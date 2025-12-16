Egészség
Gyulladás, amely minden nőt érinthet
Ezek a tünetek vethetik fel a gyanút
Méhnyakgyulladásról akkor beszélhetünk, amikor a méhszáj és a hüvely hámsejtjeiben gyulladás alakul ki. Általában fertőzés, sérülés vagy hormonális okok miatt lép fel, ezért a legveszélyeztetettebbek közé a már szült nőket, a nagy hormonális változáson átesetteket – például a várandósokat, a serdülőket és a változókorba lépőket –, a szexpartnert gyakran váltókat, valamint a felborult hüvelyi flórával rendelkezőket soroljuk.
A méhnyakgyulladás tünetei
A Mayo Clinic összefoglalója szerint a méhnyakgyulladás időnként teljesen tünetmentes is lehet – ilyenkor jellemzően csak a méhnyakrákszűréshez levett kenet vizsgálatánál derül fény a problémára. Amikor viszont panaszokat okoz a gyulladás, az alábbiakat tapasztalhatjuk:
- nagy mennyiségű, szokatlan hüvelyi folyás,
- gyakori, fájdalmas vizelés,
- fájdalom érzése szex vagy nőgyógyászati vizsgálat közben,
- két menstruáció között jelentkező vérzés,
- szex után jelentkező, a menstruációs ciklustól független vérzés.
A fenti tünetekkel mindenképpen javasolt orvoshoz fordulni!
Lehetséges szövődmények
A méhnyak egyfajta gátat jelent a méh, valamint a baktériumok és vírusok között. Gyulladt méhnyak esetén azonban drasztikusan megnő a kockázata annak, hogy egyes kórokozók bejussanak a méhbe. A gonorrea (kankó, tripper) vagy a klamídia okozta méhnyakgyulladás a méhnyálkahártyára és a petevezetékekre is átterjedhet, és kismedencei gyulladást (PID) eredményezhet, amely kezelés nélkül akár termékenységi problémákat is okozhat.
Megelőzési lehetőségek
A szexuális úton terjedő fertőzések okozta méhnyakgyulladás kockázatának csökkentésére a következetes óvszerhasználat a legjobb módszer. Mérsékelheti a rizikót a hosszú távú, monogám kapcsolat, illetve a hüvelyflóra egyensúlyának óvása is – írta meg a hazipatika.com.