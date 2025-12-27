Egészség
Öt trükk, amivel felpörgetheti az anyagcserét
Fogyhat anélkül, hogy éhezne
Még ha aprólékosan számolja is az összes kalóriát, és pontosan annyi kalóriát fogyaszt, amennyit a karcsú szomszédja naponta, akkor is hízik, míg ő megőrzi ideális súlyát. Hiszen a hízás, a fogyás vagy a súly megtartása nem csak a napi kalóriabeviteltől függ, hanem az alapanyagcserétől és a kalóriaigénytől is, és ezek egyénileg eltérőek. Ha napi kalóriabevitele meghaladja személyes kalóriaigényét, akkor elkerülhetetlenül hízik. Csak akkor marad változatlan a súlya, ha mindkét energiamennyiség egyforma - írja a focus.de.
Szigorúan véve azonban az, amit kalóriának (cal.) nevezünk, valójában kilokalória (kcal.). Egy kcal. 1000 cal.-nak felel meg. Mivel azonban a „kalória” rövidebb, mint a „kilokalória”, a köznyelvben (a szakirodalommal ellentétben) a egyszerűsített formát használjuk, és 100 kalóriával valójában 100 kcal-t értünk.
Az alapanyagcsere határozza meg a kalóriaigényt
A kalóriaigény döntő fontosságú a sikeres súlykontroll szempontjából. De mekkora is valójában? Egyetlen egyenlettel nagyjából kiszámítható a kalóriaigény:
Kalóriaigény = alapanyagcsere plusz teljesítmény-anyagcsere
De mi is az az alapanyagcsere? Ez az az energia, amelyre a testnek szüksége van az alapvető funkciók fenntartásához. Ide tartoznak: a légzés, a szívverés, az összes sejt oxigénellátása, a sejtek felépítése és lebontása, valamint az emésztés.
Az alapanyagcsere egyénileg nagyon eltérő. Az anyagcsere döntő szerepet játszik. Az anyagcsere aktivitása genetikailag meghatározott, vagyis attól függ, hogy gyorsan működik-e, és Ön gyorsan fogy, vagy inkább lassan, és ezért hajlamos a túlsúlyra. Ezenkívül az alapanyagcsere további tényezőktől is függ, mint például
- az életkor (az életkor előrehaladtával az anyagcsere aktivitása csökken)
- nem (a férfiak alapanyagcseréje magasabb, mint a nőké)
- izomtömeg (több izom több energiaigényt jelent)
- éghajlat (meleg országokban a szervezet kevesebb energiát igényel, az alapanyagcsere csökken)
Alapszabály az alapanyagcserére vonatkozóan
Egy egyszerű képlettel kiszámíthatja az alapanyagcseréjét:
- Nők esetében: testsúly kg-ban szorozva 24-gyel, majd 0,9-gyel = alapanyagcsere
- Férfiak esetében: testsúly kg-ban szorozva 24-gyel, majd 1,0-val = alapanyagcsere
Az átlagos alapanyagcsere férfiaknál körülbelül 1700 kalória, nőknél pedig alig 1300.
Okosan fogyjon – ezekkel az öt tippel felpörgetheti az anyagcseréjét
- Igyon langyos vizet a nap folyamán, egy Charité-tanulmány szerint ez felpörgeti az anyagcserét.
- Igyon egy csésze kávét a nap folyamán, aki egészséges, az naponta akár öt csészét is ihat, és ezzel aktiválhatja az anyagcseréjét.
- Étkezzen az anyagcseréjének megfelelően – reggel szénhidrátokat (müzli, teljes kiőrlésű kenyér), délben gyümölcsöt és zöldséget, este fehérjét (hal, sovány hús, könnyű tojásételek) fogyasszon, ez az étrend optimalizálja az anyagcserét.
- Tartson legalább öt óra szünetet minden étkezés között – és a vacsora és a reggeli között lehetőleg több mint 12 órát.
- Növelje az izomtömegét. Ez nem csak sportolás közben éget kalóriákat és aktiválja az anyagcserét. A legjobb az állóképességi és az erőnléti edzés kombinációja. Minél nagyobb az izomtömeg, annál több energiát fogyaszt például alvás közben is.
Teljesítményfelhasználás – a tevékenységek növelik a kalóriaigényt
A kalóriaigény meghatározásához az alapanyagcseréhez hozzá kell adni a napi tevékenységekhez felhasznált energiát is. Ez az úgynevezett teljesítményfelhasználás. Aki sokat mozog és izzasztó sportot űz, az növeli a teljesítményfelhasználását és ezzel a kalóriaigényét. A legtöbb ember ilyenkor zsírégető sportokra gondol, mint például a kocogás, amelynek során akár 500 kalóriát is elégethet óránként.
De minden más tevékenység is energiát fogyaszt, és ezzel növeli a teljesítmény-anyagcserét – az olvasás, a szex, a zuhanyozás, végső soron minden lépés. A trackerek és a fitneszkarkötők segítenek számolni az elégetett kalóriákat, és ezzel mérni a személyes teljesítmény-anyagcserét.