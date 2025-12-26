Egészség
A demencia és a Parkinson-kór közötti „árnyékzóna” a Lewy-testes demencia (DLB)
Gondolkodási, mozgási és vizuális hallucinációs tüneteket kombinál, gyakran félrediagnosztizált a második leggyakoribb demenciaforma
A kór felfedezése
- A 20. század végén ismerték fel, hogy ezek a Lewy-testek nemcsak mozgászavarokat, hanem kognitív zavarokat is okozhatnak.
- A Lewy-testes demencia (DLB) fogalma a 1990-es években vált önálló diagnózissá, miután elkülönítették az Alzheimer-kórtól és a Parkinson-kór demenciájától.
Mi az a DLB?
- A Lewy-testes demencia egy neurodegeneratív demenciaforma, amelyben kóros alfa-szinuklein fehérjék halmozódnak fel az agyban ezek a Lewy-testek.
- Az elváltozások főként az agy kéregállományát, valamint a mozgásért felelős agyterületeket (pl. substantia nigra) érintik.
Kit érint?
- Általában 60 év felett kezdődik
- Férfiaknál kissé gyakoribb, mint nőknél
- A demenciaformák közül az Alzheimer-kór után a 2. leggyakoribb
- Érintettek száma világszerte: több millió fő (pontos becslés nehéz, mivel gyakran tévesen Alzheimerként diagnosztizálják)
A DLB jellemzői
|
Tulajdonság
|
Leírás
|
Fehérje
|
Alfa-szinuklein (Lewy-testek)
|
Fő érintett agyterület
|
Agykéreg, törzsdúcok, látókérgi régiók
|
Kapcsolódó betegségek
|
Parkinson-kór, Alzheimer-kór
Tünetek
A tünetek nagyon változatosak, és napi szinten is ingadozhatnak – ez az egyik legjellemzőbb ismertetőjegye.
Kognitív tünetek (demencia):
- Figyelem- és éberségingadozás – akár percek alatt is változhat az állapot
- Vizuális hallucinációk – gyakran élénk, részletes (pl. emberek, állatok)
- Rosszabb memória és gondolkodási képesség
- Térbeli tájékozódási zavar
- Döntési nehézségek
Mozgási tünetek (Parkinson-szerű):
- Izommerevség (rigiditás)
- Lassú mozgás (bradikinézia)
- Reszketés (tremor) – ritkább, mint Parkinsonnál
- Egyensúlyzavar, esések
Alvászavarok:
- REM-alvás viselkedészavar (RBD): a beteg „eljátssza” álmait ütések, rúgások, kiabálás
- Álmosság napközben
Autonóm idegrendszeri tünetek:
- Vérnyomás-ingadozás
- Vizelettartási nehézségek
- Székrekedés
- Szagláscsökkenés
Pszichiátriai tünetek:
- Depresszió
- Szorongás
- Paranoia
- Téveszmék
Diagnózis
A Lewy-testes demencia diagnózisa klinikai, de speciális képalkotó eljárások is segíthetnek.
Fő diagnosztikai kritériumok:
- Fluktuáló kogníció (percről percre változó éberség)
- Vizuális hallucinációk
- Parkinsonos tünetek
- REM alvás-zavar
Segítő vizsgálatok:
- MRI/CT: kizárja más betegségeket (pl. daganat, stroke)
- SPECT vagy PET: dopamintranszporter csökkenés (hasznos az elkülönítéshez)
- EEG: lassulás jellemző
Időbeni lefutás
|
Szakasz
|
Jellemzők
|
Korai szakasz
|
Enyhe memória- vagy koncentrációzavar, élénk álmok
|
Középső szakasz
|
Hallucinációk, fluktuáló tudatállapot, mozgásproblémák
|
Késői szakasz
|
Súlyos demencia, mozgásképtelenség, nyelési nehézségek, ágyhoz kötöttség
- A betegség progresszív, de az ingadozó tudatállapot miatt nehezebb felismerni a valódi előrehaladást
- Átlagos túlélés: 5–8 év a diagnózistól számítva (de lehet akár 2–20 év is)
Kezelés
Nincs gyógymód. de tüneti kezelés lehetséges
Gyógyszerek:
- Kolinészteráz-gátlók (pl. donepezil, rivasztigmin) – javíthatják a figyelmet és hallucinációkat
- Levodopa – a mozgástünetekre (korlátozott hatás, de gyakran súlyosbítja a pszichés tüneteket!)
- Melatonin vagy klonazepám – REM-alvászavar kezelésére
- Antidepresszánsok – hangulati zavarokra
Antipszichotikumokkal óvatosan: a betegek extrém érzékenyek lehetnek rájuk, és rosszabbodást válthatnak ki, sőt halálos szövődményt is okozhatnak (neuroleptikus érzékenység).
Prognózis
|
Tényező
|
Érték
|
Átlagos túlélés
|
5–8 év
|
Kezdet
|
Jellemzően 60–80 éves kor között
|
Fő kihívás
|
Diagnózis késése, gyógyszerérzékenység
|
Életminőség
|
Nagyon hullámzó, de támogató közeggel javítható
|
Kategória
|
Leírás
|
Betegség típusa
|
Neurodegeneratív demencia
|
Kiváltó ok
|
Lewy-testek (alfa-szinuklein) felhalmozódása
|
Tünetek
|
Demencia, hallucinációk, Parkinsonos mozgás, REM-alvászavar
|
Diagnózis
|
Klinikai + képalkotó + EEG
|
Kezelés
|
Tüneti – kolinészteráz-gátlók, levodopa, alvásszerek
|
Gyógyítható?
|
❌ Nem
|
Lefolyás
|
Progresszív, változó gyorsaságú
|
Elkülönítés
|
Alzheimer- és Parkinson-kórtól sokszor nehéz megkülönböztetni
Az egyik legismertebb eset, amely a Lewy-testes demencia (DLB) nyilvánosság elé kerülését segítette, Robin Williams amerikai színész és komikus tragikus halála volt.
Ismert emberek, akiknél Lewy-testes demenciát diagnosztizáltak
Robin Williams – Oscar-díjas színész, komikus
- 2014. augusztus 11-én halt meg öngyilkosság következtében.
- Halála után boncolás során derült ki, hogy súlyos, előrehaladott Lewy-testes demenciában (DLB) szenvedett.
- A betegséget életében nem diagnosztizálták pontosan – szorongást, depressziót, parkinsonizmust kezeltek nála.
- A felesége, Susan Schneider Williams később részletes tanulmányt írt:
„The Terrorist Inside My Husband's Brain” – ami rávilágított arra, hogy a DLB milyen alattomosan, ám gyorsan támad.
- Az esete óriási figyelmet irányított erre az addig kevéssé ismert betegségre.