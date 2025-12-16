Újabb kávé őrület terjed

A szakértő arra figyelmeztet, hogy nem érdemes követni a legújabb trendet a kávéfogyasztóknak. Ilyen élettani hatása van a kávézásnak.

Egy újabb veszélyes trend kezdett el terjedni, mégpedig, hogy azt javasolják az embereknek, sózzák meg a kávéjukat. A trend szerint a sózott kávé édesebb, és ez egy jó módja lehet annak, ha csökkenteni akarjuk a cukorbevitelt. A szakértő most azonban leleplezte ezzel kapcsolatban az igazságot.

Orvos beszélt a kávé ízesítéséről

Dr. Eleanor Bryant pszichológus elmondta: „A só fokozza az ízeket, különösen azáltal, hogy mérsékeli a koffein keserű jegyeinek érzékelését, ami néha édesebb ízt eredményezhet.”

„Bár egyes britek úgy gondolják, hogy a só hozzáadása hasznos, mert csökkenti az édesítőt és cukorbevitelt. Mégsincs bizonyíték arra, hogy a só hozzáadása a kávéhoz jót tesz az egészségre. Valójában ilyen módon rendkívül megemelkedik a sóbevitel, ami káros lehet. Különösen azoknak, akik naponta több pohárral isznak.”

Dr. Bryant, a Bradford Egyetem munkatársa szerint az emberek kávéfogyasztása a genetikából fakad – írta meg a Bors.

„Befolyásolhatják a domináns és recesszív gének a kávéfogyasztást, amelyek az ízérzékelésben működnek közre. Vagy szereti valaki a keserű ízeket, vagy nem. Sokan megtanulják szeretni a keserű ízeket, de akik ízesítik a kávéjukat lényegében egy ízlökést adnak, hogy élvezetesebb legyen az.”

A Philips kávégépgyártó cég csak annyit fűzött hozzá a szakértő szavaihoz a The Sun megkeresésére, hogy a kávérajongók végletekig képesek módosítani a kávéfogyasztást a legújabb őrületekkel.