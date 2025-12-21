Ezek a mellkasi fájdalom fő okai

A mellkasi fájdalom az egyik leggyakoribb tünet, amivel az emberek háziorvoshoz, kardiológushoz vagy orvoshoz fordulnak.

Különböző adatok szerint a lakosság 20–40 százalékánál fordul elő életük során (nőknél gyakrabban, mint férfiaknál), és a sérülések után a második leggyakoribb ok, amiért a betegek sürgősségi orvosi ellátást kérnek. Továbbá, az összes fájdalom közül a mellkasi fájdalom a leggyakoribb ok, amiért a betegek orvoshoz fordulnak. Elena Golikova kardiológus elmagyarázza, hogy miért fordul elő, és mikor szükséges orvoshoz fordulni.

Miért fordul elő fájdalom a szívben?

A mellkasi fájdalom a koszorúér-betegség és a miokardiális infarktus leggyakoribb és legismertebb megnyilvánulása. A szívroham gondolata az, ami arra készteti az embert, hogy felkeresse a rendelőt vagy hívjon mentőt. Azonban a mellkasi fájdalom miatt orvoshoz forduló, bármilyen korú betegek közül csak öt százaléknál diagnosztizálnak akut koszorúér-szindrómát (infarktus előtti állapotot) vagy miokardiális infarktust, és kevesebb mint 30 százalékuknál diagnosztizálnak szívbetegséggel összefüggő fájdalmat. A fennmaradó esetekben a mellkasi fájdalmat a légzőszervi, a mozgásszervi, az emésztőrendszeri és az idegrendszeri betegségek okozzák.

Íme egy rövid osztályozás a mellkasi fájdalomként jelentkező betegségekről:

kardiológiai (miokardiális infarktus, különböző típusú angina, szívizomgyulladás, szívburokgyulladás, különféle kardiomiopátiák - ismeretlen eredetű szívbetegségek, szívhibák a szívüregek kifejezett tágulásával);

érrendszeri (aorta disszekció, tüdőembólia);

nyelőcső és gyomor-bélrendszer (gasztroözofageális reflux betegség, nyelőcsőgörcs, gasztritisz, gyomorfekély és nyombélfekély, epekő, hasnyálmirigy-gyulladás, súlyos puffadás);

légzőrendszeri betegségek (pleurális elváltozásokkal járó tüdőgyulladás, mellhártyagyulladás, pneumothorax, tüdő- és mellhártyadaganatok);

mozgásszervi fájdalom (sérülések, a nyaki gerinc fasettízületeinek sérülése, a lapocka-, a trapéz-, az alsó gerincizmok vagy a lapockát emelő izom myofasciális fájdalom szindrómája, Tietze-szindróma, valamint az izmok és ízületek gyulladásos betegségei miatt);

pszichovegetatív zavarok (generalizált szorongásos zavar, pánikrohamok, poszttraumás stressz zavar).

Mindezek a betegségek és állapotok különféle mellkasi fájdalmakként jelentkezhetnek, és a diagnózis felállításához, valamint a megfelelő kezelés előírásához legalább orvosi vizsgálat szükséges, alapos panasz- és kórtörténet-gyűjtéssel. Az öndiagnózis ebben a helyzetben lehetetlen és veszélyes. A mellkasi fájdalmat tapasztaló személy számára a legfontosabb, hogy megállapítsa, mennyire sürgősen kell orvoshoz fordulnia.

Amikor a dolgok komolyra fordulnak

A súlyos állapotra vagy a kezelés nélküli gyors romlás kockázatára utaló vörös zászlók a következők:

mellkasi fájdalom első megjelenése életében fizikai megterhelés során, gyors (egy-öt percen belüli) javulással nyugalmi állapotban (például mellkasi fájdalom gyorsabb járás vagy lépcsőzés közben jelentkezik, és megállás vagy lassítás után hamarosan elmúlik);

intenzív fájdalom, különösen hányingerrel, hányással, izzadással, sápadt bőrrel, súlyos légszomjjal együtt, amely tartósan fennáll vagy idővel fokozódik;

a szokásos fizikai aktivitással szembeni tolerancia hirtelen csökkenése és a gyengeség fokozódása az elmúlt napokban, még a mellkasi fájdalom megjelenése előtt;

tudatzavar, a szaturációs szint 92 százalék alá csökkenése otthoni pulzoximéterrel mérve;

kifejezett bradycardia (percenként 50 ütés alatti pulzusszám) vagy tachycardia (percenként 100 ütés feletti pulzusszám) - ha a betegnél korábban nem volt ilyen.

A felsorolt ​​tünetek mindegyike azt jelzi, hogy azonnal orvoshoz kell fordulni.

Ezzel szemben a hosszan tartó, enyhe, változó, különböző helyeken jelentkező mellkasi fájdalom, amely nem kapcsolódik a fizikai aktivitáshoz, gyakran megszűnik vagy változik a testhelyzet változásával, szúró fájdalom, amely belégzésre fokozódik, és alig zavarja a mindennapi tevékenységeket, valószínűleg nem szív eredetű, nem sürgős betegségekhez és állapotokhoz kapcsolódik. Ha azonban néhány napon belül nem tapasztal javulást, akkor is ajánlott orvoshoz fordulni vizsgálat és kezelés céljából – írja a Sports.kz a Vechernyaya Moszkva hírportálra hivatkozva.