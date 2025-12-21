Egészség
Mi is az a petefészekciszta?
Erősebb fájdalom vagy rendszertelen vérzés figyelmeztető jel lehet
A szakértők szerint a ciszták többsége magától felszívódik, azonban bizonyos típusok panaszokat okozhatnak, sőt ritkán akár sürgősségi ellátást is igényelhetnek. A petefészekciszta korai felismerése kulcsfontosságú a szövődmények megelőzéséhez.
Mi az a petefészekciszta és miért alakul ki?
A petefészekciszta olyan folyadékkal teli képlet, amely a petefészek felszínén vagy belsejében jelenik meg. A leggyakoribbak az úgynevezett funkcionális ciszták, amelyek a ciklus természetes részeként keletkeznek. Ezek a tüszőérés vagy az ovuláció során jönnek létre, és többnyire néhány héten belül felszívódnak.
Más típusú ciszták – például endometriózisos csokoládéciszta, dermoid ciszta vagy jóindulatú daganatok – tartósabban jelen lehetnek, és gyakrabban okoznak panaszt. A szakértők szerint a hormonális ingadozás, a policisztás ovárium szindróma, a késői gyermekvállalás, illetve genetikai tényezők is hozzájárulhatnak a kialakulásukhoz.
A ciszták mérete rendkívül változó lehet: léteznek néhány milliméteres és több centiméteres képletek is. A nagyobb tömlők már a környező szervekre gyakorolt nyomás miatt is tüneteket okozhatnak.
Milyen tünetek utalnak petefészekcisztára és mikor kell orvoshoz fordulni?
A petefészekciszta sokszor teljesen tünetmentes, és csak rutin ultrahangvizsgálat során derül rá fény. Amikor viszont panaszt okoz, a tünetek gyakran jellegzetesek:
- alhasi, szúró vagy tompa fájdalom egyik oldalon,
- cikluszavar,
- puffadás, teltségérzet,
- gyakori vizelési inger, ha a ciszta a hólyagot nyomja,
- fájdalom szexuális együttlét során.
A hirtelen, erős, nyilalló alhasi fájdalom sürgősségi jele lehet: ez cisztatörésre vagy cisztacsavarodásra utalhat. Ilyenkor a szakértők szerint azonnali vizsgálatra van szükség, mert a petefészek vérellátása is veszélybe kerülhet.
A tünetek erősödése, vérzészavar vagy tartós kellemetlen alhasi érzés esetén minden esetben javasolt a nőgyógyászati vizsgálat.
Hogyan kezelhető a petefészekciszta és mikor kerül sor műtétre?
A kezelés mindig a ciszta típusától, méretétől és a tünetektől függ. A kisebb, funkcionális ciszták esetében gyakran elegendő a megfigyelés: az orvos néhány hónap múlva kontroll-ultrahangot javasol, hogy ellenőrizze a felszívódást.
Gyógyszeres kezelés akkor jöhet szóba, ha a háttérben hormonális zavar áll. Fogamzásgátló tabletta alkalmazása segíthet megelőzni az új ciszták kialakulását és stabilizálni a ciklust.
Műtét akkor indokolt, ha:
- a ciszta nagy és tartósan fennáll,
- erős tüneteket okoz vagy cisztacsavarodás veszélye áll fenn,
- felmerül rosszindulatúság gyanúja,
- meddőségi problémák kapcsolódnak hozzá,
- a ciszta megrepedt és belső vérzést okoz.
A műtéti eljárás legtöbbször laparoszkópos, vagyis apró metszésekkel végzik, így a felépülés gyors és a szövődmények ritkábbak. A lehetőségek között szerepel a ciszta eltávolítása vagy – indokolt esetben – a petefészek egy részének kimetszése. A szakértők hangsúlyozzák: a legtöbb petefészekciszta jóindulatú, és a műtét célja nem a daganatos betegség kizárása, hanem a tünetek megszüntetése és a szövődmények megelőzése – írta meg a Life.