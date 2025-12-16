Gyulladás, amely minden nőt érinthet

Az időnként méhgyulladásként is emlegetett méhnyakgyulladást a legtöbb nő legalább egyszer átéli élete során. A probléma hátterében többféle ok is állhat, a tünetek azonban nem egyértelműek, ezért sokaknál rejtve maradhat.

Méhnyakgyulladásról akkor beszélhetünk, amikor a méhszáj és a hüvely hámsejtjeiben gyulladás alakul ki. Általában fertőzés, sérülés vagy hormonális okok miatt lép fel, ezért a legveszélyeztetettebbek közé a már szült nőket, a nagy hormonális változáson átesetteket – például a várandósokat, a serdülőket és a változókorba lépőket –, a szexpartnert gyakran váltókat, valamint a felborult hüvelyi flórával rendelkezőket soroljuk.

A méhnyakgyulladás tünetei

A Mayo Clinic összefoglalója szerint a méhnyakgyulladás időnként teljesen tünetmentes is lehet – ilyenkor jellemzően csak a méhnyakrákszűréshez levett kenet vizsgálatánál derül fény a problémára. Amikor viszont panaszokat okoz a gyulladás, az alábbiakat tapasztalhatjuk:

nagy mennyiségű, szokatlan hüvelyi folyás,

gyakori, fájdalmas vizelés,

fájdalom érzése szex vagy nőgyógyászati vizsgálat közben,

két menstruáció között jelentkező vérzés,

szex után jelentkező, a menstruációs ciklustól független vérzés.

A fenti tünetekkel mindenképpen javasolt orvoshoz fordulni!

Lehetséges szövődmények

A méhnyak egyfajta gátat jelent a méh, valamint a baktériumok és vírusok között. Gyulladt méhnyak esetén azonban drasztikusan megnő a kockázata annak, hogy egyes kórokozók bejussanak a méhbe. A gonorrea (kankó, tripper) vagy a klamídia okozta méhnyakgyulladás a méhnyálkahártyára és a petevezetékekre is átterjedhet, és kismedencei gyulladást (PID) eredményezhet, amely kezelés nélkül akár termékenységi problémákat is okozhat.

Megelőzési lehetőségek

A szexuális úton terjedő fertőzések okozta méhnyakgyulladás kockázatának csökkentésére a következetes óvszerhasználat a legjobb módszer. Mérsékelheti a rizikót a hosszú távú, monogám kapcsolat, illetve a hüvelyflóra egyensúlyának óvása is – írta meg a hazipatika.com.