Egészség

A demencia és a Parkinson-kór közötti „árnyékzóna” a Lewy-testes demencia (DLB)

Gondolkodási, mozgási és vizuális hallucinációs tüneteket kombinál, gyakran félrediagnosztizált a második leggyakoribb demenciaforma

Barna Dóra
 2025. december 26. péntek. 12:36
A betegséget a Lewy-testek nevű fehérje-aggregátumokról nevezték el, amelyeket először Frederic Lewy német neuropatológus írt le az 1910-es években, Parkinson-kóros betegeknél.

A demencia és a Parkinson-kór közötti „árnyékzóna” a Lewy-testes demencia (DLB)
A Lewy testes demencia betegség progresszív, de az ingadozó tudatállapot miatt nehezebb felismerni a valódi előrehaladást
Fotó: NorthFoto

A kór felfedezése

  • A 20. század végén ismerték fel, hogy ezek a Lewy-testek nemcsak mozgászavarokat, hanem kognitív zavarokat is okozhatnak.
  • A Lewy-testes demencia (DLB) fogalma a 1990-es években vált önálló diagnózissá, miután elkülönítették az Alzheimer-kórtól és a Parkinson-kór demenciájától.

Mi az a DLB?

  • A Lewy-testes demencia egy neurodegeneratív demenciaforma, amelyben kóros alfa-szinuklein fehérjék halmozódnak fel az agyban ezek a Lewy-testek.
  • Az elváltozások főként az agy kéregállományát, valamint a mozgásért felelős agyterületeket (pl. substantia nigra) érintik.

Kit érint?

  • Általában 60 év felett kezdődik
  • Férfiaknál kissé gyakoribb, mint nőknél
  • A demenciaformák közül az Alzheimer-kór után a 2. leggyakoribb
  • Érintettek száma világszerte: több millió fő (pontos becslés nehéz, mivel gyakran tévesen Alzheimerként diagnosztizálják)

A DLB jellemzői

Tulajdonság

Leírás

Fehérje

Alfa-szinuklein (Lewy-testek)

Fő érintett agyterület

Agykéreg, törzsdúcok, látókérgi régiók

Kapcsolódó betegségek

Parkinson-kór, Alzheimer-kór

Tünetek

A tünetek nagyon változatosak, és napi szinten is ingadozhatnak – ez az egyik legjellemzőbb ismertetőjegye.

Kognitív tünetek (demencia):

  • Figyelem- és éberségingadozás – akár percek alatt is változhat az állapot
  • Vizuális hallucinációk – gyakran élénk, részletes (pl. emberek, állatok)
  • Rosszabb memória és gondolkodási képesség
  • Térbeli tájékozódási zavar
  • Döntési nehézségek

Mozgási tünetek (Parkinson-szerű):

  • Izommerevség (rigiditás)
  • Lassú mozgás (bradikinézia)
  • Reszketés (tremor) – ritkább, mint Parkinsonnál
  • Egyensúlyzavar, esések

Alvászavarok:

  • REM-alvás viselkedészavar (RBD): a beteg „eljátssza” álmait ütések, rúgások, kiabálás
  • Álmosság napközben

Autonóm idegrendszeri tünetek:

  • Vérnyomás-ingadozás
  • Vizelettartási nehézségek
  • Székrekedés
  • Szagláscsökkenés

Pszichiátriai tünetek:

  • Depresszió
  • Szorongás
  • Paranoia
  • Téveszmék

Diagnózis

A Lewy-testes demencia diagnózisa klinikai, de speciális képalkotó eljárások is segíthetnek.

Fő diagnosztikai kritériumok:

  • Fluktuáló kogníció (percről percre változó éberség)
  • Vizuális hallucinációk
  • Parkinsonos tünetek
  • REM alvás-zavar

Segítő vizsgálatok:

  • MRI/CT: kizárja más betegségeket (pl. daganat, stroke)
  • SPECT vagy PET: dopamintranszporter csökkenés (hasznos az elkülönítéshez)
  • EEG: lassulás jellemző

Időbeni lefutás

Szakasz

Jellemzők

Korai szakasz

Enyhe memória- vagy koncentrációzavar, élénk álmok

Középső szakasz

Hallucinációk, fluktuáló tudatállapot, mozgásproblémák

Késői szakasz

Súlyos demencia, mozgásképtelenség, nyelési nehézségek, ágyhoz kötöttség
  • A betegség progresszív, de az ingadozó tudatállapot miatt nehezebb felismerni a valódi előrehaladást
  • Átlagos túlélés: 5–8 év a diagnózistól számítva (de lehet akár 2–20 év is)

Kezelés

Nincs gyógymód. de tüneti kezelés lehetséges

Gyógyszerek:

  • Kolinészteráz-gátlók (pl. donepezil, rivasztigmin) – javíthatják a figyelmet és hallucinációkat
  • Levodopa – a mozgástünetekre (korlátozott hatás, de gyakran súlyosbítja a pszichés tüneteket!)
  • Melatonin vagy klonazepám – REM-alvászavar kezelésére
  • Antidepresszánsok – hangulati zavarokra

Antipszichotikumokkal óvatosan: a betegek extrém érzékenyek lehetnek rájuk, és rosszabbodást válthatnak ki, sőt halálos szövődményt is okozhatnak (neuroleptikus érzékenység).

Prognózis

Tényező

Érték

Átlagos túlélés

5–8 év

Kezdet

Jellemzően 60–80 éves kor között

Fő kihívás

Diagnózis késése, gyógyszerérzékenység

Életminőség

Nagyon hullámzó, de támogató közeggel javítható

Kategória

Leírás

Betegség típusa

Neurodegeneratív demencia

Kiváltó ok

Lewy-testek (alfa-szinuklein) felhalmozódása

Tünetek

Demencia, hallucinációk, Parkinsonos mozgás, REM-alvászavar

Diagnózis

Klinikai + képalkotó + EEG

Kezelés

Tüneti – kolinészteráz-gátlók, levodopa, alvásszerek

Gyógyítható?

❌ Nem

Lefolyás

Progresszív, változó gyorsaságú

Elkülönítés

Alzheimer- és Parkinson-kórtól sokszor nehéz megkülönböztetni

Az egyik legismertebb eset, amely a Lewy-testes demencia (DLB) nyilvánosság elé kerülését segítette, Robin Williams amerikai színész és komikus tragikus halála volt.

Ismert emberek, akiknél Lewy-testes demenciát diagnosztizáltak

Robin Williams – Oscar-díjas színész, komikus

  • 2014. augusztus 11-én halt meg öngyilkosság következtében.
  • Halála után boncolás során derült ki, hogy súlyos, előrehaladott Lewy-testes demenciában (DLB) szenvedett.
  • A betegséget életében nem diagnosztizálták pontosan – szorongást, depressziót, parkinsonizmust kezeltek nála.
  • A felesége, Susan Schneider Williams később részletes tanulmányt írt:

„The Terrorist Inside My Husband's Brain” – ami rávilágított arra, hogy a DLB milyen alattomosan, ám gyorsan támad.

  • Az esete óriási figyelmet irányított erre az addig kevéssé ismert betegségre.
