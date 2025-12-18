Régiós tüdőközpont lehetne hazánk

Közép-európai tüdőtranszplantációs központ létrehozására lenne szükség Magyarországon, ami posztgraduális képzésben oktathatná azokat a szomszédos országból vagy a világ bármely tájáról érkező orvosokat, akik ezt a tudást el akarják sajátítani - hangoztatta a belügyminiszter csütörtökön Budapesten, az Országos Onkológiai Intézetben.

Pintér Sándor a magyar tüdőtranszplantációs program elindításának 10. évfordulója alkalmából tartott eseményen kiemelte, irányításával azt szeretnék elérni, hogy legyenek olyan intézetek Magyarországon, amelyekben egy-egy speciális feladatot hajtanak végre. Ennek első lépése lenne Rényi-Vámos Ferenc, a Mellkassebészeti Klinika igazgatójának irányításával egy közép-európai tüdőtranszplantációs központ létrehozása. Jelezte, hogy ezt a lépésváltást akkor lehet megtenni az egészségügyben, ha az országban vannak világszínvonalú professzorok és olyan ellátottság, amely biztosítja az ehhez szükséges feltételeket.

„Egyértelmű, hogy például a szívhez kötődő orvosi feladatkör is világszínvonalú Magyarországon” - hangoztatta, hozzáfűzve, hogy éppen ezért lenne szükség egy olyan iskola létrehozására, amely nemzetközi elismertséget szerezhetne az országnak. Révész János országos kórházi főigazgató kifejtette, hogy a tüdőtranszplantáció területén az orvosi szakma számos területe működik együtt, a pulmonológustól kezdve az onkológusokon át, a rehabilitációs szakemberek és az aneszteziológusok mellett a sebészekig.

Kiemelte, hogy Magyarország a tüdőtranszplantáció terén példaértékű eredményeket ér el, ami ezáltal „nemzeti értéknek” is számít. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora elmondta, hogy a tüdőtranszplantáció szervezésében az egyetem és annak különböző intézetei együttműködnek a betegek kiválasztásában és az utógondozásban egyaránt, hiszen a transzplantáció összetett, magas színvonalú és sok társszakma együttműködését igénylő terület.

Kiemelte, hogy a Semmelweis Egyetem közismerten Közép-Európa legnagyobb transzplantációs centruma, hiszen itt történik Magyarországon a transzplantációk 70 százaléka. Az elmúlt években 50 szív-, 20 tüdő-, 140 vese-, 70 máj- és 8 hasnyálmirigy-átültetést végeztek. „Ez mindenképpen mutatja, hogy a szerepünk Európában is megkérdőjelezhetetlen, számos szervtranszplantációjában vagyunk európai dobogósok” - emelte ki.

A jubileum alkalmából a rektor Pro Universitate érdemrend kitüntetést adományozott Rényi-Vámos Ferencnek, aki a méltatás szerint „a magyarországi tüdőtranszplantáció megteremtése érdekében végzett példaértékű elhivatott és nemzetközi mércével is kiemelkedő munkájával jelentősen hozzájárult a Semmelweis Egyetem értékeinek gyarapításához”.