány, denevérharapás után nem kapott védőoltást.
- Amikor a tünetek jelentkeztek, kísérleti Milwaukee-protokollt alkalmaztak.
- Túlélte, és azóta aktivista lett, világszerte tart előadásokat a veszettségről.
- Nem volt híresség korábban, de világszinten ismertté vált a gyógyulása miatt.
3. David Pinner – brit színész (téves hír, cáfolva)
- A 2000-es években felröppent pletyka, hogy denevérharapás után veszettséget kapott – ez nem bizonyult igaznak.