Több mint 30 év után visszatér Európába a lepra

Több évtizedes szünet után Kelet-Európában ismét vannak lepraesetek. Erről a Rai, az olasz állami műsorszolgáltató számolt be. A jelentés szerint négy eset Romániában és egy Horvátországban fordult elő.

Utoljára 1981-ben: jelenleg 4 lepraeset van Romániában

Romániában 44 évvel ezelőtt regisztrálták az utolsó esetet. A most érintettek ázsiai munkavállalók, akik egy masszázsközpontban dolgoznak Cluj-Napocában.

Az üzletet ideiglenesen bezárták, amíg a folyamatban lévő epidemiológiai vizsgálatok befejeződnek. Emellett a szalont fertőtlenítették.

Lepraesetek Horvátországban: a kontakt személyek megelőző postexpozíciós profilaxist kapnak

Ezzel párhuzamosan Horvátországban is jelentettek egy esetet. A Rai szerint ez az első eset több mint 30 éve. A nepáli származású munkavállaló jelenleg kezelés alatt áll, „míg a szoros kontaktusban álló személyek megelőző postexpozíciós profilaxist kaptak, bár nem fertőzöttek” – közölte Bernard Kaić, a Horvát Közegészségügyi Intézet fertőző betegségek epidemiológiai szolgálatának vezetője. Az egészségügyi minisztériumok szerint a lakosság számára nincs veszély.

A magas és növekvő nemzetközi mobilitás, valamint az erős migrációs áramlatok olyan országokban is előfordulásokhoz vezettek, ahol a leprát már felszámoltnak tekintették. A krónikus fertőző betegség elsősorban Délkelet-Ázsia, Dél-Amerika és Afrika bizonyos területein fordul elő.

További tények a lepráról