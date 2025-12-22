2025. december 22., hétfő

Előd

EUR 387.24 Ft
USD 330.61 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Egészség

A halálos vírus, ha már tüneteket okoz

A veszettség (rabies) szinte mindig állatoktól ered

Barna Dóra
 2025. december 22. hétfő. 7:19
Megosztás

A veszettség (rabies) az emberiség egyik legrégebben ismert betegsége – már i. e. 2300 körüli sumér ékírásos táblák is említik, hogy „őrült kutya megharapta az embert, aki meghalt”

A halálos vírus, ha már tüneteket okoz
A veszettség (rabies) szinte mindig állatoktól ered
Fotó: NorthFoto

Rabies (veszettség)
„Ha a tünetek elkezdődnek, nincs visszaút.”

Tudományos áttörés:

  • Louis Pasteur és Émile Roux fejlesztette ki az első veszettség elleni vakcinát 1885-ben, amikor egy megharapott fiú (Joseph Meister) életét sikeresen megmentették.
  • Ez volt az első hatékony vírusellenes vakcina az orvostudomány történetében.

A kórokozó

  • Rabies vírus, a Lyssavirus nemzetségből (RNS-vírus)
  • Leggyakoribb terjesztők: kutyák, denevérek, rókák, prérifarkasok, mosómedvék
  • Az ember főként harapással, ritkábban nyál vagy karcolás révén fertőződik

Lappangási idő

  • Általában 20–90 nap, de lehet 5 naptól több évig is
  • Függ:
    • a harapás helyétől (közelebb van-e az agyhoz),
    • a vírus mennyiségétől,
    • az immunrendszer állapotától

Ez az ablak az utolsó esély a megelőző védőoltásra!
Amint tünetek megjelennek, a betegség szinte mindig halálos.

A veszettség tünetei – ha a betegség tünetes fázisba lép

A vírus a központi idegrendszerbe jut, és ott gyulladást, pusztulást okoz.

Korai tünetek (1–3 nap):

  • Láz, fejfájás
  • Helyi bizsergés, fájdalom, égő érzés a harapás helyén
  • Fáradtság, ingerlékenység
  • Étvágytalanság, hányinger

Neurológiai szakasz (4–7. nap):

Két formája létezik:

1. Dühöngő (klasszikus) veszettség (~80%):

  • Hidrofóbia (víziszony): görcsös nyelési reflex, víz látványára is roham
  • Aero(fóbia) – légáramlatra is izomgörcs
  • Zavarodottság, hallucinációk
  • Dührohamok, erőszakos viselkedés, majd letargia
  • Nyálfolyás (nyelési nehézség miatt)
  • Görcsök, bénulás, kóma
  • Szívmegállás, légzésleállás – halál

2. Bénulásos veszettség (~20%):

  • Csendesebb lefolyás, fokozatos izombénulás
  • Légzőizmok érintettsége → légzésleállás
  • Gyakran félrediagnosztizálják (pl. Guillain–Barré-szindrómaként)
  • Ugyanúgy halálos, de később alakul ki

Lefolyás – idővonal tünetes fázisban

Nap

Jellemző

0. nap

Vírus bejut (harapás, karmolás, nyál)

20–90. nap

Lappangási idő – tünetmentes

1–3. nap

Nem specifikus tünetek: láz, fájdalom

4–7. nap

Neurológiai szakasz: hidrofóbia, görcsök, bénulás

7–10. nap

Kóma, légzési elégtelenség, halál

Túlélés tünetes fázisban: rendkívül ritka (eddig csak néhány eset világszerte – pl. „Milwaukee-protokoll”, lásd lentebb)

Halálozás

  • A tünetes veszettség gyakorlatilag 100%-ban halálos
  • Az egyik leghalálosabb fertőző betegség, ha nem kezelik a lappangási idő alatt

Kezelés

Ha még nincsenek tünetek:

  • Oltássorozat (PEP – posztexpozíciós profilaxis)
  • Humán veszettség immunglobulin (HRIG)
  • Teljes védelmet nyújthat, ha időben alkalmazzák

Ha már tünetek vannak:

  • Jelenleg nincs biztos hatású kezelés
  • Milwaukee-protokoll: kísérleti kezelés, mesterséges kóma, antivirális terápia → kevés (és vitatott) túlélő
  • Csak 1–3 dokumentált túlélő volt világszerte

Megelőzés

  • Oltás állatoknak (főként kutyák)
  • Előzetes vakcina magas kockázatú személyeknek (pl. állatorvosok, barlangászok)
  • Harapás után azonnali orvosi ellátás

Terjedés ma

  • A világ legtöbb részén ellenőrzés alatt, de:
    • Afrika és Ázsia egyes területein évente több tízezer ember hal meg veszettségben
    • Leggyakoribb forrás: kóbor kutyák

Érdekesség – Túlélő

Jeanna Giese – az első ismert túlélő tünetes veszettséggel (2004, USA)

  • A Milwaukee-protokoll keretében mesterséges kómába helyezték
  • Azóta felnőtt, és veszettségmegelőzési aktivista
  • Egyedi eset – a protokoll másoknál nem vált be rutinszerűen

Jellemző

Érték

Kórokozó

Rabies vírus (Lyssavirus)

Fertőzés útja

Állatharapás, testnedv

Lappangás

20–90 nap

Tünetes szakasz

Görcsök, dühroham, víziszony, bénulás

Halálozás

~100%, ha tünetes

Kezelés

Csak tünetmentes fázisban hatásos (PEP)

Vakcina

Elérhető, megelőzésre és kezelésre is

A veszettség (rabies) szinte mindig állatoktól ered és nagyon ritkán fordul elő híres embereknél, főleg mivel a legtöbb országban oltással megelőzhető. Ennek ellenére történelmileg és modern korban is előfordultak esetek, amelyek ismertté váltak, de nem hírességek, inkább a körülmények miatt váltak ismertté.

1. Joseph Meister – az első ember, akit megmentettek veszettségtől

  • 1885-ben, 9 évesen megharapta egy veszett kutya.
  • Louis Pasteur és csapata kísérleti oltással kezelte – túlélte.
  • Ő lett a világtörténelem első veszettségtúlélője, és Pasteur hősként emlegette.

2. Jeanna Giese – első ember, aki tünetes fázisból élte túl (2004, USA)

  • 15 éves amerikai lány, denevérharapás után nem kapott védőoltást.
  • Amikor a tünetek jelentkeztek, kísérleti Milwaukee-protokollt alkalmaztak.
  • Túlélte, és azóta aktivista lett, világszerte tart előadásokat a veszettségről.
  • Nem volt híresség korábban, de világszinten ismertté vált a gyógyulása miatt.

3. David Pinner – brit színész (téves hír, cáfolva)

  • A 2000-es években felröppent pletyka, hogy denevérharapás után veszettséget kapott – ez nem bizonyult igaznak.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink