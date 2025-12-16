2025. december 17., szerda

Előd

EUR 384.97 Ft
USD 327.44 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Egészség

A WHO riasztást adott ki egy veszélyes vírus gyors terjedése miatt

Már 30 országban azonosították világszerte

MH
 2025. december 16. kedd. 22:48
Megosztás

A (H3N2) vírus, az úgynevezett hongkongi influenza gyorsan terjed világszerte, és már 30 országban észlelték – mondta Wenqing Zhang, a WHO Globális Légzőszervi Fenyegetések Osztályának vezetője.

A WHO riasztást adott ki egy veszélyes vírus gyors terjedése miatt
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

A vírus új altípusa, amelyet először augusztusban regisztráltak Ausztráliában és Új-Zélandon, téli előfordulást okozott a fertőzésekben, bár a globális indikátorok továbbra is a várható határokon belül maradnak – számol be a TASS.

A vírust először augusztusban regisztrálták Ausztráliában és Új-Zélandon, majd több mint 30 országban, a világ minden régiójában, kivéve Dél-Amerikát, állapították meg a közleményben.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink