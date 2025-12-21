Egészség
Miért tesz boldoggá az ölelés?
Ez túlmutat az érzelmi kötődésen
A tudósok biztosak abban, hogy a meleg érintés és a jóllét közötti kapcsolat fiziológiai szempontból magyarázható.
A kutatók szerint az ölelések aktiválják a C-taktilis afferenseket – azokat az idegrostokat, amelyek a gyengéd, kellemes érintés érzékeléséért felelősek. Amikor ölelünk, ezek jeleket továbbítanak az agyba, ami a szervezetben oxitocin hormon termelését váltja ki. Gyakran nevezik „szerelemhormonnak”. A gyengéd ölelések segítenek csökkenteni a stresszt és elősegítik a relaxációt.
Egy másik fontos tényező az ölelésben érzett melegség. A magas hőmérséklet a méhen belüli védelem első jele. Az életkorral ezek a reakciók megmaradnak, és a melegítő érintések továbbra is biztonságérzetet és nyugalmat nyújtanak.
A tanulmány szerzője, Laura Crucianelli pszichológus azt is kifejtette, hogy a bőrből érkező hőjelek hozzájárulnak a saját testünk feletti birtoklás érzésének kialakulásához – írja a Sports.kz a Sport-express.ru-ra hivatkozva.