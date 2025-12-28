Miért érezzük olyan jól magunkat egy szoros ölelés után?

Sokunk számára kevés dolog olyan megnyugtató az életben, mint egy ölelés. De azon túl, hogy jelzi, hogy szeretnek és törődnek velünk, gondolt már arra, hogy mi a tudományos magyarázata annak, hogy az ölelés miért tesz jót nekünk?

Ma már tudjuk, hogy az embereknek valójában több mint öt érzékszervük van, és a hőérzékelés – azaz a meleg és hideg érzékelésének képessége – az evolúciónk során kulcsfontosságú szerepet játszott a túlélésünkben. A legnyilvánvalóbb, hogy segít elkerülni az égési sérüléseket és a fagyásokat, és jelzi, mikor kell felvenni egy újabb réteget vagy árnyékot keresni. De a hőmérsékletérzékenység szorosan összefügg a mentális és érzelmi egészséggel is.

„A hőmérsékletérzékelés az egyik legősibb érzékszervünk. A melegség az egyik legkorábbi védelmi jel – érezzük az anyaméhben, a korai gondoskodás során, és amikor valaki közel tart minket” – magyarázta Dr. Laura Crucianelli, egy új tanulmány társszerzője és a londoni Queen Mary Egyetem pszichológia előadója egy nyilatkozatában, számol be az IFLScience.

„Azáltal, hogy tanulmányozzuk, hogyan értelmezi az agy a meleget és a hideget, megérthetjük, hogyan alakítja a test az elmét.”

Ezért az ölelés ereje olyan jó érzést kelthet bennünk, amely messze túlmutat a bőrünkön, ahogy Crucianelli elmagyarázta.

„Amikor ölelkezünk, a tapintási és hőjelek kombinációja fokozza a testünkhöz való tartozás érzését, így jobban kapcsolódunk a testünkben megtestesült önérzetünkhöz. A bőrön érzett meleg érintés fokozza azt a képességünket, hogy belülről érzékeljük magunkat és felismerjük saját létezésünket. Úgy érezzük: „ez az én testem”.

A meleg érintés a bőrben található speciális idegrostokat, az úgynevezett C-tapintási afferenseket aktiválja, amelyek hőérzékeny pályákon keresztül kapcsolódnak az agy insuláris kéregéhez. Amikor ezek a pályák ilyen módon aktiválódnak, az oxitocin – közismert nevén „ölelkezési hormon” vagy „szerelemhormon” – felszabadulását váltja ki.

Ez, a fiziológiai stressz csökkenésével párosulva, elősegíti a testtudatosság és a jóllét érzésének erősödését.

Crucianelli és társszerzője, Gerardo Salvato professzor a Paviai Egyetemen több évtizedes pszichológiai, idegtudományi és klinikai kutatásokat vizsgáltak át, és arra a következtetésre jutottak, hogy a hőérzékelés egy történelmileg figyelmen kívül hagyott út, amelyen keresztül a test kommunikál az aggyal.

A testtudat változásai számos állapot, például étkezési zavarok és depresszió jellemzői, ami ennek a kutatásnak sokkal szélesebb körű jelentőséget ad.

„Például” – mondta Salvato – „kísérleti tanulmányokból ma már tudjuk, hogy a hőjelek alapvető szerepet játszanak a klinikai állapotokban. Azok az emberek, akiknek agyvérzés miatt megváltozott a hőszabályozásuk és a hőérzékelésük, olyan kóros állapotokat alakíthatnak ki, amelyek miatt nem ismerik fel testük egy részét a sajátjuknak.”

Fontos, hogy jobban tudatosítsuk, hogyan reagál a testünk a hőmérsékletre a felmelegedő bolygónk.

„A globális hőmérséklet emelkedésével a meleg és a hideg testünkkel való kapcsolatának megértése segíthet megmagyarázni a hangulat, a stressz és a testtudat változásait a mindennapi életben” – tették hozzá.

Ha mindez meggyőzött arról, hogy több életigenlő ölelést szoríts be a napodba, akkor nézd meg a tudományos útmutatónkat a legjobb ölelésekhez – és néhány nem emberi barátunk is hálás lesz érte.

„A meleg érintés emlékeztet bennünket arra, hogy összekapcsolódunk, értékesek vagyunk és egy társadalmi világ részesei” – mondta Crucianelli. „Az emberek társas közelségre vannak programozva, és az ölelések rövid időre feloldják a „én” és a „másik” közötti határt.”