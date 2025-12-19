Nagyobb eséllyel lesznek szívbetegek ezek a nők

Egy új tanulmány szerint azoknál a nőknél, akiknek miómájuk volt, 81 százalékkal magasabb a hosszú távú szívbetegségek kialakulásának kockázata, mint azoknál, akiknél nem diagnosztizáltak miómát.

Egy kutatás során a méhmiómák és a szívbetegségek összefüggéseit vizsgálták. A mióma a méhizom jóindulatú daganatos betegsége, a női szervezet leggyakoribb tumora. Sokszor nem jár panasszal, ha viszont megnagyobbodik vagy több alakul ki belőle, az járhat kismedencei fájdalommal, gyakori vizeléssel és erős menstruációs vérzéssel – írja a hazipatika.com.

A kutatók elemezték a 2000 és 2022 közötti egészségügyi adatokat több mint 450 000, méhmióma diagnózissal rendelkező nő esetében, és összehasonlították azokat 2,25 millió olyan nő adataival, akiknek nem volt ilyen problémájuk. Mindkét csoport átlagéletkora 41 év volt.

10 éven át hasonlították össze a két csoport egészségi állapotát a szívbetegségek szempontjából. Ennek alapján az alábbi eredményekre jutottak:

1. A szívbetegség kockázata körülbelül 80 százalékkal nagyobb azoknál a nőknél, akiknek miómájuk volt, ami azt jelenti, hogy kockázatuk csaknem kétszer akkora volt.

2. A 40 év alatti nőknél a szívbetegségek kockázata közel 250 százalékkal magasabb volt a méhmióma-betegeknél: tehát a kockázatuk több mint háromszorosa volt.

3. A miómás nőknél nagyobb volt a kockázata három fő szívbetegség – koszorúér-, agyi ér- és perifériás érbetegség – kialakulásának.

4. Az összes faji és etnikai csoportban a méhmiómával diagnosztizált nőknél megnövekedett a szívbetegségek kockázata.

Az, hogy pontosan milyen kapcsolat van a miómák és a szívbetegségek között, egyelőre nem világos, ezért a kutatók szerint további vizsgálatokra van szükség ezen a területen.