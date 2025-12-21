Miért tesz boldoggá az ölelés?

Egy szeretett személy ölelése mindig kellemes érzelmeket és érzéseket vált ki. Ennek okai azonban túlmutatnak az érzelmi kötődésen.

Amikor ölelünk, ezek jeleket továbbítanak az agyba, ami a szervezetben oxitocin hormon termelését váltja ki

A tudósok biztosak abban, hogy a meleg érintés és a jóllét közötti kapcsolat fiziológiai szempontból magyarázható.

A kutatók szerint az ölelések aktiválják a C-taktilis afferenseket – azokat az idegrostokat, amelyek a gyengéd, kellemes érintés érzékeléséért felelősek. Amikor ölelünk, ezek jeleket továbbítanak az agyba, ami a szervezetben oxitocin hormon termelését váltja ki. Gyakran nevezik „szerelemhormonnak”. A gyengéd ölelések segítenek csökkenteni a stresszt és elősegítik a relaxációt.

Egy másik fontos tényező az ölelésben érzett melegség. A magas hőmérséklet a méhen belüli védelem első jele. Az életkorral ezek a reakciók megmaradnak, és a melegítő érintések továbbra is biztonságérzetet és nyugalmat nyújtanak.

A tanulmány szerzője, Laura Crucianelli pszichológus azt is kifejtette, hogy a bőrből érkező hőjelek hozzájárulnak a saját testünk feletti birtoklás érzésének kialakulásához – írja a Sports.kz a Sport-express.ru-ra hivatkozva.