Kiderült, mikor a legjobb gyümölcsöt enni

Shannon Lavery ausztrál táplálkozási szakértő elmagyarázta, hogy mely gyümölcsöket és mikor kell fogyasztaniuk az embereknek a maximális egészségügyi előnyök érdekében.

Szerinte naponta két adag gyümölcsöt kellene enni – egy adag körülbelül egy teniszlabda méretű. Fontos azonban betartani a „kronotáplálkozást” – a biológiai óra (azaz a cirkadián ritmus) és az étkezési idők közötti kapcsolatot.

„Mivel az emésztés, az inzulinérzékenység és az anyagcsere általában a nap elején működik a leghatékonyabban, nem csak az számít, hogy mit eszünk – hanem néha az is, hogy mikor” – hangsúlyozta Lavery.

Megjegyezte, hogy a narancsot és az almát a legjobb reggel fogyasztani. A narancs sok vizet és természetes elektrolitot tartalmaz, így ideális a rehidratáláshoz és azonnali lendületet ad reggel. Továbbá a narancsban található természetes cukrok jól tolerálhatók a nap elején, amikor az inzulinérzékenység magas.

Az alma rostokban gazdag, ami segít stabilizálni a vércukorszintet, és ebédig jóllakottságérzetet biztosít. A legjobb reggel fogyasztani, mivel a kortizolszint természetes módon csökken a napnak ebben az időszakában, ami gyakran energiát emészt fel. Az almában található lassan felszívódó szénhidrátok és oldható rostok segítenek ellensúlyozni ezt a csökkenést.

A banán jó választás ebédre vagy edzés előtt. Magas szénhidráttartalmú, könnyen emészthető, és káliumot tartalmaz, amely támogatja az egészséges izom-összehúzódásokat.

Délután 3 óra után itt az ideje a bogyós gyümölcsöknek, jegyzi meg a táplálkozási szakértő.

„A délután 3:30-as energiacsökkenés általában a vércukorszint csökkenésével jár, így a cukros nassolnivalók csábítóak, de hosszú távon egészségtelenek. Délután közepére az inzulinérzékenység jellemzően csökken, így az alacsony cukortartalmú bogyós gyümölcsök segítenek elkerülni a hirtelen glükózcsúcsot, miközben továbbra is enyhe energialöketet biztosítanak” – magyarázza Lavery.

Lefekvés előtt érdemes elfogyasztani egy kivit. A gyümölcs természetes melatonin- és folsavtartalmának köszönhetően segíti az alvást, ami segíthet csökkenteni az álmatlanság kockázatát. Ezenkívül a kiviben található oldható és oldhatatlan rostok keveréke elősegíti a rendszeres bélmozgást, az aktinidin enzim pedig segít lebontani a táplálékot, amikor a bélmozgás természetes módon lelassulni kezd, írja a Sports.kz.