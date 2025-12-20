Egészség
Ezzel az öt szabállyal javítható az agy működése
Így csökkenthetjük a demencia kockázatát
A kutatók kifejezetten a rostokban, olívaolajban és halakban gazdag mediterrán jellegű étrend hatásait vizsgálták a napjainkban elterjedt, tipikus nyugati étrenddel szemben. Ez utóbbi olyan mindennapi összetevőket tartalmazott, mint a tojásfehérje, a vaj és a cukor, valamint nagy mennyiségű telített zsírsavakat.
Öt mediterrán étrend szabály, ami csökkentheti a demencia kockázatát
Tekintettel a nyugati étrend nem túl ideális hírnevére a jóllét tekintetében, aligha meglepő, hogy a mediterrán ihletésű ételeket fogyasztó rágcsálók négyféle jótékony bélbaktériumnak is köszönhetően élvezték az extra előnyöket. Azonban talán még meggyőzőbb felfedezés, hogy ugyanezek a patkányok a tanulási teszteken is felülmúlták társaikat, kapcsolatot teremtve a táplálkozásuk és kiemelkedő kognitív teljesítmény között.
Bár ezek az eredmények állatmodelleken alapulnak, megerősítik azokat az embereken végzett vizsgálatokat, amelyek a mediterrán étrendet a jobb memóriával és a demencia kockázatának csökkenésével kapcsolják össze
– nyilatkozta a tanulmány szerzője, dr. Demetrius Maraganore.
Az NHS (brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) meghatározása szerint a demencia az agyi funkciók fokozatos romlásával összefüggő tünetegyüttes. A kutatás egybevág azokkal a jelentésekkel, amelyek szerint a demenciás esetek 45%-a megelőzhető lenne életmódbeli változtatásokkal. Az Oxfordi Egyetem korábban rámutatott, hogy olyan tényezők, mint a fáradtság, az alkoholfogyasztás és a légszennyezés is hozzájárulhat a demencia kialakulásához.
Azok számára, akik különösen elkötelezettek a mediterrán étrend alapelveinek követése mellett a kognitív egészség potenciális erősítése érdekében, a Tulane Egyetem tudósai öt kulcsfontosságú összetevőt javasolnak – számolt be róla a Mirror nyomán a Ripost.
Ezek a következők:
- Sovány fehérjék és hal.
- Magas rosttartalmú növényi termékek.
- Olívaolaj mint elsődleges zsírforrás.
- A vörös húsok és telített zsírok visszaszorítása.
- Teljes kiőrlésű gabonák, gyümölcsök és zöldségek.
Tudtuk, hogy amit eszünk, befolyásolja az agyműködést, de ez a tanulmány azt vizsgálja, hogyan is történhet ez. Eredményeink azt sugallják, hogy az étrendi választások a bélmikróbiom átalakításán keresztül befolyásolhatják a kognitív teljesítményt
– mondta Rebecca Solch-Ottaiano, PhD, neurológiai kutató-oktató.