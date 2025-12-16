Így lehet egészségesebb a karácsonyi menü

A karácsonyi menü sok mindenkinek fejtörést okoz, legfőképpen akkor, ha valaki speciális diétát követ egy-egy betegség vagy érzékenység miatt. Szakértők tanácsokat nyújtanak azoknak, akik esetleg most döntenének úgy, hogy idén egészségesebb karácsonyi ételeket szeretnének fogyasztani az ünnepek alatt.

A karácsonyi menü könnyedén lehet egészséges, de a mértékletességre figyelni kell

A karácsony a legtöbb esetben minden diétát pihenőre küld. Jönnek a finomabbnál finomabb ételek, amelyeknek nagyon nehezen – vagy épp inkább semennyire sem – vagyunk képesek ellenállni. Ilyenkor azok is nehéz helyzetben vannak, akik valamilyen speciális étrendet követnek, egyéb betegségekből kiindulva. A TV2 Mokka című reggeli műsorában most szakértők adnak egy kis segítséget abban, hogyan tehetjük egészségesebbé a karácsonyi menüt.

A műsor vendége volt Slamovits Tibor és Slamovits-Horváth Bea longevity mentorok. Slamovits Tibor elmondta, hogy akik otthon egész évben odafigyeltek arra, hogy mentesen étkezzenek, azok számára a saját maguk által elkészített étel nem jelent nagy gondot. A problémát az okozza, ha egy szülői látogatás során olyan ételekkel találkozik, amelyek nem felelnek meg az egyén számára megfelelő diéta elvárásainak. Amikor a szülőknek próbáljuk elmondani azt, hogy egy-két dolgot változtassanak, az kihívás - mondta a két szakértő. Sokan abban a hitben vannak, hogy ha valaki egészségtudatosan étkezik, akkor az általuk készített ételek nem finomak, pedig ez nagyon távol áll az igazságtól.

Ez lehet, hogy tíz évvel ezelőtt így volt, most már olyan alapanyagok vannak, hogy igazából észre sem veszik a különbséget

– teszi hozzá mintegy megerősítésként Slamovits-Horváth Bea.

Ahhoz, hogy egészségesebb ételeket tegyünk a karácsonyi asztalra, nem kell az egész kamrát lecserélni, már egy-egy alapanyag leváltásával sokkal egészségesebbek lehetnek a fogások. Lehet ez akár gluténmentes termék bármelyik másik megszokott alapanyag helyett. A két tanácsadó saját példával élt, akik a saját bejglijüket kókuszvirág cukorral és gluténmentes lisztből készítik. Mint mondják, nagyon finom sütemény készül így is, és sokkal jobb a szervezetnek. Az pedig, hogy kinek mi a finom, a termékek kipróbálása, megismerése mutathatja meg.

És mint mindenhol, az egészséges életmódnak is az egyik legfontosabb kulcsa a mértékletesség.

Szerintem az egyik kulcseleme ennek az egészséges életmódnak a mértékletesség. A longevity életmód arról szól, hogy megismerjük, mi ez a szemlélet, majd megismerjük a testünket és megtudjuk, hogy mire hogyan reagál

– mondta Slamovits-Horváth Bea.

A szakértők felhívják arra a figyelmet, hogy minden embernek máshogyan reagál a szervezete az adott alapanyagokra, ezt is figyelembe kell venni, amikor arra igyekszünk törekedni, hogy egészséges ételeket tegyünk az asztalra – írta meg a Bors.