Megnevezték az agy számára legegészségesebb ételeket

Javítja a memóriát és a figyelmet

Az avokádó és a dió olyan jótékony anyagokat tartalmaz, amelyek támogatják a kognitív funkciókat, de másképp hatnak.

Képünk illusztráció
Fotó: Science Photo Library via AFP/SCIENCE PHOT/CPD/Cristina Pedrazzini

Míg az avokádó javítja a memóriát és a figyelmet, a dió meggyőzőbb bizonyítékokkal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy megvédi az agyat a gyulladásoktól és a kognitív hanyatlástól, áll a Verywell Health egyik cikkében.

Az avokádó gazdag egyszeresen telítetlen zsírsavakban, rostokban és luteinben, egy karotinoidban, amely felhalmozódik az agyszövetben, és segít javítani a memóriát, az információfeldolgozási sebességet és a figyelmet, jegyzi meg a táplálkozási szakértő. Tanulmányok kimutatták, hogy az avokádó három hónapon át történő fogyasztása javítja a túlsúlyos emberek figyelmét.

„Az avokádó glutationt is tartalmaz, egy erős antioxidánst, amely védi az agysejteket a szabad gyökök károsodásától” – teszi hozzá a táplálkozási szakértő.

A dió ezzel szemben hosszabb távú, erősebb kutatásokkal támasztja alá a kognitív egészségben betöltött szerepét. Alfa-linolénsavat, többszörösen telítetlen zsírsavakat és antioxidánsokat tartalmaz, amelyek csökkentik a gyulladást és az oxidatív stresszt – olyan tényezőket, amelyek hozzájárulnak a kognitív hanyatláshoz. A rendszeres diófogyasztás javítja a memóriát és a koordinációt, valamint csökkenti a demencia, a Parkinson-kór és a stroke kockázatát.

Bár mindkét élelmiszer előnyös, a dió esetében erősebb tudományos bizonyítékok vannak arra, hogy védelmet nyújt az agy öregedése és a neuroinflammáció ellen. Az avokádó azonban számos előnnyel is jár, széleskörű tápanyagokat biztosítva az agy szerkezetének, a vérkeringésnek és az antioxidáns védelemnek a támogatására, írja a Sports.kz.

