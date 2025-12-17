Látogatási korlátozásokat vezetnek be a zalaegerszegi kórházban

Járványügyi megelőző intézkedésként látogatási korlátozásokat vezetnek be csütörtöktől a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban – közölte az intézmény szerdán a közösségi oldalán.

Látogatási korlátozásokat vezetnek be a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban (képünk illusztráció)

Mint írták, látogatási időben egy beteghez egyidejűleg maximum két látogató érkezhet, ők is legfeljebb 15 percig tartózkodhatnak bent. Látogató csak egészséges, fertőzéses tünetektől mentes személy lehet.

A közlemény arra is kitér, hogy a zalaegerszegi kórházban ajánlott az orr-szájmaszk használata.