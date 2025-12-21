A cukorbetegség befolyásolja a látást is

A 2-es típusú cukorbetegség jelentősen korábban befolyásolja a látást, mint ahogy azt a hagyományos szemészeti vizsgálatok kimutatnák – állítják a Coimbrai Egyetem tudósai.

A változások pontosabb nyomon követése érdekében a kutatók a retina rétegeinek vastagságának felmérése helyett a képek mikroszerkezetét – az úgynevezett szöveti textúrát – vizsgálták cukorbeteg rágcsálókban. Kiderült, hogy már a betegség korai szakaszában is finom szerkezeti változások történnek a retinában, amelyek a rutinvizsgálat és még a hagyományos optikai koherencia tomográfia (OCT) elemzése során sem észlelhetők.

Felfedezték, hogy a vizuális jelek továbbításáért felelős retinarétegek szöveti szerveződése és funkcionális jellemzői a cukorbetegség kialakulását követő 8-12 héten belül megváltoznak. Ezek a változások már a diabéteszes retinopátia kialakulása előtt bekövetkeznek, miközben a retina gátja ép marad.

A tudósok szerint az eredmények azt mutatják, hogy a cukorbetegség jóval a klinikai látásromlás előtt elkezdi átalakítani a vizuális rendszert. A kutatók rámutatnak, hogy a magas vércukorszint a vérerek áteresztőbbé válását okozza, lehetővé téve a vér folyékony részének szivárgását a belső retinába. Ez a retina duzzanatához és megvastagodásához vezet, leggyakrabban a központi régióban.

Ezenkívül a magas cukortartalmú vér viszkózusabbá válik, ami idővel megzavarja a táplálkozását és az erek vérellátását – írja a Sports.kz a Gazeta.ru-ra hivatkozva.