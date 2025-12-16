Döbbenetes felfedezést tettek az orvosok

Az egészséges táplálkozás fontossága régóta ismert. A legújabb kutatások még inkább rávilágítanak arra, hogy az étrendünk megváltoztatása jelentősen meghosszabbíthatja az életünket.

Norvég és skót kutatók által végzett tanulmányokban kimutatták, hogy az egészségtelen étrendről egészségesre való áttérés akár egy évtizeddel is növelheti a várható élettartamot.

A kutatás eredményei

A Nature Food című szaklapban megjelent tanulmány szerint a brit Biobank 467 354 résztvevőjének adatait elemezve kiderült, hogy a negyvenes éveikben járó emberek, akik egészségtelen táplálkozásukat változatos, egészséges étrendre cserélik, körülbelül tíz évvel növelhetik várható élettartamukat. A nők esetében ez konkrétan 10,8, míg a férfiaknál 10,4 évvel hosszabb életet jelenthet. Még hetvenéves korban is észlelhető a pozitív hatás, bár kisebb mértékben. A várható élettartam növekedése annál kisebb mértékű, minél később kezdjük a változatos egészséges étrendet.

Az optimális étrend összetevői főként a következő alapanyagokat tartalmazza:

Teljes kiőrlésű gabonafélék: zab, árpa és barna rizs

Hüvelyesek: mint a bab, borsó és lencse

Különféle magvak és diófélék

Gyümölcsök és zöldségek változatosan fogyasztva.

Ezek az élelmiszerek gazdagok rostokban, vitaminokban, ásványi anyagokban és antioxidánsokban, amelyek hozzájárulnak a szív- és érrendszeri betegségek, valamint más krónikus állapotok kockázatának csökkentéséhez.

A vörös és feldolgozott húsok kerülése

A kutatások azt is kimutatták, hogy a vörös és feldolgozott húsok fogyasztásának csökkentése hozzájárulhat a hosszabb élettartamhoz. A halálozások másik legfőbb okának a cukorral édesített, addiktív üdítőitalok számítanak. Ezek az élelmiszerek összefüggésbe hozhatók bizonyos krónikus betegségek, például szívbetegségek és egyes daganatok kialakulásával. Ezért ajánlott ezeket mérsékelten fogyasztani, vagy teljesen elhagyni az étrendből.

A növényi alapú étrend előnyei

Egy másik tanulmány szerint a növényi alapú étrend követése akár 13 évvel is meghosszabbíthatja az életet. Ez az étrend főként gyümölcsökre, zöldségekre, hüvelyesekre, teljes kiőrlésű gabonákra és magvakra épül, miközben minimalizálja vagy teljesen kizárja az állati eredetű termékeket. A növényi étrend nemcsak a hosszabb élethez járul hozzá, hanem csökkenti számos betegség kockázatát is.

Az életkor szerepe az étrendi változtatásokban

Habár a legnagyobb előnyöket fiatalabb korban lehet elérni az étrendi változtatásokkal, sosem késő áttérni egy egészségesebb étrendre. Hatvanéves korban az egészséges táplálkozásra való áttérés még mindig jelentős, akár nyolc évvel is növelheti a várható élettartamot. Még nyolcvanéves korban is tapasztalható pozitív hatás, bár kisebb mértékben.

Ez a szemléletmód párhuzamba állítható a gyakran javasolt mediterrán diéta fogalmával, amely a legtöbb fajta diétához képest nem számít radikálisnak. Mivel nem jár durva megvonással, nem kell elhagyni egyetlen összetevőjét sem az étrendünknek, csupán mértékletességre sarkall, valamint arra, hogy teljes kiőrlésű gabonákat, sovány fehérjéket és egészséges zsírokat fogyasszunk.

Gyakorlati tanácsok az étrend megváltoztatásához

Mindig érdemes szem előtt tartani a fokozatosságot, ha bármilyen változás előtt áll az életünk. Legyen szó sportról, étrendről vagy munkáról. Kezdjük kisebb változtatásokkal, például heti egy húsmentes nappal, majd fokozatosan növeljük a növényi alapú ételek arányát. A teljes értékű ételek előnyben részesítése is lényeges változásokhoz vezethet. Kerüljük a feldolgozott élelmiszereket és válasszunk friss, természetes alapanyagokat. Fogyasszunk minél többféle zöldséget, gyümölcsöt, hüvelyest és gabonafélét a szükséges tápanyagok biztosítása érdekében. Kulcsfogalmak a tájékozódás és tervezés is: ismerjünk meg egészséges recepteket és tervezzük meg előre az étkezéseinket, hogy könnyebben elkerüljük a gyorséttermi vagy feldolgozott ételek fogyasztását – írta meg a Bors.