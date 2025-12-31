Ez a kávé a legjobb választás reggelre - Harvard-tanulmány

Sok ember számára a kávé elengedhetetlen ital a reggelekhez. De melyik a legegészségesebb? A Harvard-tanulmány megadja a választ.

Tejjel, sűrített tejjel, tejszínnel vagy teljesen feketén. Fehér vagy barna cukorral, édesítőszerrel vagy simán? A kávé fogyasztásának módja döntő lehet az egészségre gyakorolt hatása szempontjából.

A táplálkozási szakértő Walter C. Willet, a Harvard School of Medicine orvosa és epidemiológusa által vezetett kutatócsoport egy tanulmányban megállapította, hogy a kávé elkészítési módja ugyanolyan nagy hatással van a ital egészségességére.

A kávéfogyasztás meghosszabbíthatja az életet

A kávé, amelyet naponta és nagy mennyiségben fogyasztottak, sokáig rossz hírnévnek örvendett. Azt állították, hogy elősegíti a szív- és érrendszeri betegségeket, magas vérnyomást okoz és savképző hatása van.

Willet és kollégái tanulmányukban bebizonyították, hogy a megfelelő kávéfajta – éppen ellenkezőleg – egészségre jótékony hatással van. A napi kávéfogyasztás akár meg is hosszabbíthatja az életet.

A filtereskávé előnyei

A kutatók szerint nem a finoman elkészített eszpresszó, nem a szűrőgépből készült, krémes kávé, hanem a egyszerű filtereskávé a legegészségesebb.

Amellett, hogy a kávé segít a fogyásban, mert csökkenti az étvágyat és serkenti az anyagcserét, a tudósok további egészségügyi előnyöket is azonosítottak:

A szűrő kávé csökkenti a koleszterinszintet,

fokozza a tabletták fájdalomcsillapító hatását,

gyulladáscsökkentő hatása van,

véd bizonyos rákfajták (bőr-, mell-, prosztatarák) ellen,

csökkenti bizonyos májbetegségek (májfibrózis és cirrhosis) kockázatát, és

csökkenti a szívbetegségek kockázatát.

Ugyanezen kutatócsoport egy korábbi, 2006-ban végzett tanulmányában már bizonyította, hogy a mérsékelt kávéfogyasztás szintén csökkenti a II. típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát.

Mennyire egészséges a kávé?

A kávé sok másodlagos növényi anyagot tartalmaz, például polifenolokat és alkaloidokat. Ezek fontos antioxidánsok, amelyek gyulladáscsökkentő hatással bírnak és védik a szervezetet a szabad gyököktől, amelyek megtámadják a sejtek szerkezetét és különböző betegségek (többek között rák, szív- és érrendszeri betegségek) kialakulásában játszanak szerepet.

Ezenkívül a kávé rengeteg magnéziumot, káliumot és B3-vitamint tartalmaz. Összességében tehát pozitív hatással lehet a bél egészségére, valamint a cukor- és zsíranyagcserére.

A kávéban található káros anyagokat kiszűrheti

Ezen jó összetevők mellett a babok pörkölése során azonban káros anyagok is keletkezhetnek. Ezért olyan fontos a kávé elkészítése.

A szűretlen változatok, mint például a francia presszókávé vagy a török kávé, úgynevezett diterpéneket tartalmaznak, amelyek emelik a koleszterinszintet. Kevesebb, de még mindig mérsékelt mennyiségű káros anyagot tartalmaz a sokat dicsért, mert kíméletesen főzött eszpresszó is. Ebben az esetben is egy bizonyos mennyiségű kávézac marad a csészében, amelyet gyakran meg is isznak.

A rossz LDL-koleszterin a szűrő kávén kívüli egyéb kávéfajták esetében 11 százalékkal növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát (napi hat csésze fogyasztás esetén), állítja a tanulmány. A szűretlen kávé ezért különösen veszélyes a zsíranyagcsere-rendellenességben szenvedő emberek számára.

Mennyi kávé túl sok?

Aki szűrő kávét iszik, annak nem kell aggódnia a mennyiség miatt. Naponta három-öt csésze még egészségesnek számít. Természetesen a kávé erőssége és pörkölése is szerepet játszik ebben.

Az, hogy mennyire keserűnek érzékeljük a kávét, részben a gének függvénye. Néhány embernek hiányoznak bizonyos receptorok, amelyek a keserű anyagokat érzékelik, ezért a kávét enyhébbnek érzékelik, mint azok, akik rendelkeznek ezekkel a receptorokkal.