A tudósok most először értették meg, hogyan járul hozzá a traumás agysérülés az Alzheimer-kór kialakulásához.

Felfedezték, hogy még az enyhe fejsérüléseknek is van negatív hatása. Sőt, képesek voltak megállítani az Alzheimer-kórhoz vezető folyamatokat. Ez a biztató tanulmány a rangos Cell Reports tudományos folyóiratban jelent meg.

Már enyhe trauma is agykárosodást váltott ki

Idegtudósok Alzheimer-kórra fogékony egereket figyeltek meg. Traumás agysérülés aktiválta a betegség kialakulását. Kiderült, hogy már egyetlen enyhe sérülés is ilyen hatással bírt.

Pusztító változásokat okozott, és az agykárosodás elindította azt a degeneratív folyamatot, amely Alzheimer-kórhoz vezetett. A kutatások kimutatták, hogy az ilyen sérülések felgyorsítják a káros tau-fehérje felhalmozódását, amely a betegség oka.

Mi köze ehhez Muhammad Alinak?

„Ez a tanulmány bővíti ismereteinket a traumás agysérülés néhány hosszú távú pusztító következménye, valamint azok neurodegeneratív betegségekkel való kapcsolatáról” – mondta dr. Ashley Bolte, a kutatócsoport tagja. „Jelenleg nagyon kevés kezelés létezik az ilyen típusú sérülésekre, így ez az új, ígéretes terápiás célpont nagyon biztató.”

Meg kell jegyezni, hogy a fejsérülések nemcsak az Alzheimer-kórhoz, hanem más súlyos patológiákhoz is kapcsolódnak - Parkinson-kórhoz, amiotrófiás laterális szklerózishoz és krónikus traumás encephalopathiához.

Nehéz nem felidézni az egyik leghíresebb bokszolót, Muhammad Alit. Profi fejsérülései miatt súlyos Parkinson-kór alakult ki nála. Mégis, egész pályafutása során soha nem ütötték ki; mindössze négy vagy öt leütést szenvedett. Más szóval, a fejsérülései nem voltak különösebben súlyosak. Köztudott, hogy még a fejelés is növeli a neurodegeneratív betegségek kockázatát.

És most van remény arra, hogy mindegyiket megelőzzük. Végül is a tudósok által a kísérlethez kifejlesztett gyógyszer adaptálható emberekre is. Egy vírusvektoron alapul, és hasonló szereket már használnak az orvostudományban. Emlékezzünk a híres Szputnyik COVID elleni vakcinára. Tudósaink ugyanazzal a vektortechnológiával, egy adenovírus felhasználásával fejlesztették ki. Tehát ez tiszta tudomány, nem sci-fi– állítja a Sports.kz az Aif.ru-ra hivatkozva.