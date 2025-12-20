Ezzel az öt szabállyal javítható az agy működése

Egy friss kutatás rávilágított öt olyan szabályra, amely javíthatja az agy egészségét. A szakmailag lektorált tanulmány, amelyet korábban az amerikai Tulane Egyetem végzett, fiatal patkányok étrendjét kísérte figyelemmel 14 héten keresztül, hogy megvizsgálják, miként befolyásolja a táplálkozás a kognitív funkciókat.

Az egészséges táplálkozás által sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk, ezáltal értékes vitaminokat és ásványi anyagokat juttatunk be a szervezetünkbe. Képünkön párolt tőkehalfilé sóska mártással és salátalevelekkel

A kutatók kifejezetten a rostokban, olívaolajban és halakban gazdag mediterrán jellegű étrend hatásait vizsgálták a napjainkban elterjedt, tipikus nyugati étrenddel szemben. Ez utóbbi olyan mindennapi összetevőket tartalmazott, mint a tojásfehérje, a vaj és a cukor, valamint nagy mennyiségű telített zsírsavakat.

Öt mediterrán étrend szabály, ami csökkentheti a demencia kockázatát

Tekintettel a nyugati étrend nem túl ideális hírnevére a jóllét tekintetében, aligha meglepő, hogy a mediterrán ihletésű ételeket fogyasztó rágcsálók négyféle jótékony bélbaktériumnak is köszönhetően élvezték az extra előnyöket. Azonban talán még meggyőzőbb felfedezés, hogy ugyanezek a patkányok a tanulási teszteken is felülmúlták társaikat, kapcsolatot teremtve a táplálkozásuk és kiemelkedő kognitív teljesítmény között.

Bár ezek az eredmények állatmodelleken alapulnak, megerősítik azokat az embereken végzett vizsgálatokat, amelyek a mediterrán étrendet a jobb memóriával és a demencia kockázatának csökkenésével kapcsolják össze

– nyilatkozta a tanulmány szerzője, dr. Demetrius Maraganore.

Az NHS (brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) meghatározása szerint a demencia az agyi funkciók fokozatos romlásával összefüggő tünetegyüttes. A kutatás egybevág azokkal a jelentésekkel, amelyek szerint a demenciás esetek 45%-a megelőzhető lenne életmódbeli változtatásokkal. Az Oxfordi Egyetem korábban rámutatott, hogy olyan tényezők, mint a fáradtság, az alkoholfogyasztás és a légszennyezés is hozzájárulhat a demencia kialakulásához.

Azok számára, akik különösen elkötelezettek a mediterrán étrend alapelveinek követése mellett a kognitív egészség potenciális erősítése érdekében, a Tulane Egyetem tudósai öt kulcsfontosságú összetevőt javasolnak – számolt be róla a Mirror nyomán a Ripost.

Ezek a következők:

Sovány fehérjék és hal.

Magas rosttartalmú növényi termékek.

Olívaolaj mint elsődleges zsírforrás.

A vörös húsok és telített zsírok visszaszorítása.

Teljes kiőrlésű gabonák, gyümölcsök és zöldségek.

Tudtuk, hogy amit eszünk, befolyásolja az agyműködést, de ez a tanulmány azt vizsgálja, hogyan is történhet ez. Eredményeink azt sugallják, hogy az étrendi választások a bélmikróbiom átalakításán keresztül befolyásolhatják a kognitív teljesítményt

– mondta Rebecca Solch-Ottaiano, PhD, neurológiai kutató-oktató.