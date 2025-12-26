A demencia és a Parkinson-kór közötti „árnyékzóna” a Lewy-testes demencia (DLB)

A betegséget a Lewy-testek nevű fehérje-aggregátumokról nevezték el, amelyeket először Frederic Lewy német neuropatológus írt le az 1910-es években, Parkinson-kóros betegeknél.

A kór felfedezése A 20. század végén ismerték fel, hogy ezek a Lewy-testek nemcsak mozgászavarokat, hanem kognitív zavarokat is okozhatnak.

A Lewy-testes demencia (DLB) fogalma a 1990-es években vált önálló diagnózissá, miután elkülönítették az Alzheimer-kórtól és a Parkinson-kór demenciájától.

Mi az a DLB? A Lewy-testes demencia egy neurodegeneratív demenciaforma, amelyben kóros alfa-szinuklein fehérjék halmozódnak fel az agyban ezek a Lewy-testek.

Az elváltozások főként az agy kéregállományát, valamint a mozgásért felelős agyterületeket (pl. substantia nigra) érintik.

Kit érint?

Általában 60 év felett kezdődik

Férfiaknál kissé gyakoribb, mint nőknél

A demenciaformák közül az Alzheimer-kór után a 2. leggyakoribb

Érintettek száma világszerte: több millió fő (pontos becslés nehéz, mivel gyakran tévesen Alzheimerként diagnosztizálják)

A DLB jellemzői

Tulajdonság Leírás Fehérje Alfa-szinuklein (Lewy-testek) Fő érintett agyterület Agykéreg, törzsdúcok, látókérgi régiók Kapcsolódó betegségek Parkinson-kór, Alzheimer-kór

Tünetek

A tünetek nagyon változatosak, és napi szinten is ingadozhatnak – ez az egyik legjellemzőbb ismertetőjegye.

Kognitív tünetek (demencia):

Figyelem- és éberségingadozás – akár percek alatt is változhat az állapot

Vizuális hallucinációk – gyakran élénk, részletes (pl. emberek, állatok)

Rosszabb memória és gondolkodási képesség

Térbeli tájékozódási zavar

Döntési nehézségek

Mozgási tünetek (Parkinson-szerű):

Izommerevség (rigiditás)

Lassú mozgás (bradikinézia)

Reszketés (tremor) – ritkább, mint Parkinsonnál

Egyensúlyzavar, esések

Alvászavarok:

REM-alvás viselkedészavar (RBD): a beteg „eljátssza” álmait ütések, rúgások, kiabálás

Álmosság napközben

Autonóm idegrendszeri tünetek:

Vérnyomás-ingadozás

Vizelettartási nehézségek

Székrekedés

Szagláscsökkenés

Pszichiátriai tünetek:

Depresszió

Szorongás

Paranoia

Téveszmék

Diagnózis

A Lewy-testes demencia diagnózisa klinikai, de speciális képalkotó eljárások is segíthetnek.

Fő diagnosztikai kritériumok:

Fluktuáló kogníció (percről percre változó éberség)

Vizuális hallucinációk

Parkinsonos tünetek

REM alvás-zavar

Segítő vizsgálatok:

MRI/CT: kizárja más betegségeket (pl. daganat, stroke)

SPECT vagy PET: dopamintranszporter csökkenés (hasznos az elkülönítéshez)

EEG: lassulás jellemző

Időbeni lefutás

Szakasz Jellemzők Korai szakasz Enyhe memória- vagy koncentrációzavar, élénk álmok Középső szakasz Hallucinációk, fluktuáló tudatállapot, mozgásproblémák Késői szakasz Súlyos demencia, mozgásképtelenség, nyelési nehézségek, ágyhoz kötöttség

A betegség progresszív, de az ingadozó tudatállapot miatt nehezebb felismerni a valódi előrehaladást

Átlagos túlélés: 5–8 év a diagnózistól számítva (de lehet akár 2–20 év is)

Kezelés

Nincs gyógymód. de tüneti kezelés lehetséges

Gyógyszerek:

Kolinészteráz-gátlók (pl. donepezil, rivasztigmin) – javíthatják a figyelmet és hallucinációkat

Levodopa – a mozgástünetekre (korlátozott hatás, de gyakran súlyosbítja a pszichés tüneteket!)

Melatonin vagy klonazepám – REM-alvászavar kezelésére

Antidepresszánsok – hangulati zavarokra

Antipszichotikumokkal óvatosan: a betegek extrém érzékenyek lehetnek rájuk, és rosszabbodást válthatnak ki, sőt halálos szövődményt is okozhatnak (neuroleptikus érzékenység).

Prognózis

Tényező Érték Átlagos túlélés 5–8 év Kezdet Jellemzően 60–80 éves kor között Fő kihívás Diagnózis késése, gyógyszerérzékenység Életminőség Nagyon hullámzó, de támogató közeggel javítható

Kategória Leírás Betegség típusa Neurodegeneratív demencia Kiváltó ok Lewy-testek (alfa-szinuklein) felhalmozódása Tünetek Demencia, hallucinációk, Parkinsonos mozgás, REM-alvászavar Diagnózis Klinikai + képalkotó + EEG Kezelés Tüneti – kolinészteráz-gátlók, levodopa, alvásszerek Gyógyítható? ❌ Nem Lefolyás Progresszív, változó gyorsaságú Elkülönítés Alzheimer- és Parkinson-kórtól sokszor nehéz megkülönböztetni

Az egyik legismertebb eset, amely a Lewy-testes demencia (DLB) nyilvánosság elé kerülését segítette, Robin Williams amerikai színész és komikus tragikus halála volt.

Ismert emberek, akiknél Lewy-testes demenciát diagnosztizáltak

Robin Williams – Oscar-díjas színész, komikus

2014. augusztus 11-én halt meg öngyilkosság következtében.

Halála után boncolás során derült ki, hogy súlyos, előrehaladott Lewy-testes demenciában (DLB) szenvedett.

A betegséget életében nem diagnosztizálták pontosan – szorongást, depressziót, parkinsonizmust kezeltek nála.

A felesége, Susan Schneider Williams később részletes tanulmányt írt:

„The Terrorist Inside My Husband's Brain” – ami rávilágított arra, hogy a DLB milyen alattomosan, ám gyorsan támad.