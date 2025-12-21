Egészség
Miért szárad ki a bőr télen?
Vegyünk rövid, hűvös zuhanyokat
A hideg időjárás csökkenti a kinti páratartalmat, ami természetes módon a bőr nedvességvesztéséhez vezet. A Cleveland Clinic weboldala szerint a beltéri fűtés kiszárítja a levegőt.
Ezenkívül hideg időben a bőr kevesebb természetes olajat termel. Ezek az olajok elengedhetetlenek a bőr védőgátjának fenntartásához és a nedvesség megtartásához.
A téli napfényhiány szintén hozzájárulhat a bőrproblémák kialakulásához, mivel csökkenti a szervezet D-vitamin-termelését.
Mit kellene tenni?
Vegyünk rövid, hűvös zuhanyokat. A forró víz kiszárítja a bőrünkben lévő olajokat. Minél melegebb a víz, annál szárazabb lesz a bőrünk.
A túlzott súrolás és a hosszan tartó vízzel való érintkezés szintén eltávolíthatja a bőr védő olajait. A bőr természetes védőrétegének védelme érdekében korlátozzuk a zuhanyozást öt-tíz percre meleg vízben.
Hidratáljuk a bőrt zuhanyzás után.
Egy gyors zuhanyozás és törölközőszárítás után a hidratálókrém felvitele segít hidratált és egészséges bőrt biztosítani.
A legtöbb hidratáló krém feladata a bőr nedvességének megtartása. Válasszunk illatmentes hidratálókat.
Az illatanyagokat tartalmazó termékek mikroirritációkat okozhatnak. Ezek a kisebb irritációk felhalmozódnak, és idővel száraz, viszkető és repedezett bőrt eredményeznek.
Viseljünk kesztyűt, amikor:
- kint hideg van, hogy megvédje a kezét a száraz levegőtől;
- olyan munkát végez, amely miatt nedves lehet a keze (például mosogatás);
- agresszív tisztítószerekkel mosogat vagy takarítja a fürdőszobát.
Igyunk több vizet
A megfelelő mennyiségű víz fogyasztása szerepet játszhat a bőr hidratáltságának megőrzésében. Dehidratált állapotban a szervezet vizet von el a bőrből. Ezért fontos, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk a nap folyamán.
Légnedvesítő
Párásító használata otthon segíthet növelni a páratartalmat. Próbáljuk meg 30% és 50% között tartani az otthoni páratartalmat – írja a Sports.kz az RBC-Ukraine-ra hivatkozva.